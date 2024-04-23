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Військовий зі Львівщини за $17 тис. "продав" ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки у Львівській області затримала військового, який користуючись службовим становищем обіцяв ухилянтам вивезти їх за кордон. Чоловік за 17 тисяч доларів обіцяв фіктивно включити військовозобов’язаного до складу делегації, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до однієї із країн ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління СБУ Львівської області та спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, вартість "квитка" на втечу 54-річний військовий оцінив у 17 тисяч доларів США з особи.

Військовий на Львівщині переправляв ухилянтів за кордон

За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи.

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Встановлено, що сам виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після укладення протиправної "угоди".

Затримали підозрюваного під час одержання 8,5 тисяч доларів США авансу.

Військовий на Львівщині переправляв ухилянтів за кордон

Наразі фігуранту справи повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.

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Автор: 

СБУ (12809) ухилянти (898) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+10
Рівень сцикливості вимірюється вже десятками тисяч $

Це скільки ж дронів можна було купить
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23.04.2024 12:23
+6
Львівська область патріотична🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Хєровато ти знаєш львівщину Це край, де живуть чи не найбільш ожлоблені людішкі на теренах Західної України😁 Ти поглянь на цих миросів, іванок та степанок, на їхні скромні триповерхові хатинки, особливо це кидалось у вічі на початку 90-х, і, о диво, чомусь ці хатинки зкучкувались біля Рави-Руської, Мостиська і в кожній такій хатці мешкає такий собі пролетар митної служби.
До речі, пройдіться ввечері по місцевих генделиках, особливо в центрі міста, скрізь чути рааадную рєчь. Нагадаю - Львів це місто, де знаходився штаб ПрикВО, та хвалена Жєлєзная дівізія, тобто місто було забито москалями по самі ніздрі... І зараз тут живуть нащадки недобитих енкаведистів, відставників та іншої їм подібної наволочі.
Якщо у Львові в свій час жив та працював В'ячеслав Чорновіл, це не означає, що Львівщина автоматично стала колискою відродження нової, постсовкової України, достатньо глянути, ким став і чим займається синуля покійного В.Чоновола, Тарас Чорновіл... До речі, щось не чути про архіпатріотичного Олежку Тягнибока, чудить-мудить-обйобує Фаріониха та інші їм подібні... Так що, Львів далеко не є колискою українського патріотизму, на жаль
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23.04.2024 12:53
+4
Люди божеволіють від кривавого бабла 🙁
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23.04.2024 12:24
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Рівень сцикливості вимірюється вже десятками тисяч $

Це скільки ж дронів можна було купить
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23.04.2024 12:23 Відповісти
не сцыкливости- а безнадежности , результат ясен
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23.04.2024 13:16 Відповісти
Бо Львів це пріфронтовє місто, !
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23.04.2024 12:23 Відповісти
З якого дива Львів приіронтове місто?
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23.04.2024 12:25 Відповісти
Це сарказм.
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23.04.2024 12:56 Відповісти
Люди божеволіють від кривавого бабла 🙁
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23.04.2024 12:24 Відповісти
Просто мав відповідні знайомства або зв'язки. Таке могло бути де завгодно.
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23.04.2024 12:42 Відповісти
Та, ну! Може у Львові відсутні бандити, казнокради, наркомани? Вони скрізь... Ну на Заході може трохи менше...
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23.04.2024 12:51 Відповісти
Львівська область патріотична🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Хєровато ти знаєш львівщину Це край, де живуть чи не найбільш ожлоблені людішкі на теренах Західної України😁 Ти поглянь на цих миросів, іванок та степанок, на їхні скромні триповерхові хатинки, особливо це кидалось у вічі на початку 90-х, і, о диво, чомусь ці хатинки зкучкувались біля Рави-Руської, Мостиська і в кожній такій хатці мешкає такий собі пролетар митної служби.
До речі, пройдіться ввечері по місцевих генделиках, особливо в центрі міста, скрізь чути рааадную рєчь. Нагадаю - Львів це місто, де знаходився штаб ПрикВО, та хвалена Жєлєзная дівізія, тобто місто було забито москалями по самі ніздрі... І зараз тут живуть нащадки недобитих енкаведистів, відставників та іншої їм подібної наволочі.
Якщо у Львові в свій час жив та працював В'ячеслав Чорновіл, це не означає, що Львівщина автоматично стала колискою відродження нової, постсовкової України, достатньо глянути, ким став і чим займається синуля покійного В.Чоновола, Тарас Чорновіл... До речі, щось не чути про архіпатріотичного Олежку Тягнибока, чудить-мудить-обйобує Фаріониха та інші їм подібні... Так що, Львів далеко не є колискою українського патріотизму, на жаль
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23.04.2024 12:53 Відповісти
може, блаародний військовий вирішив покласти своє життя, щоб молодий квітучий ухилянт жив...
(розчулено шморгає носом)
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23.04.2024 12:31 Відповісти
Я так розумію, до моменту набуття чинності закону про мобілізацію вартість такого "квитка" може сягнути 50 тисяч. І це не межа...
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23.04.2024 12:47 Відповісти
Попит породжує пропозицію🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Робіть ваші ставки, панове, хто більше😝😝😝😝😝😝😝😝 Щось не дуже діє заохочення для військових від ЗєОпи,- ЗєОпу посилають в ЖеОпу,- що заслужили, те й маєте 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.04.2024 12:59 Відповісти
Ті, у кого є такі гроші, вже давно з довідками про непридатність чи на посадах, які дозволяють уникнути мобілізації або вже за кордоном. Скоріше за все, максимум буде біля $20 000 бо інакше клієнта стане нереально знайти. Біднота яка категорично не хоче воювати скоріше буде тікати через ліси, Тису чи чинити самокаліцтва, бо такі суми для неї нереальні.
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23.04.2024 13:12 Відповісти
Квартири будуть продавати, машини (у кого є), дорогоцінності (у кого є). Тут вже або пан, або пропав. Йдеться про життя та здоров'я. Тому будуть з себе останню сорочку знімати...
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23.04.2024 13:18 Відповісти
Спрос порождает предложение. Ссыкуны, я с вас офигиваю, за это бабло можно себе экипировку как в звездном десанте купить...
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23.04.2024 13:36 Відповісти
Авжеж затримали. Чи це жарт, красти гроші у зеленського та єрмака?
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23.04.2024 13:36 Відповісти
Це не військовий, це тиловий щур...
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23.04.2024 13:40 Відповісти
А говорят воевать некому... Какого черта этот боец бумажной волокитой занимаеться?
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23.04.2024 16:49 Відповісти
 
 