Війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки, 7 постраждалих, серед них - 2 дітей. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

За уточненими данними врятовано 34 особи, з них 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей.

Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками.

"Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося займання. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей. Поранення та ушкодження отримали 7 людей, з них 2 - діти. Їм надається вся необхідна медична допомога. Всі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Кіпер також публікує фото, на яких зафіксовано наслідки російської атаки.







Більше фото опублікував мер Одеси Геннадій Труханов.















