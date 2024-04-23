Військовий зі Львівщини за $17 тис. "продав" ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки у Львівській області затримала військового, який користуючись службовим становищем обіцяв ухилянтам вивезти їх за кордон. Чоловік за 17 тисяч доларів обіцяв фіктивно включити військовозобов’язаного до складу делегації, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до однієї із країн ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління СБУ Львівської області та спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, вартість "квитка" на втечу 54-річний військовий оцінив у 17 тисяч доларів США з особи.

За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи.

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Встановлено, що сам виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після укладення протиправної "угоди".

Затримали підозрюваного під час одержання 8,5 тисяч доларів США авансу.

Наразі фігуранту справи повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.

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