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Війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки, 7 постраждалих, серед них - 2 дітей. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. 

За уточненими данними врятовано 34 особи, з них 3 дітей. Постраждало 7 осіб, з них 2 дітей.

Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками.

"Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося займання. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей. Поранення та ушкодження отримали 7 людей, з них 2 - діти. Їм надається вся необхідна медична допомога. Всі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ ударили балістикою по Одещині, цілили по транспортно-логістичному об’єкту. Пошкоджено будинки

Кіпер також публікує фото, на яких зафіксовано наслідки російської атаки.

обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одесиобстріл одеси

Більше фото опублікував мер Одеси Геннадій Труханов.

обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси
обстріл Одеси

Автор: 

обстріл (28472) Одеса (5458) дрони (4699) Сили оборони півдня (330)


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Одно слово, здичавілі.
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23.04.2024 06:36 Відповісти
И не говорите, в Одессе - большой процент прокацапских ватанов, цапорылi пытаются изничтожить всех подряд. Я не знаю. неужели после этого ватаны не пожелают прилета в кремль водородной бомбы? Пыня сдохни ; пыня, сдохни; пыня, сдохни. АМИНЬ !!! Мольфары всех стран и народов, не расслабляйте булки.
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23.04.2024 07:43 Відповісти
Прокацалені ждуни звинувачують в обстрілах не путіна, а українців що не здаються. Вони не зміняться.
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23.04.2024 09:18 Відповісти
Дык, срочно их на каазлабадию, типо, чумадан-ваакзал-цапорылiя. Там кацапы не только над городом сбивают дроны, еще и по своим кварталам валят из градов.
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23.04.2024 09:32 Відповісти
Из Крыма снова. Когда нибудь этих ****** остановят на дороге неизвестные бандиты?
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23.04.2024 06:45 Відповісти
Знищено 15 із 16 "Шахедів ?
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23.04.2024 07:55 Відповісти
Одна польза...может быть дадут нормальное жилье...и люди пойдут на нормальный сральник...туалеты появились в этих домах только в 90-е...до этого как кацапы ходили в дворовой. вода тоже из крана во дворе и умывальник как из книжки Чуковского "Мойдодыр"
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23.04.2024 08:06 Відповісти
 
 