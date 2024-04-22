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Ошукав матір загиблого воїна на 7,5 млн гривень: На Закарпатті судитимуть мешканця Київщини. ФОТО

Мешканець Київщини залучив жителів кількох областей України до незаконної оборудки. Зловмисники виманили у матері полеглого військовослужбовця гроші, які жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина на війні.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, шахраї телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотка від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Пів року шахраї видурювали в жінки гроші

"Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі обвинуваченого на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки. Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток", але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Чоловік ошукав матір загиблого військового на Закарпатті

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Зазначається, що житель Київщини ошукав матір військовослужбовця з листопада 2022 року по квітень 2023 року на близько 7 млн грн.

"Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, становила 7,5 млн грн. Це – кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донеччини, але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода", - зазначили в прокуратурі.

Що загрожує шахраю

Зловмисника затримали у жовтні минулого року на території Київщини. Відтоді він перебуває під вартою. Ужгородський міськрайонний суд також визначив обвинуваченому розмір застави – 13,2 млн грн, але ці кошти не були внесені.

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Також арештовано майно фігуранта – два автомобілі та грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 500 тис. грн. Крім того, під час затримання в автомобілі чоловіка виявили два пакетики з кокаїном, які він незаконно придбав і зберігав для власних потреб.

Чоловік ошукав матір загиблого військового на Закарпатті

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області за фактами шахрайства, вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах, а також незаконного придбання та зберігання психотропних речовин (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України). За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

шахрайство (1079) прокуратура (3675) Закарпатська область (2048)


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Такого підарка на розмінування! Тільки так!
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22.04.2024 16:08 Відповісти
Йому б - у владу...
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22.04.2024 16:09 Відповісти
ЧМО - воно і в Африці ЧМО
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22.04.2024 16:16 Відповісти
Скотина,таке горе в людей,нічого святого!
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22.04.2024 16:22 Відповісти
Ну що, ТЦКашники, вам такі не по зубам ? Вони мабуть "інваліди" ? Може їх треба зробити інвалідами, щоб все життя тільки мичали і сралися в памперси ?!! Ну, щоб по-справжньому ?!!
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22.04.2024 16:28 Відповісти
Обвинувачений пояснив суду, що кошти йому потрібні для внесення в передвиборчий список партії "За народне щастя", але запропонував половину суми внести до благодійного фонду за реквізитами, що будуть надані. Суд погодився, що це є патріотичним вчинком, виправдав обвинуваченого і побажав йому гідно відстоювати інтереси виборців
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22.04.2024 16:45 Відповісти
А как же этого ********** ТЦК пропустила? Или работать могут только в отделах кадров заводов?
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22.04.2024 17:45 Відповісти
 
 