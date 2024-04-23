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Хотів навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО: СБУ затримала коригувальника РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах. Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.

Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки й передав йому координати", - йдеться у повідомленні.

Коригувальник російських авіабомб у Харкові

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Служба безпеки затримала його у власному помешканні.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.

Коригувальник російських авіабомб у Харкові
Коригувальник російських авіабомб у Харкові
Коригувальник російських авіабомб у Харкові

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони.

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Крім того, зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який готував атаку на пункти базування ППО ЗСУ, затримано у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12809) Харків (5591) коригування (49) КАБ (355)


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Топ коментарі
+11
Навіщо затримувати? Зразу би відстрілювали, з формулюванням "при намаганні втекти".
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23.04.2024 10:16
+9
Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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23.04.2024 10:15
+6
Отаке ж падло і навело на телевежу. Тому, що попасти ракетою в саму телевежу дуже і дуже пролематично. Це точність до метра треба.
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23.04.2024 10:18
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Чергова мерзенна ублюдочна ублюдіна...
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23.04.2024 10:15 Відповісти
Навіщо затримувати? Зразу би відстрілювали, з формулюванням "при намаганні втекти".
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23.04.2024 10:16 Відповісти
А завтра й тебе, без суду, розстріляти зможуть "за намагання втекти". Не думав?
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23.04.2024 10:31 Відповісти
Думав.

"Спортивна рибалка" це ж значно краще.

Піймали, подивились, випустили.
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23.04.2024 10:36 Відповісти
Я такого не казав.
У Вас якісь крайнощі (безвідповідальність чи страта без суду), у світі вже є дієва модель правоохоронної та судової системи, почитайте можливо , хоча навряд, щось змінить у вашому баченні до того як має працювати правосуддя.
P. S. Можна прийняти Закон - на час Війни повернення вищої міри за зрадницькі дії, чи пожиттеве з конфіскацією та примусовою працєю по розборці зруйнованих рашистами приміщень.
Але це все порожні розмови..... ЗЕкоМанда бездарі.
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23.04.2024 12:24 Відповісти
Та і я утрую, якщо чесно. Просто зневіра до дискредитованої судової системи, яка відвертих злочинців випускає на волю за хабарі, або по дзвінку з Банкової.
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23.04.2024 12:31 Відповісти
Знов табло замилили. Це щоб цапи не здогадалися, нє?
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23.04.2024 10:17 Відповісти
Саме так. Може під його логіном якусь дезу кацапам дали. А так, як цапи знають його морду то цю інфу спишуть.
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23.04.2024 10:21 Відповісти
Отаке ж падло і навело на телевежу. Тому, що попасти ракетою в саму телевежу дуже і дуже пролематично. Це точність до метра треба.
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23.04.2024 10:18 Відповісти
Мало того ,шо в голові кубло тарганів, це москвороте кубло. Іуда хоч тридцять срібників узяв, а це ,блд, ідєйне!
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23.04.2024 10:25 Відповісти
На час Війни мали б повернути смертну кару за наведення ракет, артилерії та іньших злочинів , наприклад розкрадання бюджету, допомоги!
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23.04.2024 10:34 Відповісти
Ви хочете без влади залишитись і без чиновників на місцях?
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23.04.2024 10:38 Відповісти
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі? А умовно можна?
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23.04.2024 10:47 Відповісти
Там потрібно ще деякий час щоб ,ніби то він, передавав хибні цілі, а то як здрастє,зразу похвалились,переписку показали....дебі.ли ***!!!
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23.04.2024 12:32 Відповісти
Сразу повесить су..ку чтобы другим неповадно было..
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23.04.2024 13:37 Відповісти
 
 