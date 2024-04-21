Росіяни обстріляли Нікопольщину 8 разів протягом дня, одна людина зазнала поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж
Росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе та тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Він зазначив, що війська РФ били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.
"Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості. Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд", - зазначив Лисак.
В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.
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