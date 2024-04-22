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На Хмельниччині викрито настоятеля храму УПЦ МП, який вихваляв Путіна перед вірянами, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу.

Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священника УПЦ МП, який закликав зупинити "громадянську війну" та ухилятися від мобілізації, судитимуть на Закарпатті

Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав "громадянським конфліктом" та ображав парафіян інших релігійних громад.

Клірик УПЦ МП на Хмельниччині виправдовував війну РФ проти України

Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Читайте також: Одному з очільників УПЦ МП, який закликав помолитися за рашистів, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Також читайте: Викрито агентів ФСБ, які під прикриттям УПЦ МП намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12809) УПЦ МП (1208) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+17
А чого з СБУ не пишуть, що він же вихваляв Зеленського і в 2019-му закликав голосувати за нього?
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22.04.2024 14:20
+10
та що там викривати ??? їх пакувати треба бажано усіх відразу за антиукраїнську діяльність та роботу на ворога, сидити в КПЗ, судити і потім міняти на наших полонех Героїв !!!
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22.04.2024 14:20
+9
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22.04.2024 15:15
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А чого з СБУ не пишуть, що він же вихваляв Зеленського і в 2019-му закликав голосувати за нього?
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22.04.2024 14:20 Відповісти
та що там викривати ??? їх пакувати треба бажано усіх відразу за антиукраїнську діяльність та роботу на ворога, сидити в КПЗ, судити і потім міняти на наших полонех Героїв !!!
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22.04.2024 14:20 Відповісти
В умовах воєнного часу бажано було б якщо і пакувати, то одразу в чорні пакети
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22.04.2024 14:23 Відповісти
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22.04.2024 14:21 Відповісти
СРалін краще виглядає ніж *****
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22.04.2024 14:56 Відповісти
"продвинутий" клірик! знає як VPN користуватися! А може йому монахиня допомагала.....
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22.04.2024 14:22 Відповісти
ага ... VPN нижче пояса налаштовувала ...
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22.04.2024 14:24 Відповісти
В такої братії ВПН нижче пояса налагоджують не монахині, а служки з хора мальчіков.
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22.04.2024 14:42 Відповісти
по різному буває, по різному ... повірте мені на слово ...
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22.04.2024 14:49 Відповісти
Може шось з головою?
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22.04.2024 14:23 Відповісти
ця умц мп є філією кацапської рпц, яка ум свою чергу є філією фсб/гб/нквд !!! у них гадити Україні українцям в уставі написано !!!



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22.04.2024 14:31 Відповісти
.. а стадо..яке слухало його проповіді? Горе в тому, що стадо слухає і нічого не розуміючі потім іде голосувати! Потім верещить, що сини гинуть, чоловіки... Потім біжить з розбитих міст і ховає своїх дітей!! І в більшості залишається стадом! Бо ніколи не думало, і навіть не намагалося думати.
Якби стадо саме винесло цього попа з храму..і вкинуло його у нужник..... Але про що я? Про стадо....
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22.04.2024 14:27 Відповісти
саме головне що це "стадо", евакуювавшись навіть на захід України, апсолютно не робить жоднитх висновків: мову вчити не хоче, робити не шукає, живе на усьому готовому, бухає і розмножується ....
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22.04.2024 14:46 Відповісти
.. та яка мова у стаді? Ви чули мову у баранів та овечок? І таких більшість... Абсолютна більшість... Послухаєш речі, ну волосся дибки... Демобілізація під час війни на виживання, сотні тисяч бігунів. (аби не я) інваліди... хворі, з тисячами мамок і таток...які приковані до ліжка.... І це ж стадо саме вибрало свою долю. Саме винне, але цього не розуміє... То про що можна говорити , дивлячись на стадо! Тільки кнут і паркан.
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22.04.2024 16:44 Відповісти
А что, только Паше мерседесу можна и слугам народа?
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22.04.2024 14:35 Відповісти
вихваляв Путіна перед вірянами

Хотів вигідніше продати?
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22.04.2024 14:41 Відповісти
..единственное правило возможно на Земле Великой Ukrainy...Во время 3 мировой войны...Оккупант и коллоборант должен быть выявлен и обезврежен любыми способоми..
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22.04.2024 14:50 Відповісти
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22.04.2024 15:15 Відповісти
Бл.... да коли вже всіх попів на йух виженуть, або посадять. Немає гарних попів взагалі, релігія - лайно (будь-яка) а правоставні попи всі московитські... скільки вони ще будуть гадити
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22.04.2024 15:55 Відповісти
На розмінування його та паству щоб дурість з голови вибити.
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22.04.2024 16:42 Відповісти
...пархат мордорський треба заборонити, але це видно зробити важко ,бо частина нашої правлячої верхівки є вірними мордору і совку
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22.04.2024 18:13 Відповісти
 
 