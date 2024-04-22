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13 дронів-камікадзе випустили росіяни по Нікопольщині і двічі обстріляли з артилерії: пошкоджено п’ятиповерхівку, комунальне підприємство, коледж та автівки ДСНС і поліції. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворог скерував на Нікопольщину 13 дронів-камікадзе. І двічі обстрілював район з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені п’ятиповерхівка і 6 приватних будинків. Понівечені комунальне підприємство та коледж. Побиті 10 машин, серед яких автівки ДСНС та поліції. А ще – екскаватор і скутер. Зачепило й господарську споруду, гараж і газогони. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти минулої доби завдали понад 200 ударів по Запорізькій області, вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Також дивіться: Ворог атакував Нікопольщину ударними дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Дивіться: Протягом дня РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: Пошкоджено будинки і комунальне підприємство. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28435) Дніпропетровська область (3717)


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А подоляк з пінчуком та з своїм оточенням, усе це бачили, дякуючи супутнику, але це не допомогло їм, припинити обстріл московитів…
Єрмак, з резніковим та умеровим, можуть людям, щось пояснити…
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22.04.2024 19:02 Відповісти
 
 