До ліквідації наслідків ударів РФ на Одещині залучається тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Одещині на місці ліквідації наслідків російських ударів активно залучається спецтехніка ДСНС, зокрема пожежний робот.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, у ліквідації наслідків російської атаки бере участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1.
Робот вже не вперше залучається до ліквідації пожеж. Також він використовувався для гасіння масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що там може так горіти ?