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До ліквідації наслідків ударів РФ на Одещині залучається тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Одещині на місці ліквідації наслідків російських ударів активно залучається спецтехніка ДСНС, зокрема пожежний робот.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у ліквідації наслідків російської атаки бере участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1.

Робот вже не вперше залучається до ліквідації пожеж. Також він використовувався для гасіння масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Одещині: кількість постраждалих зросла до 4. ФОТОрепортаж

Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1
Тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1

Автор: 

Одеська область (3208) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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Пожарные роботы- это хорошо, а удары по жилым кварталам мааацквабада- лучше.
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21.04.2024 18:25 Відповісти
А нельзя такую штуку запустить на штурм вражеских позиций. Только вместо воды использовать бензин пополам с маслом?
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21.04.2024 18:25 Відповісти
Сам робот першим згорить
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21.04.2024 18:46 Відповісти
Кажуть другу добу не можуть загасити
що там може так горіти ?
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21.04.2024 20:29 Відповісти
 
 