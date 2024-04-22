УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7322 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 605 15

Російського агента, який готував атаку на пункти базування ППО ЗСУ, затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві СБУ затримала російського агента, якого "розконсервували" для полювання за системами ППО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь. Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

Для виконання ворожої вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під "легендою" продавця побутової та паливно-мастильної хімії. Тривалий час він перебував у статусі "сплячого агента", щоб облаштуватись на новому місці та "розкрутити" власне бізнес-прикриття", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Україні заборонено проросійську політичну партію "СПАС", яка провадить інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, - СБУ

За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка "розконсервувала" свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він "курсував" по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО.

У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадника, який шпигував для ФСБ у Миколаєві, засуджено до 15 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

"Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто приховану відеокамеру. Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні", - розповіли в СБУ.

Водночас російського агента вчасно викрили.

Після поетапного документування російського агента його було затримано у київській квартирі. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Під час обшуку у затриманого вилучено оптику, яку він використовував для відслідковування позицій Сил оборони.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ дроном знищили російську САУ МСТА-С на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Також у нього виявлено російські паспорти та рублі, які він отримував за співпрацю з воєнною розвідкою рф. Крім того у ході документування фігуранта Служба безпеки встановила особу його "куратора" – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії. Для комунікації з ним агент використовував заздалегідь підготовлені канали у месенджерах.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Читайте: Наводили російські ракети на Херсон та працювали на ФСБ: СБУ затримала ексдепутата-зрадника та його спільницю. ФОТОрепортаж

Затримання російського агента
Затримання російського агента
Затримання російського агента

Автор: 

Київ (19461) СБУ (12809) шпигунство (990)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
в ж ОПу зе-прі3,14здента загляніть !! там таких вагон ...
показати весь коментар
22.04.2024 12:17
+12
шо...баканаффа затримали?!
показати весь коментар
22.04.2024 12:18
+9
А може Рєзнікова чи Татарова?
показати весь коментар
22.04.2024 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в ж ОПу зе-прі3,14здента загляніть !! там таких вагон ...
показати весь коментар
22.04.2024 12:17 Відповісти
шо...баканаффа затримали?!
показати весь коментар
22.04.2024 12:18 Відповісти
за два роки війни можна було перевірити все населення Украіни,а силові структури тільки яйця чешуть
показати весь коментар
22.04.2024 12:45 Відповісти
А може Рєзнікова чи Татарова?
показати весь коментар
22.04.2024 12:20 Відповісти
Респект контрикам!...
показати весь коментар
22.04.2024 12:22 Відповісти
Не зрозуміло для чого ця абізяна тримала при собі 4 роіських паспорти? Чотири українських паспорти - було б зрозуміло. Можна біло б "розтворитися" у натовпі в разі чого. А роіськи - незрозуміло. Щоб він з ними робив в Україні? Це ж додаткове паливо. Якось дуже схоже на візитки Яроша)
показати весь коментар
22.04.2024 12:25 Відповісти
На гиляку кацапа 🤬
показати весь коментар
22.04.2024 12:25 Відповісти
В котельную, для растопки котла.
показати весь коментар
22.04.2024 12:28 Відповісти
Біокотел називається
показати весь коментар
22.04.2024 12:52 Відповісти
Говорят, вересчучку зебил попинал по трынде мешалкой.
показати весь коментар
22.04.2024 12:27 Відповісти
Скоріш за все - кадровий марш-агент. І на обмін на наших розвідників.
показати весь коментар
22.04.2024 12:43 Відповісти
https://youtu.be/dLbdMDbyM5U?si=2YbGysCWfGZZD6IF ...
Куда исчез полковник Червинский?
показати весь коментар
22.04.2024 13:37 Відповісти
...все опзажиддя треба обов'язково точно дослідити.
показати весь коментар
22.04.2024 13:52 Відповісти
Скільки цієї паскуди ще є ? їх просто треба розстрілювати ,таке враження що у владі не розуміють що йде війна на знищення.
показати весь коментар
22.04.2024 14:43 Відповісти
Но є питання
Як воно налом кацапські фублі у Києві отримувало?
Невже монокль доповнив морський бінокль?
показати весь коментар
23.04.2024 04:57 Відповісти
 
 