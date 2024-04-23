Хотів навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО: СБУ затримала коригувальника РФ у Харкові. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах. Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500.
Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки й передав йому координати", - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки затримала його у власному помешканні.
Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.
У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі. Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони.
Крім того, зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Спортивна рибалка" це ж значно краще.
Піймали, подивились, випустили.
У Вас якісь крайнощі (безвідповідальність чи страта без суду), у світі вже є дієва модель правоохоронної та судової системи, почитайте можливо , хоча навряд, щось змінить у вашому баченні до того як має працювати правосуддя.
P. S. Можна прийняти Закон - на час Війни повернення вищої міри за зрадницькі дії, чи пожиттеве з конфіскацією та примусовою працєю по розборці зруйнованих рашистами приміщень.
Але це все порожні розмови..... ЗЕкоМанда бездарі.