До ліквідації наслідків ударів РФ на Одещині залучається тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Одещині на місці ліквідації наслідків російських ударів активно залучається спецтехніка ДСНС, зокрема пожежний робот.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у ліквідації наслідків російської атаки бере участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1.

Робот вже не вперше залучається до ліквідації пожеж. Також він використовувався для гасіння масштабних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях", - йдеться в повідомленні.

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