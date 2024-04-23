Доба на Донеччині: жертви у Красногорівці та Новоолександрівці, багато пошкоджень житлової інфраструктури. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

1 людина загинула у Красногорівці, ще 1 - у Новоолександрівці Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівській громаді пошкоджені адмінбудівлі та 3 приватні будинки у Гострому, 2 приватні будинки і промзона у Курахівці.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Ямполі, обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.













Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 19 дітей.