Мікроавтобус злетів у провалля на Київщині: 2 особи загинули, 7 дістали травми. ФОТОрепортаж

Поблизу села Олива на Київщині мікроавтобус із пасажирами опинився у проваллі, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"На Київщині мікроавтобус провалився у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.



Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні",- йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються деталі.

Читайте: ДСНС повністю переглянула протоколи роботи рятувальників, - Клименко





