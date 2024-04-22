Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим та сім’ям загиблих Героїв України. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих Героїв, а також відзнаки "Хрест бойових заслуг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави наголосив, що Україна продовжує відзначати хоробрість українських воїнів, які захищають свій дім від ворога.

"Світ обрав підтримку України, бо Україна сама бореться й робить це справді сміливо. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності", - сказав президент.

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Володимир Зеленський подякував родинам українських Героїв за хоробрих синів і доньок України, а також сержантам та офіцерам, які дбають про солдатів.

"Я прошу пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України", - наголосив президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

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Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв.

Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший лейтенант Фарес Недаль Аль Шамі. Підрозділ, який він очолював, проводив ударно-штурмові дії зі звільнення Бучі та Гостомеля. Старший лейтенант особисто знищив три БМД російських загарбників. Виконував бойові завдання з деблокування Харкова. 12 травня 2022 року під час нападу ДРГ загинув у бою.

Молодший сержант Дмитро Гранчар. Прикривав підрозділи на Запоріжжі, брав участь у боях на Миколаївщині та в штурмових діях на Херсонщині. 7 жовтня 2022 року екіпаж його танка потрапив у засідку ворога та вступив у бій. Їм вдалося знищити БТР та БМП, але внаслідок влучання боєприпасу командир танка Дмитро Гранчар загинув.

Молодший сержант Назар Небожинський. 30 березня 2022 року під час штурмових дій на Чернігівщині потрапив у ворожу засідку трьох броньованих машин піхоти. Назар Небожинський прикривав своєю бойовою машиною піхотні підрозділи та знищив усі три російські БМП разом з екіпажами. Завдяки цьому молодший сержант урятував увесь особовий склад, однак сам загинув від останнього пострілу.

Старший сержант Іван Павлишин. На війні з 2014 року. Виконуючи бойове завдання на околицях Бахмуту, знищив спостережний пост російських окупантів, дав змогу піхоті зайняти позиції ворога. Але під час артобстрілу з боку російських окупантів загинув.

Старший лейтенант Руслан Прус. У травні минулого року пішов на бойове завдання замість свого побратима, який за станом здоров’я не міг цього зробити. Під час бою в районі Бахмуту внаслідок обстрілу зазнав несумісних із життям травм і загинув.

Лейтенант медичної служби Владислав Титаренко. Надавав допомогу пораненим військовим і завдяки цьому врятував сотні життів. 5 серпня минулого року російські окупанти завдали авіаційного удару по передовій хірургічній групі. Владислав Титаренко загинув на бойовому посту, надаючи допомогу пораненим.

Молодший лейтенант Олег Фадєєнко. Торік 1 липня під час штурмових дій на околицях Кліщіївки його підрозділ підірвав склад боєприпасів і знищив 17 окупантів. Однак у процесі відходу після виконання бойового завдання група потрапила під обстріл. Олег Фадєєнко зазнав поранення, несумісного з життям.

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Ордени "Золота Зірка" також отримали:

Молодший сержант Дмитро Куценко. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. У березні минулого року під час обстрілу з боку російських окупантів КСП механізованої роти в Бахмуті на Дмитра Куценка впало пʼять поверхів зруйнованого будинку, двома плитами йому притиснуло обидві ноги.

Майор Владислав Куцько. Керував підрозділами, які утримували підступи до дороги Бахмут - Часів Яр, тримали оборону на Луганщині. Спланував операцію зі знищення великого складу з боєприпасами. Детонація ліквідувала 53 російських окупантів.

Майор Сергій Комініч. Під його командуванням звільнили села на Херсонщині та низку населених пунктів Донеччини. Брав участь у форсуванні Дніпра поблизу села Кринки, де вдалося створити плацдарм на лівому березі річки та взяти під повний контроль острови поблизу.

Десятьох українських захисників Президент відзначив нагородою "Хрест бойових заслуг":

Старший лейтенант Богдан Бинюк. Проводив розвідку в тилу російських загарбників, спланував і здійснив штурмові й наступальні дії на Донеччині. У листопаді торік під час бою знищив чотирьох окупантів та ще вісьмох взяв у полон.

Сержант Владислав Борщук. У березні 2022-го зазнав поранення, однак після лікування повернувся на передову, де неодноразово відбивав російські штурми на Донеччині.

Майор Руслан Габінет. У січні минулого року його підрозділ не допустив прориву ворога на шляху до Бахмута, який потім отримав назву "Дорога життя".

Старший солдат Дмитро Довган. Допомагав евакуювати побратимів під щільним мінометно-танковим обстрілом і сам дістав поранення в січні цього року.

Майор Віталій Кирпич. У 2022-му його підрозділ своєчасно виявив декілька російських повітряних цілей. Це дало змогу знищити ракету "Іскандер-К" та дві ракети типу Х-101.

Матрос Артем Кузьмич. Брав участь у штурмі позицій російських окупантів на Херсонщині, але в січні 2024 року зазнав поранення.

Полковник Держприкордонслужби Ігор Мартинюк. На військовій службі з 1987 року, на війні – з 2014-го. У лютому 2022 року брав участь у відбитті нападу російської армії на Київщині.

Молодший сержант Едуард Рошка. На передовій із початку повномасштабного вторгнення. У складі екіпажу танка вдало проводить операції зі знищення позицій ворога.

Капітан Євгеній Скорина. Брав участь в обороні Київщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини. Завдяки його діям під час боїв вдалося захопити значну кількість танкових та артилерійських боєприпасів.

Підполковник Володимир Соснін. Підрозділ під його керівництвом провів кілька успішних операцій на Харківщині та Луганщині, знищив велику кількість окупантів, ворожу техніку й закріпився на вигідних позиціях.