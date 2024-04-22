У Сумах керівник благодійного фонду торгував волонтерськими посвідченнями: йому загрожує до 7 років в’язниці. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями, завдяки яким чоловіки призовного віку виїжджали за кордон і вже не поверталися. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що керівник благодійного фонду "на папері" працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Щоправда, після відрядження псевдоволонтери вже не поверталися.



Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.

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За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.





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