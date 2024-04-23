Удар по телевежі в Харкові: Сигналу цифрового ефірного мовлення немає. Радіо, інтернет та мобільний зв’язок в області є. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару РФ по телевежі в Харкові відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
"22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", - зазначив він.
За словами очільника області, харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють.
Топ коментарі
+18 Randall Flag #387882
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+9 Грицько Злий
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Висирають що в голову стукне. Так що з цього джерела можно вихоплювати тільки на кшталт - розбита телевежа і це викликало технічні проблеми.
Все інше - белькотіння порослі...
треба 3 перемоги в день подивитися, а краще 5...
і ніякого негативу!
все нормально, є звичайно проблеми.
зі світлом, з транспортом.
але він спокійний як удав...
ну ок, хня!
а давайте ще поржемо з ракети по «телемарафону»! це ж так смiшно на відстані 3000 км! кумедний атракцiон!
вони знають коли буде небезпека.
тоді вони миттю побіжать у бік Києва чи Дніпра.
З заблокованими українськими каналами і вільним доступом до російських? Чи може вже розблокували? Не слідкую за тим лайном.
Подивись що є на супутнику Астра і тільки один російськомовний релігіозного змісту. А хто шукає лайно, той його кругом знайде.
Пам'ятається на зорі президентства зенєлоха, був скандал з блокуванням українських супутникових, коли Бєня ніяк не міг нажертись. А власне девайс телевізор я не дивлюсь вже років 10.
А головне вони розуміють наскільки важливо тримати населення під певним інформаційним впливом...
Населений пункт Адреса Середній радіус покриття, км МХ1MX2MX3MX5135
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC Ізюм вул. Крута, 56602639*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-20 [20] 25*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-21 [21] 43*https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-22 [22] 136
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків вул. Дерев´янка, 1а6031354858137
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Куп'янськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-23 [23] просп. Конституції, 8750533757*58*138
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Лозова вул. Кооперативна, 53а5031555659139
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Кегичівка вул. Слобожанська, 816028213440140
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Великий Бурлук вул. Декоративна, 43531444952
за логікою кожного длба треба передати координати кацапам, щоб і до них прилетіло по «телемарафону»!
це ж буде так смішно!
попросив не бути дебілами та розуміти, що будь-який приліт - це як мінімум трошки не приємно!
потужна думка!
Система TARS в Аризоне
Основная функция: низковысотный радар, ориентированный вниз; обнаружение самолета
Объем: 12000 https://ru.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A8tre_cube м 3
Длина привязи: 25000 футов (7600 м)
Масса полезной нагрузки: 1 тонна
Максимальная дальность обнаружения: 200 морских миль (400 км)