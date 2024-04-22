На Хмельниччині викрито настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна перед вірянами, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу.
Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.
Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав "громадянським конфліктом" та ображав парафіян інших релігійних громад.
Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.
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Якби стадо саме винесло цього попа з храму..і вкинуло його у нужник..... Але про що я? Про стадо....
Хотів вигідніше продати?