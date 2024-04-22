УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7378 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 457 20

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим та сім’ям загиблих Героїв України. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих Героїв, а також відзнаки "Хрест бойових заслуг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави наголосив, що Україна продовжує відзначати хоробрість українських воїнів, які захищають свій дім від ворога.

"Світ обрав підтримку України, бо Україна сама бореться й робить це справді сміливо. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності", - сказав президент.

Також читайте: Головному сержанту 41-ї ОМБр Сергію Гвоздю присвоєно звання Герой України. ФОТО

нагородження Героїв
нагородження Героїв
нагородження Героїв
нагородження Героїв
нагородження Героїв
нагородження Героїв

Володимир Зеленський подякував родинам українських Героїв за хоробрих синів і доньок України, а також сержантам та офіцерам, які дбають про солдатів.

"Я прошу пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України", - наголосив президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ

Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв.

Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший лейтенант Фарес Недаль Аль Шамі. Підрозділ, який він очолював, проводив ударно-штурмові дії зі звільнення Бучі та Гостомеля. Старший лейтенант особисто знищив три БМД російських загарбників. Виконував бойові завдання з деблокування Харкова. 12 травня 2022 року під час нападу ДРГ загинув у бою.

Молодший сержант Дмитро Гранчар. Прикривав підрозділи на Запоріжжі, брав участь у боях на Миколаївщині та в штурмових діях на Херсонщині. 7 жовтня 2022 року екіпаж його танка потрапив у засідку ворога та вступив у бій. Їм вдалося знищити БТР та БМП, але внаслідок влучання боєприпасу командир танка Дмитро Гранчар загинув.

Молодший сержант Назар Небожинський. 30 березня 2022 року під час штурмових дій на Чернігівщині потрапив у ворожу засідку трьох броньованих машин піхоти. Назар Небожинський прикривав своєю бойовою машиною піхотні підрозділи та знищив усі три російські БМП разом з екіпажами. Завдяки цьому молодший сержант урятував увесь особовий склад, однак сам загинув від останнього пострілу.

Старший сержант Іван Павлишин. На війні з 2014 року. Виконуючи бойове завдання на околицях Бахмуту, знищив спостережний пост російських окупантів, дав змогу піхоті зайняти позиції ворога. Але під час артобстрілу з боку російських окупантів загинув.

Старший лейтенант Руслан Прус. У травні минулого року пішов на бойове завдання замість свого побратима, який за станом здоров’я не міг цього зробити. Під час бою в районі Бахмуту внаслідок обстрілу зазнав несумісних із життям травм і загинув.

Лейтенант медичної служби Владислав Титаренко. Надавав допомогу пораненим військовим і завдяки цьому врятував сотні життів. 5 серпня минулого року російські окупанти завдали авіаційного удару по передовій хірургічній групі. Владислав Титаренко загинув на бойовому посту, надаючи допомогу пораненим.

Молодший лейтенант Олег Фадєєнко. Торік 1 липня під час штурмових дій на околицях Кліщіївки його підрозділ підірвав склад боєприпасів і знищив 17 окупантів. Однак у процесі відходу після виконання бойового завдання група потрапила під обстріл. Олег Фадєєнко зазнав поранення, несумісного з життям.

Також читайте: Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО

Ордени "Золота Зірка" також отримали:

Молодший сержант Дмитро Куценко. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. У березні минулого року під час обстрілу з боку російських окупантів КСП механізованої роти в Бахмуті на Дмитра Куценка впало пʼять поверхів зруйнованого будинку, двома плитами йому притиснуло обидві ноги.

Майор Владислав Куцько. Керував підрозділами, які утримували підступи до дороги Бахмут - Часів Яр, тримали оборону на Луганщині. Спланував операцію зі знищення великого складу з боєприпасами. Детонація ліквідувала 53 російських окупантів.

Майор Сергій Комініч. Під його командуванням звільнили села на Херсонщині та низку населених пунктів Донеччини. Брав участь у форсуванні Дніпра поблизу села Кринки, де вдалося створити плацдарм на лівому березі річки та взяти під повний контроль острови поблизу.

