Ще одній сім’ї із двома дітьми вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, - Лубінець. ФОТОрепортаж

12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань, яке нині тимчасово окуповане.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У будинок українців тричі приходили російські військові з обшуками, а на прохання здійснювати огляд без автоматів, щоб не лякати дітей, отримували відмову.



Мешканці міста мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати, однак росіяни виводять їх у поле та стріляють біля голови, аби залякати", - розповів Лубінець.



Він зазначив, що чимало мешканців міста постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. З їхніх слів, коли відійшла вода, у місті виявили понад 1 тисячу тіл загиблих, багато кого досі не можуть знайти.

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"Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних "виборів", які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу.



Тож, аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в 1 клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста", - зазначив омбудсман.

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Родині вдалося виїхати, вона вже побувала у Центрі захисту прав дитини, де з ними поспілкувалися психологи, слідчі, партнери, представники державних органів, які готові допомогти сім’ї дати старт для початку нового життя.

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Лубінець повідомив, що діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу.