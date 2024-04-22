У Сумах керівник благодійного фонду торгував волонтерськими посвідченнями: йому загрожує до 7 років в’язниці. ФОТОрепортаж
У Сумах правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який торгував волонтерськими посвідченнями, завдяки яким чоловіки призовного віку виїжджали за кордон і вже не поверталися. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що керівник благодійного фонду "на папері" працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Щоправда, після відрядження псевдоволонтери вже не поверталися.
Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.
За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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піймали, визначили який має бути вирок, підозра, під заставу
і на цьому ....здєц!!!
про вироки, конфіскацію, причетних та родичів НІЧОГО!!!!
слідаки рубають бабло???
чи як???
Злодюжкі збирають донати й потім облаштовують свій
комфорт,купують квартири й авто. Свиноцтво!