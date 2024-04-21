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Росіяни обстріляли Нікопольщину 8 разів протягом дня, одна людина зазнала поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни скерували п’ять дронів-камікадзе та тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що війська РФ били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

"Постраждала 47-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухові травми. Наразі у лікарні. Стан пацієнтки середньої тяжкості. Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд", - зазначив Лисак.

В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

Читайте: Ворог атакував Нікопольщину ударними дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

Ворог протягом дня 8 разів атакував Нікопольський район.

Пошкоджені адмінбудівля, пʼять приватних осель, вісім господарських споруд.

Внаслідок обстрілу постраждала 47-річна жінка.

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3717)


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