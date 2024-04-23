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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: поранення дістали 2 людини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 186 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 186 ударів.

Унаслідок обстрілів поранено дві цивільні особи, пошкоджено одне приватне домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: застосували FPV-дрони, артилерію та міномети

Обстріли Сумщини за добу
Обстріли Сумщини за добу
Обстріли Сумщини за добу
Обстріли Сумщини за добу

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667)


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