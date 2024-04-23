Удар по телевежі в Харкові: Сигналу цифрового ефірного мовлення немає. Радіо, інтернет та мобільний зв’язок в області є. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару РФ по телевежі в Харкові відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", - зазначив він.

За словами очільника області, харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють.

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