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У Сумах керівник благодійного фонду торгував волонтерськими посвідченнями: йому загрожує до 7 років в’язниці. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями, завдяки яким чоловіки призовного віку виїжджали за кордон і вже не поверталися. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. 

Правоохоронці встановили, що керівник благодійного фонду "на папері" працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Щоправда, після відрядження псевдоволонтери вже не поверталися.

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.

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За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Сумах затримали керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями
У Сумах затримали керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями

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У Сумах затримали керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями
У Сумах затримали керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями
У Сумах затримали керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями

Автор: 

Суми (883) волонтери (1332) ухилянти (898)


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таку та подібну муйню ми бачимо кожен день
піймали, визначили який має бути вирок, підозра, під заставу
і на цьому ....здєц!!!
про вироки, конфіскацію, причетних та родичів НІЧОГО!!!!
слідаки рубають бабло???
чи як???
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22.04.2024 15:56 Відповісти
Або не слідаки, а ті хто є кураторами цього напрямку. Всі потоки до Києва..в ОПу..
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22.04.2024 16:12 Відповісти
Почитала новину й одразу подумалось- чи не чєлавєк Пінчука при Козиреві - ПРитула?
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22.04.2024 15:56 Відповісти
живу в Сумах... наші організації - сама муть.... ще є червоний хрест - така ж подлюча контора.. а прізвище - не кажуть... хто це... і написав там вище - їх, що тарганів, але нічого не світить в плані покарання.... пока всіх не замінять на норвежців, поляків та англійців...
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22.04.2024 16:13 Відповісти
Половина так званих "волонтерів" звичайнисеньки шахраї.
Злодюжкі збирають донати й потім облаштовують свій
комфорт,купують квартири й авто. Свиноцтво!
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24.04.2024 21:13 Відповісти
 
 