Десятьох українських захисників Президент відзначив нагородою "Хрест бойових заслуг":

Старший лейтенант Богдан Бинюк. Проводив розвідку в тилу російських загарбників, спланував і здійснив штурмові й наступальні дії на Донеччині. У листопаді торік під час бою знищив чотирьох окупантів та ще вісьмох взяв у полон.

Сержант Владислав Борщук. У березні 2022-го зазнав поранення, однак після лікування повернувся на передову, де неодноразово відбивав російські штурми на Донеччині.

Майор Руслан Габінет. У січні минулого року його підрозділ не допустив прориву ворога на шляху до Бахмута, який потім отримав назву "Дорога життя".

Старший солдат Дмитро Довган. Допомагав евакуювати побратимів під щільним мінометно-танковим обстрілом і сам дістав поранення в січні цього року.

Майор Віталій Кирпич. У 2022-му його підрозділ своєчасно виявив декілька російських повітряних цілей. Це дало змогу знищити ракету "Іскандер-К" та дві ракети типу Х-101.

Матрос Артем Кузьмич. Брав участь у штурмі позицій російських окупантів на Херсонщині, але в січні 2024 року зазнав поранення.

Полковник Держприкордонслужби Ігор Мартинюк. На військовій службі з 1987 року, на війні – з 2014-го. У лютому 2022 року брав участь у відбитті нападу російської армії на Київщині.

Молодший сержант Едуард Рошка. На передовій із початку повномасштабного вторгнення. У складі екіпажу танка вдало проводить операції зі знищення позицій ворога.

Капітан Євгеній Скорина. Брав участь в обороні Київщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини. Завдяки його діям під час боїв вдалося захопити значну кількість танкових та артилерійських боєприпасів.

Підполковник Володимир Соснін. Підрозділ під його керівництвом провів кілька успішних операцій на Харківщині та Луганщині, знищив велику кількість окупантів, ворожу техніку й закріпився на вигідних позиціях.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
ВОНО ГНИЛИМИ РУЧЕНЯТАМІ НЕ МАЄ ПРАВА ТОРКАТИСЯ ТІЄЇ ЗІРКИ ГЕРОЯ!
СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ !
показати весь коментар
22.04.2024 16:19
+5
⚡️Жена разведчика раскрыла ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ о судьях, есть УГРОЗА жизни Червинского

Акція біля посольства США з вимогами відшукати Червінського.
https://www.youtube.com/watch?v=4mNiiVHWRD0 https://www.youtube.com/watch?v=4mNiiVHWRD0

показати весь коментар
22.04.2024 16:09
+4
Всі помиляються, правда не всім, хто помилився, пощастило дожити до цього ювілею великого Негідника й Брехуна. Але це все на совісті його. Щоб його совість пекла душу до дірки у футбольці-пікселі. Мені шкода тих бучанців, ірпінців, які повірили про свято шашликів, а не виїхали тоді, як стало відомо, що ФБР попередило "цього" про ВІЙНУ. Перед очима стоїть той зруйнований міст, і натовп людей який живим ланцюжком йшов по руїнах мосту зі своїм скарбом та домашніми улюбленцями. І діти, злякані, але з поглядом мовчазного докору до тих, хто ЖРАВ мівіну у бункері. Трясця, якщо це Лайно не піде у відставку добровільно, то прокляну до останнього коліна його рідні. Місяць !!! Пішов !!
показати весь коментар
22.04.2024 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А богуслаєв ще херой України?
показати весь коментар
22.04.2024 16:07 Відповісти
ВОНО ГНИЛИМИ РУЧЕНЯТАМІ НЕ МАЄ ПРАВА ТОРКАТИСЯ ТІЄЇ ЗІРКИ ГЕРОЯ!
СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ !
показати весь коментар
22.04.2024 16:19 Відповісти
Награды и отличия[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=8&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=8&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 ордена Державы (19 января 2000 года) - за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в развитии отечественного машиностроенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого III степени (28 октября 2013 года) - за выдающиеся личные заслуги в области государственного строительства, весомый вклад в развитие отечественного промышленного производства, укрепление международного авторитета Украины, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (24 августа 2012 года) - за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 21-й годовщины независимости Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V степени (23 июня 2009 года) - за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод человека и гражданинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» I степени (23 сентября 1999 года) - за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный трудhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II степени (19 августа 1998 года) - за весомый личный вклад в становление украинской государственности, заслуги в социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии Украины и по случаю 7-й годовщины независимости Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Почётный знак отличия Президента Украины (19 сентября 1996 года) - за значительный личный вклад в развитие отечественного авиационного моторостроения и внедрение в серийное производство авиационных двигателей и газотурбинных двигателей наземного назначенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (7 апреля 2004 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ) - за большой вклад в укрепление российско-украинского сотрудничестваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Благодарность Президента Российской Федерации (3 апреля 2002 года) - за заслуги в укреплении и развитии экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами и многолетнюю активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] .Лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Государственной премии Украины в области науки и техники (2001).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 Орден Трудового Красного Знамени .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB Орден «Знак Почёта» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB Медаль «Ветеран труда» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Премия Совета Министров СССР .Почётная награда Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы «Соотечественник года» (2004) - за вклад в поддержку духовного и культурного наследия соотечественников на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] В 2010 году возглавил рейтинг «Десять украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах»
показати весь коментар
22.04.2024 16:21 Відповісти
https://biz.censor.net/user/575353

