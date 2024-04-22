Мікроавтобус злетів у провалля на Київщині: 2 особи загинули, 7 дістали травми. ФОТОрепортаж
Поблизу села Олива на Київщині мікроавтобус із пасажирами опинився у проваллі, внаслідок чого загинули 2 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"На Київщині мікроавтобус провалився у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні",- йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються деталі.
Топ коментарі
+27 Roman Stambul
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+23 Николай Нагорняк
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+14 vuiko dobrui
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Напевно, вибалок, яр був банально засипаний піском, без дренування - утворилася перезволожена загата/******, замаскована зверху тоненькою шкарлупою асфальтобетону.
Та там й 0,15-0,20 діаметра ВИСТАЧИЛО!
Можливо справді глина! Якщо в тій місцевості глина більш доступна, ніж пісок. Так більше 30-ти років "розбудовували" Україну. Як і армію "розбудовували", обороноздатність зміцнювали"...
В сьогоднішніх новинах читаємо: "За перші три місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміумкласу, що на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року"
Це мабуть з тих "українців" що такі дороги будують.
Один з таких "українців", "професійний будівничий зовсім недавно видав стратагему: "чтобы иметь с чего умело своровать, необходимо начать нечто сооружать!" І далі: "Но, не все для себя, - большую часть приварка надо розносить ... !". Війна все спростила, прискорила, підвищила ставки...
Воно повинно було встояти хоча би до кінця травня 2024 року.
Непотріб!
P. S. Чомусь пригадався старий фільм "Гремліни", за сюжетом якого смішні пухнасті істотки перетворюються на жахливих кровожерливих монстрів, які до того ж лавиноподібно розмножуються...