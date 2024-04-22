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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус злетів у провалля на Київщині: 2 особи загинули, 7 дістали травми. ФОТОрепортаж

Поблизу села Олива на Київщині мікроавтобус із пасажирами опинився у проваллі, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"На Київщині мікроавтобус провалився у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.

Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні",- йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються деталі.

Читайте: ДСНС повністю переглянула протоколи роботи рятувальників, - Клименко

Мікроавтобус провалився у провалля
Мікроавтобус провалився у провалля
Мікроавтобус провалився у провалля

Автор: 

ДТП (4467) Київська область (4018) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+27
велике крадівництво.....
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22.04.2024 11:09
+23
Наслідки наглого злодійства і відсутності всякої інженерно -геологічної роботи.

Напевно, вибалок, яр був банально засипаний піском, без дренування - утворилася перезволожена загата/******, замаскована зверху тоненькою шкарлупою асфальтобетону.
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22.04.2024 11:15
+14
а мали б одну залізобетоону стічну трубу діаметром 1-1.5 метра там положити, усе з двох боків до труби забетонувати ... "велике крадівництво" дає про себе знати ...
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22.04.2024 11:32
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велике крадівництво.....
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22.04.2024 11:09 Відповісти
Крадівництво крадівництвом, я не захищаю зелебобів, але тут є велике АЛЕ. Мабуть летів як бешений, чим зараз страждають більша частина водіїв, особливо на фурах та мікровавтобусах. Шо, млять, не видно було що спереду дорога обвалилась? Якби їхав кілометрів 60 то встиг би загальмувати.
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22.04.2024 12:05 Відповісти
Наслідки наглого злодійства і відсутності всякої інженерно -геологічної роботи.

Напевно, вибалок, яр був банально засипаний піском, без дренування - утворилася перезволожена загата/******, замаскована зверху тоненькою шкарлупою асфальтобетону.
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22.04.2024 11:15 Відповісти
а мали б одну залізобетоону стічну трубу діаметром 1-1.5 метра там положити, усе з двох боків до труби забетонувати ... "велике крадівництво" дає про себе знати ...
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22.04.2024 11:32 Відповісти
Трубу на крадівництві не практикують , тепер на місці дренажних труб будують мости , крадучи на них мільйонами ((
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22.04.2024 11:38 Відповісти
ну так !!! їм треба, а би більше грошей освоїти (списати) ...
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22.04.2024 11:41 Відповісти
Які нафіг "діаметром 1-1.5 метра" ?!!
Та там й 0,15-0,20 діаметра ВИСТАЧИЛО!
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22.04.2024 13:16 Відповісти
Злодійства не заперечую , але ради справедливості - то не пісок , а глина , її на таких шляхах використовували як основу покриття за технічними вимогами , бо дає мінімальну усадку і не пропускає воду. Так трапилося більш за все тому що ніхто не наглядав за дорогою ( вочевидь там якась дренажна труба лежала , забилася , а повз стінку потихеньку промило . Раніше дорожні працівники регулярно пішки робили обходи закріплених ділянок , де вода збиралася на полотні - прокопували рівчачки щоб не застоювалася і полотно не пропадало , де розмивало - навпаки підсипали , а тепер це нікому не потрібне , спочатку добиваємо до ручки , а потім чешемо потилицю де гроші на ремонт узяти....
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22.04.2024 11:37 Відповісти
там ухил по обох боках дороги, судячи з фото більше праворуч, відповідно треба було будувати місток, або ставити каналізаційну трубу ...
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22.04.2024 11:44 Відповісти
Все, сегодня Вован Пердюк специалист строитель...На днях был ПВОшник,но таблетки успокоили белочку,самогона наварил за выходные...Сегодня более спокойный,не агрессивный...и о жопах с х...ями разговоров нет... Гомосячина притихла в голове.Теперь строитель профессиональный.Умный блд....аж страшно
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22.04.2024 11:53 Відповісти
Чмонька , тебе заздість бере що не всі такі як ти бухарі , чи кобасить що не згадав який ти під@..с ? Так можу нагадати , діма селюк , тобі сюди : 8==>
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22.04.2024 12:03 Відповісти


Можливо справді глина! Якщо в тій місцевості глина більш доступна, ніж пісок. Так більше 30-ти років "розбудовували" Україну. Як і армію "розбудовували", обороноздатність зміцнювали"...

В сьогоднішніх новинах читаємо: "За перші три місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року"

Це мабуть з тих "українців" що такі дороги будують.

