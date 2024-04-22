Ошукав матір загиблого воїна на 7,5 млн гривень: На Закарпатті судитимуть мешканця Київщини. ФОТО

Мешканець Київщини залучив жителів кількох областей України до незаконної оборудки. Зловмисники виманили у матері полеглого військовослужбовця гроші, які жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина на війні.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, шахраї телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотка від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Пів року шахраї видурювали в жінки гроші

"Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі обвинуваченого на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки. Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток", але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що житель Київщини ошукав матір військовослужбовця з листопада 2022 року по квітень 2023 року на близько 7 млн грн.

"Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, становила 7,5 млн грн. Це – кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода", - зазначили в прокуратурі.

Що загрожує шахраю

Зловмисника затримали у жовтні минулого року на території Київщини. Відтоді він перебуває під вартою. Ужгородський міськрайонний суд також визначив обвинуваченому розмір застави – 13,2 млн грн, але ці кошти не були внесені.

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Також арештовано майно фігуранта – два автомобілі та грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 500 тис. грн. Крім того, під час затримання в автомобілі чоловіка виявили два пакетики з кокаїном, які він незаконно придбав і зберігав для власних потреб.

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області за фактами шахрайства, вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах, а також незаконного придбання та зберігання психотропних речовин (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України). За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.