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Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу у ніч на 20 квітня, попрощалися на Вінниччині. ФОТОрепортаж

У місті Бершадь на Вінниччині попрощалися із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу двох військовослужбовців у ніч на 20 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Максиму було 20 років, він служив у секторі реагування патрульної поліції. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та місцеві жителі.

За словами інспектора сектору реагування патрульної поліції Олександра Якименка, Максим Зарецький пропрацював у них півтора року, зарекомендувавши себе з позитивного боку.

На церемонії прощання рідні, друзі та колеги згадують Максима як щирого, доброзичливого та мужнього юнака, який завжди був готовий прийти на допомогу. За їхніми словами, він був справжнім патріотом України та мріяв зробити свою країну кращою.

Прощання із Максимом Зарецьким
Прощання із Максимом Зарецьким
Прощання із Максимом Зарецьким
Прощання із Максимом Зарецьким
Прощання із Максимом Зарецьким

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Також читайте: Клименко про стрілянину на Вінниччині: Ймовірний мотив - перевезення бойових гранат. Злочинці боялися викриття

Автор: 

Вінницька область (1013) поховання (200) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+20
Це загиблий в бою поліціянт Національної поліції України, який захищав Україну і нас з вами. Тому для вшанування треба ставати на коліна.
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22.04.2024 14:18
+14
Як би він не став на шлуху дезертирів зі зброєю, то вони могли б кинути гранату в тебе чи в твій дім!
Не треба противопоставляти армію і поліцію, бо наприклад в моєї рідні батько на фронті, а син в поліції !
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22.04.2024 14:21
+7
Сум, журба...
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22.04.2024 14:19
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Це загиблий в бою поліціянт Національної поліції України, який захищав Україну і нас з вами. Тому для вшанування треба ставати на коліна.
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22.04.2024 14:18 Відповісти
Та да 🤣
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23.04.2024 16:51 Відповісти
Як би він не став на шлуху дезертирів зі зброєю, то вони могли б кинути гранату в тебе чи в твій дім!
Не треба противопоставляти армію і поліцію, бо наприклад в моєї рідні батько на фронті, а син в поліції !
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22.04.2024 14:21 Відповісти
" вони могли б кинути гранату в тебе чи в твій дім"
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22.04.2024 14:30 Відповісти
Згинь, морда кацапська!
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22.04.2024 14:35 Відповісти
І казки читати не треба 😁
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23.04.2024 16:53 Відповісти
Знаєте як кажуть: "ліпше мати дочку повію чим сина поліцейського!"...
А знаючи кого і як по оголошенню на ОЛХ там набирають, про нього вже можна скласти відповідні висновки
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24.04.2024 14:05 Відповісти
Так, нічого героїчного не було, так, не навчений, але через ********** чи зброю, яку везли ці негідники, могла загинути не одна людина. Загинув при виконанні своїх обов'язків.
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22.04.2024 14:27 Відповісти
Два підари були дуже впевнені в собі коли везли набої, гранати, ні, вони нічим не знехтували
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22.04.2024 14:34 Відповісти
впевнені, бо очевидно вони не чекали, що на їх шляху появиться поліцейська машина. хто ж знав, що якийсь чоловічок буде дебоширити. Він певно спав і вискочив з машини, коли вже пролунали постріли і злочинці поїхали. а шо случилося? А ще пропонував пораненому аби той сів поряд і збирався підвезти. але оскільки машина так і стояла на місці злочину, то мабуть приїхала скора та інший патруль.
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Сум, журба...
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22.04.2024 14:19 Відповісти
Нажаль відбулось вбивство, але давайте дочекаємося чого воно відбулось, молодий мент, правильно сказали дуже впевневнений порушив все що можна було, починая з особистої безпеки і цивільного якого тягали з собою, але я би ніколи не став на коліна, дійсно на коліна стають перед захісниками які загтнули на фронті.
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22.04.2024 14:41 Відповісти
Він не мент , а працівник поліції і захищав в даному випадку закон і він заслуговує поваги і пошани!
В Канаді, коли вбили двох працівників поліції, то люди також ставали на коліна!!!
Це прояв поваги до загиблих!!!
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22.04.2024 17:44 Відповісти
в нас немае закону..в нас не демократична країна..це факт..
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23.04.2024 21:14 Відповісти
Не порівнюйте працівників правоохоронних органів в Канаді з нашим шоблом декоративним.... Я б ліпше замість утримувати цю челядь безграмотну і набрану на ОЛХ по оголошенню закупив би вітаміни для народу. Більше б користі було
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24.04.2024 14:07 Відповісти
багато чесних справжніх хлопців працюють в поліції,багато з чесних і справжніх пішли добровільно на війну.і до речі - такі ніколи не ставали на перешкоді військовим.не вийобувались.
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22.04.2024 16:31 Відповісти
Скільки ухилянтів з автоматами які давали присягу Україні в тилу .....
З ментів ліплять героїів, ще б до лику святих зарахували
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23.04.2024 13:13 Відповісти
Реальність України))) зараз ще підтягнеться секта дякальщиків божого помолу і про рай для цього "ангела" в пагонах говоритиме
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24.04.2024 14:08 Відповісти
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23.04.2024 13:56 Відповісти
Тут якісь ідіоти пишуть.
Що якби їх не затримали, то гранати кидали б у якихось громадян. Де їх кидають? Ідіоти назвіть місто, де їх кидають гранати? Гранати везли мілітарним організаціям, які охороняють багатих людей.
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23.04.2024 22:05 Відповісти
Хлопця шкода, але щось здається, що не все там так було, як нам розповідають.
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24.04.2024 21:55 Відповісти
 
 