Один з таких "українців", "професійний будівничий зовсім недавно видав стратагему: "чтобы иметь с чего умело своровать, необходимо начать нечто сооружать!" І далі: "Но, не все для себя, - большую часть приварка надо розносить ... !". Війна все спростила, прискорила, підвищила ставки...
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22.04.2024 12:12 Відповісти
Щось "Велике Будівництво" зарано почало розвалюватися.
Воно повинно було встояти хоча би до кінця травня 2024 року.
Непотріб!
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22.04.2024 11:16 Відповісти
Гризуни?
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22.04.2024 11:17 Відповісти
зепацюки ((
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22.04.2024 11:23 Відповісти
Бобри??! Судячи з фото паскудні тварини весь щебінь вигребли собі на хатки, асфальт ніжиться на чистому, пляжному піску. Що за шкідлива популяція істот??!
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22.04.2024 11:19 Відповісти
Це zeлені бобри-мутанти з біолабораторій оп-и! Генномодифіковані в сколково та кремлі! Виїдають все - від щебеню та піску до гуманітарки ,військової техніки, озброєння, держбюджету України і західної допомоги!
P. S. Чомусь пригадався старий фільм "Гремліни", за сюжетом якого смішні пухнасті істотки перетворюються на жахливих кровожерливих монстрів, які до того ж лавиноподібно розмножуються...
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22.04.2024 11:37 Відповісти
Асфальт кинутий прямо на пісок, як видно по фото. Колись при совку так приїзджі армяни в нашому колгоспі асфальт стелили прямо на чернозем. Рівно до дощу.
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22.04.2024 11:20 Відповісти
Не жени на вірменів , там де вони асфальт поклали у 80-ті він з горем пополам і досі є , а от де автодори працювали там вистачило від сили до наступної весни , а то і менше !
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22.04.2024 11:25 Відповісти
P.S. Саме смішне відбувалося з ямковими ремонтами - вірмени з віником , ручним котком та відром бітуму розігрітого на вогнищі та асфальтом із того самого заводу що і автодор бере - після ремонту років п'ять тримається ; автодор з фрезою , механічним катком , смоловаркою , двадцять чоловік і майстер з інженером над головами - через місяць - знову ями При цьому автодоровські послуги майже вдвічі дорожчі ((
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22.04.2024 11:29 Відповісти
Да,не гони на армян...У Вофки Пердюка парень армянин.Они в браке уже давно.Вофке нравится
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22.04.2024 12:24 Відповісти
Вофка...ты снова буянить начинаешь.Тебя твой парень бросит,вот увидишь...потому что ты дэбиляка сильська.Воняешь вечно перегром и коровами,да о чужих жопах все время думаешь.Я ж тебе уже говорил.Надо следить за собой,подбирать выражения,вести себя скромно...ты ж девочка в гомосемье.Ну е мое...Ты порочишь смейные ценности ЛГБТ сообщества,в котором состоишь...Я понимаю,что можно вывести девушку из деревни,но деревню из девушки-вывести невозможно.Не ругайся.Оленяка ты бессовестна
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22.04.2024 15:04 Відповісти
Не вофка..не стоит рассказывать тут похождения своей бурной молодости...Как тебя напяливало все приграничье по молодости.Европа ближе до твого высокогорного села.Смотри твой парень приревнует тебя... Вот просто интересно,как ты будешь от него рожать??Ума не приложу...Наверное так же,как ты все в своей жизни делаешь-через ж... Алкашура припадошная
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22.04.2024 15:27 Відповісти
Чмєтяй ! =>
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22.04.2024 15:33 Відповісти
Ну все...ты победун..Ты победил.Иди святкуй перемогу. До следующего раза..с меня реванш.Сегодня представитель ЛГБТ силен как никогда... Педосила
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22.04.2024 15:43 Відповісти
Я бачив протилежне. В 81 році погосяни-сімоняни клали асфальт в селі грачовського району ставропольського краю. Через тиждень після закінчення робіт пройшла злива і той асфальт змило кусками . А в сусідніх селах на приватних подвір'ях потім бачив свіжий асфальт.
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22.04.2024 12:38 Відповісти
У 70-х. Кіровоградщина.
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22.04.2024 13:15 Відповісти
Там де при німцях наші ж колгоспники поклали бруківку, а армяни через 30 років на неї асфальт, то так мабуть досі тримається. А де вони самі прямо по чорній, не всипаній дорозі клали, то там він і року не держався.
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22.04.2024 13:18 Відповісти
Ну про Кіровоградську область я більше розповісти можу , там на батьківщині Троцького, щоб отримати похвалу від начальства , позасипали шляхи щебенем і відчиталися що район першим усі основні шляхи зробив з твердим покриттям , а потім сльози лили що їм не дають фінансування на дороги (( Дурнів вистачає повсюди не тільки у кацапів вони є , ось навіть тут на Цензорії якийсь дмітрій - алкаш завівся , такі і дороги приймали , адже навіть збудовану вірменами господарським способом приймала ревізійна комісія , приймальникам повилазило як її збудували ?
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22.04.2024 14:47 Відповісти
Была речка , ручеёк , бездумно засыпали , не ждали милостей от природы . В итоге такой результат .
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Хто там відповілав за "велике крадіаництво", тищенко? Посадять? Навряд чи.
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22.04.2024 11:24 Відповісти
Щирі співчуття рідним та близьким загиблих! Нехай швидше одужують постраждалі!
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22.04.2024 12:07 Відповісти
Думаю де ж то на київщині гори та провалля. А то виходить яма чи вимоїна
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23.04.2024 00:55 Відповісти
 
 