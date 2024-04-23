Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 461 060 осіб (+800 за добу), 7241 танк, 11 765 артсистем, 13 916 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 461 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 461060 (+800) осіб,
танків - 7241 (+5) од,
бойових броньованих машин - 13916 (+12) од,
артилерійських систем - 11765 (+29) од,
РСЗВ - 1046 (+0) од,
засоби ППО - 769 (+1) од,
літаків - 348 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9407 (+23),
крилаті ракети - 2117 (+0),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 15845 (+33) од,
спеціальна техніка - 1936 (+2)
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши ситуацію, яка сьогодні складається в Україні на лінії фронту.
Так, "нещодавно мо рф перекинуло на лінію Бердичі - Новокалинове свіжу дивізію, до якої входять чотири бригади з ЦВО РФ. Ці загони наступатимуть у трьох напрямках: на захід від Бердичів, у бік Очеретино та трасою Керамік - Миргород, а також можливе просування у бік Новокалинове. Головна мета нового наступу - вихід на кордони Донецької області.
Вже зараз супротивнику вдалося створити три невеликі виступи вздовж лінії фронту завдовжки до 7 км, проте всі три виступи надто вузькі окремо, щоб вони стали відправними точками для подальших наземних операцій. Водночас супротивник прагнутиме того, щоби на лінії Бердичі - Новокалинове створити ширшу лінію для прориву. На здійснення цього задуму ворогові знадобиться час, якого він не має, особливо на тлі ухвалення американськими політиками законопроекту про допомогу Україні.
Учора, 22 квітня, глава МЗС ЄС Боррель заявив, що перша партія ***********, які закупила Чехія для України, прибуде наприкінці травня - на початку червня. Наявність артилерійських снарядів допоможе ЗСУ вирівняти ситуацію на фронті, а також уповільнити наступ зс рф.
Однак, допоки у ЗСУ існують проблеми з ************, ворог намагається швидкими темпами просунутися, бо чудово розуміє, що як тільки ЗСУ отримають **********, ситуація на фронті стабілізується, тому там намагаються форсувати події.".
Адже цей населений пункт - це панівна висота 240 - 241 м, яка так само як і Часіа Яр - є стрижнем оборонної лінії ЗСУ.
Але чомусь саму тут виявились прогалини в обороні й ворогу вдалось так швидко його захопити !
Краєм ока зачипився за цифру 190 960 це кількість чумардосів на кінець квітня минулого року і сьогодніші 461 060 за не повний рік 270 100 чумардосів - не хитра математика і маємо середньодобово 754 або один чумардос кожні дві хвилини.
Народилось на кацапії 420 тис, навіть якщо половина чоловічої статі, то це всерівно мінус, тому і завили на болотах про збільшення народжування.
82 одиниці техніки та 800 чумардосів.
Арта 29, броня 17, логістика 33.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
Не дякуйте, бо на разі про напад на Казахстан )(Yйло може тільки в своїх вологих (розжиженних) залишках мізків фонтанувати погрози вам, чи полякам, чи молдові з прибалтикою.
Цікаво, як зараз виють на болотах від того, що фіни закрили у себе музей леніну і це у найсвітліший день для усіх болотних православних (22 квітня - день народження ільїча). І пох що цей ульянов-ленін під нуль зрівняв з землею усі церкви, нікроманти не вгамовуються - покійному виповнилося б всього 154 рочки (такий молодий і юний жовтень ще попереду)
https://www.youtube.com/watch?v=46jS1ufNYOE Тьху на вас безхребетні мудні