60% менше 5 тис. ? Не будемо в такий знаменний день про такі пенсійні дрібниці !

Сьогодні 22 квітня і я хотів би поздровити "мудрий нарід73%" с 5-річчям Великой Перемоги над Щікалядним Борігой та закінченням для "мудрого наріда" злиденного життя , яким він жив всі попередні 5 років за влади цьго гидкого Мародера на Крові ( пам'ятаю ЗЕгасло - "21 квітня - кінець епохи бідності!" ) і нарешті здихався того мерзенного життя , привівши до владі своїх "слуг народа" на чолі з Головним Слугой - Найвеличнішим Діячем ********** Володимиром Олександровичем Зеленським, тільки завдяки якому та його пророку Єрмаку пенсіонерам досі виплачують пенсії !

Саме сьогодні віповнилось 5 років , як зранку 22 квітня 2019 року "мудрий нарід73%" дізнався результат другого туру виборів Президента та зрадів початку нового квартально-серіального життя за Веселого Хлопця, якого абсолютно свідомо та з гарним настроєм обрав Президентом своєї злиденної країни.

Весь"мудрий нарід73%" я щиро вітаю та поздоровляю з цим Великим Святом. Але хотілось би знати , в якому ви, "мудрий нарід73%", зараз перебуваєте настрії? 5 років тому ви, "мудрий нарід73%", ще були в мерзенній "шоколадній" Україні, де Папередник добряче заробляв на війні з 2014 року ... а зараз як вам почувається ... ви ж 5 років тому перемогли цього Шоколадного Злодія , який вбив свого брата ( пам'ятаєте ту цікаву інформацію про Папередника? )!?

Дуже раджу всім представникам "мудрого наріда73%" завжди брати інформацію саме Цензорі ( як це роблю я ), щоб хоч трохи розумітися в тому , що відбувається в світі та в середині країни ... не все ж тільки серіали та "квартали" дивитись "мудрому наріду73%".
показати весь коментар
22.04.2024 16:09 Відповісти
Половина цього мудрАго народу вже на фронті. Тому будемо без цих епітетів. Просто 73 % виборців - це буде доречніше. Всі помиляються, правда не всім, хто помилився, пощастило дожити до цього ювілею великого Негідника й Брехуна. Але це все на совісті його. Щоб його совість пекла душу до дірки у футбольці-пікселі. Мені шкода тих бучанців, ірпінців, які повірили про свято шашликів, а не виїхали тоді, як стало відомо, що ФБР попередило "цього" про ВІЙНУ. Перед очима стоїть той зруйнований міст, і натовп людей який живим ланцюжком йшов по руйнам мосту зі своїм скарбом та домашніми улюбленцями. І діти, злякані, але з поглядом мовчазного докору до тих, хто ЖРАВ мівіну у бункері. Трясця, якщо це Лайно не піде у відставку добровільно, то прокляну до останнього коліна його рідні. Місяць !!! Пішов !!
показати весь коментар
22.04.2024 16:28 Відповісти
на фронті гинуть Кращі - патріоти, а ЗЕ-ідіоти як таргани переживуть і рашистів і ядерний вибух по своїх щілинах
показати весь коментар
22.04.2024 17:32 Відповісти
і не тільки на фронті. Червинський невідомо де. І це свої своїх так пресують. дЄрмак з зеленСКИМ думають, що всі навкруги - лохи. Особливо можна розводити партнерів. На бабло.
показати весь коментар
22.04.2024 20:16 Відповісти
⚡️Жена разведчика раскрыла ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ о судьях, есть УГРОЗА жизни Червинского

