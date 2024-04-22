Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

У місті Бершадь на Вінниччині попрощалися із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу двох військовослужбовців у ніч на 20 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Максиму було 20 років, він служив у секторі реагування патрульної поліції. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та місцеві жителі.

За словами інспектора сектору реагування патрульної поліції Олександра Якименка, Максим Зарецький пропрацював у них півтора року, зарекомендувавши себе з позитивного боку.

На церемонії прощання рідні, друзі та колеги згадують Максима як щирого, доброзичливого та мужнього юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу. За їхніми словами, він був справжнім патріотом України та мріяв зробити свою країну кращою.











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Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

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