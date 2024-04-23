Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 461 060 осіб (+800 за добу), 7241 танк, 11 765 артсистем, 13 916 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 461 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 461060 (+800) осіб,

танків - 7241 (+5) од,

бойових броньованих машин - 13916 (+12) од,

артилерійських систем - 11765 (+29) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 769 (+1) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9407 (+23),

крилаті ракети - 2117 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15845 (+33) од,

спеціальна техніка - 1936 (+2)

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.