Акція біля посольства США з вимогами відшукати Червінського.
https://www.youtube.com/watch?v=4mNiiVHWRD0 https://www.youtube.com/watch?v=4mNiiVHWRD0

показати весь коментар
22.04.2024 16:09 Відповісти
Стало відомо що що ЗЕ3,14дарна влада продовжила до 18 липня втіхаря термін утримання Червінського залишивши ніби то його прямо на території суду???
показати весь коментар
22.04.2024 16:11 Відповісти
Зібралося багато людей й продовжують надходити - не до самого посольства , недалеко, там можна зорієнтуватися
показати весь коментар
22.04.2024 16:15 Відповісти
Одного забули. Кошового жеку. За мужність у відхилянні мобілізації. Братка по сцені так профанерити ! Неймовірно ! А ще друзі, чорти рогаті вас забрали б краще.
показати весь коментар
22.04.2024 16:14 Відповісти
Військовим ЧЕСТЬ!

P.S. В очі ЗЕленій гниді нихто не плюнув?
показати весь коментар
22.04.2024 16:20 Відповісти
Не було б зелені, не було б стільки трупів і стільки горя, не треба б були ці нагороди посмертно - але «мудрий нарід» зробив свій вибір
показати весь коментар
22.04.2024 16:23 Відповісти
А Червінського здав кацапам?
показати весь коментар
22.04.2024 16:25 Відповісти
ічна слава і честь героям.

Чомусь ларьочник «козир» не присутній на врученні орденів. Мабуть сциться зустрітися віч-на-віч з військовими.
показати весь коментар
22.04.2024 16:26 Відповісти
Козир (з великої літери бо це кремлівське погонялово , а от введіть його в англійський транслейтер й отримаєте слово "трамп") - так от він за 18 млн купив добре ??? ім"я Рассмусена, а тепер ним торгує в ларьку журналом зі своєю 3,14дарістичною харею
показати весь коментар
22.04.2024 16:50 Відповісти
Всі помиляються, правда не всім, хто помилився, пощастило дожити до цього ювілею великого Негідника й Брехуна. Але це все на совісті його. Щоб його совість пекла душу до дірки у футбольці-пікселі. Мені шкода тих бучанців, ірпінців, які повірили про свято шашликів, а не виїхали тоді, як стало відомо, що ФБР попередило "цього" про ВІЙНУ. Перед очима стоїть той зруйнований міст, і натовп людей який живим ланцюжком йшов по руїнах мосту зі своїм скарбом та домашніми улюбленцями. І діти, злякані, але з поглядом мовчазного докору до тих, хто ЖРАВ мівіну у бункері. Трясця, якщо це Лайно не піде у відставку добровільно, то прокляну до останнього коліна його рідні. Місяць !!! Пішов !!
показати весь коментар
22.04.2024 16:30 Відповісти
Якби кожен Українець плюнув у морду цьому продажному сикливому брехливому злодюжному аморалу - воно в утопилося в харкотинні людської ненависті.
показати весь коментар
23.04.2024 12:17 Відповісти
Але ті хто брали з рук бонетряпки ці медальки також є спів учасниками цинічного шоу, по врученню медальок....
показати весь коментар
24.04.2024 08:46 Відповісти
 
 