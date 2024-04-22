Наводили російські ракети на Херсон та працювали на ФСБ: СБУ затримала ексдепутата-зрадника та його спільницю. ФОТОрепортаж
Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ на правобережній Херсонщині. У результаті спецоперації викрито 4 учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримано "на гарячому" під час виконання ворожого завдання. Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, за їхнім "наведенням" рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.
Зазначається, що для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони. Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих "прильотів" по обласному центру.
Ексдепутат-зрадник "узагальнював" отримані відомості й месенджером передавав резиденту (старшому) агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ.
Напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами.
Під час розслідування Служба безпеки також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України.
Підозри зрадникам
Наразі всім чотирьом агентам РФ повідомлено про підозру.
Затриманий ексдепутат, в якого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та у РФ, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати фігурантів.
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Невже, зрадники мертвечук з деркачем, заборонили!??
Повісити треба, цих убивць Українців, на ліхтарному стовпі, навпроти міськради, щоб їх однопартійці бачили наслідки своїх дій!
Кари, убивцям Українців, страшної кари! Приблуди95 ..
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......