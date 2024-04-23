УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11613 відвідувачів онлайн
Новини Фото Боротьба з корупцією
9 697 59

Правоохоронець з Дніпра на керівний посаді за два роки набув майна на 14 млн грн. Раніше його викрили на вимаганні $200 тис., - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

Минулого року Бюро викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів.

У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції, провели моніторинг способу життя правоохоронця. Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.

ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час війни збагатився на 58 млн та придбав завод, квартиру й авто: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу. ФОТОрепортаж

ДБР повідомила про підозру правоохоронцю з Дніпра

Правоохоронцю повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також читайте: Прокурор Київської облпрокуратури Гуцуляк оселився в котеджному містечку, де будинки коштують від 18 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3273) корупція (4683) ДБР (3488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
А тракторист Петро має іти захищати оте лайно!
показати весь коментар
23.04.2024 16:45
+30
..как обычно, фото ********.. как тех двух солдат, что расстреляли мусоров - так в полный рост.. а как братьев по разуму - блюр.. дбр оно такое..
показати весь коментар
23.04.2024 16:43
+29
Нічого дивного, в більшості поліція України корумповане злочинне угруповання, міністр МВС Клименко і його оточення не на місці, а тільки завдають шкоди державі. Це все бачать партнери, а їх піар з відкриттям відділків та імітація діяльності то всі знають. Щоб зареєстровати ЄРДР чи отрмати відповідь по заяві на порушення поліції це практично неможливо. Керівництво в більшості покриває злочини і правопорушення своїх працівників, особливо це стосується патрульної поліції. Система прогнила, Татаров і Дермак рулять.
показати весь коментар
23.04.2024 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- У мене жінка успішна бізнесвумен )))
показати весь коментар
23.04.2024 16:43 Відповісти
а ще саме для цього мусарам дали 100% бронь.
ну дуже вони потрібні тут а не на фронті.
а як що по чесному....
скільком людям ці підараси спортили життя, щоб мати такі статки??
він у відділку не один такий і не факт що самий заможній!!
показати весь коментар
23.04.2024 17:05 Відповісти
Кому война, а кому - мать родна.
показати весь коментар
23.04.2024 18:58 Відповісти
Та вони і до війни жирували.
показати весь коментар
23.04.2024 19:04 Відповісти
..как обычно, фото ********.. как тех двух солдат, что расстреляли мусоров - так в полный рост.. а как братьев по разуму - блюр.. дбр оно такое..
показати весь коментар
23.04.2024 16:43 Відповісти
А тракторист Петро має іти захищати оте лайно!
показати весь коментар
23.04.2024 16:45 Відповісти
Рашисти велкам?
показати весь коментар
23.04.2024 16:51 Відповісти
Запитай отих крадіїв!!!
показати весь коментар
23.04.2024 16:57 Відповісти
Це не виправдовує оте лайно, про котре пише чувак з дивним ніком.
Я теж вважаю, що вони повинні стати на захист країни, а не "обілечувати" на базарі бабусь з огірочками та насінням та кришувати повій.
показати весь коментар
23.04.2024 17:01 Відповісти
тракторист Петро має захищати насамперед сам себе..

а оце лайно висрав руϟϟький мір, тому його треба знищувати..
чому його не знищували .. та ще й голосували за них?
показати весь коментар
23.04.2024 17:09 Відповісти
Ну воно ж саме себе не захистить
показати весь коментар
23.04.2024 21:01 Відповісти
Нічого дивного, в більшості поліція України корумповане злочинне угруповання, міністр МВС Клименко і його оточення не на місці, а тільки завдають шкоди державі. Це все бачать партнери, а їх піар з відкриттям відділків та імітація діяльності то всі знають. Щоб зареєстровати ЄРДР чи отрмати відповідь по заяві на порушення поліції це практично неможливо. Керівництво в більшості покриває злочини і правопорушення своїх працівників, особливо це стосується патрульної поліції. Система прогнила, Татаров і Дермак рулять.
показати весь коментар
23.04.2024 16:45 Відповісти
Нічого дивного - скоро буде дивним коли якиись очільник не законно не збагатився
показати весь коментар
23.04.2024 16:46 Відповісти
А усі абвгдейки поголовно такі, цей жлоб просто не поділився...
показати весь коментар
23.04.2024 16:47 Відповісти
Я не довіряю поліції України
показати весь коментар
23.04.2024 16:47 Відповісти
Та вона в курсі і їй насрати
показати весь коментар
23.04.2024 16:49 Відповісти
як там - ми їм так багато платимо, аби вони не корупціювали...
показати весь коментар
23.04.2024 16:48 Відповісти
Як думаєте скільки державних чиновників чисті перед законом ?
Який відсоток ?
показати весь коментар
23.04.2024 16:50 Відповісти
0 цілих - хер десятих
показати весь коментар
23.04.2024 16:51 Відповісти
Апять 25 ... Покладіть тут, будь ласка, структуру чисельності тих держ. чиновників по посадах. Хоч приблизно.

І хто з них має право підпису ??
показати весь коментар
23.04.2024 18:57 Відповісти
Та плювати. Навіть їхні родичі мають ліве лаве. Не виключено, а скоріше напевно, що в тих дбр рило в пуху.
показати весь коментар
23.04.2024 18:58 Відповісти
По-чесному ... роззернімося навколо своїх родичів. І навіть не в органах.
показати весь коментар
23.04.2024 19:23 Відповісти
По якому чесному ?
І ви ще повторіть за владою яка твердить що тотальної корупції а нас нема. Авжеж.
показати весь коментар
23.04.2024 19:24 Відповісти
Так і я ж про це - корупція широко поширена на усіх рівнях.

Недавно розповідала знайома - вийшла з лікарні. Думаю здогадуєтесь ? Усе в руки, офіційно не хочуть. Вони усі родичі кого - Зе* ??
показати весь коментар
24.04.2024 13:55 Відповісти
Почему тещю и тестя не задержали? Для них в УК тоже несколько статей есть.
показати весь коментар
23.04.2024 16:53 Відповісти
А що з Борисовим, ДБР? Панять і прастіть?
показати весь коментар
23.04.2024 16:55 Відповісти
-Ну что с тобой сделать, Борисов?
-Понять и простить!
показати весь коментар
23.04.2024 17:39 Відповісти
Слідство іде, ніяк майно порахувати не можуть закінчити.
показати весь коментар
23.04.2024 18:58 Відповісти
Таке враження, що багато (якщо не більшість) правоохоронців вважають, що незаконне збагачення - це законно! А ДБР просто іноді імітує боротьбу з таким збагаченням
показати весь коментар
23.04.2024 16:55 Відповісти
А для чого ще туди йдуть?
показати весь коментар
23.04.2024 17:04 Відповісти
Боротись за справедливість? Я вгадав?
показати весь коментар
23.04.2024 17:06 Відповісти
Вони дуже специфічно розуміють цей термін.
показати весь коментар
23.04.2024 17:09 Відповісти
як казав ригоанал із сукнаріду гетМанцев: "ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ"

https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
показати весь коментар
23.04.2024 17:12 Відповісти
А У ДБР є вій куратор, це Татаров і Дермак, як скажуть так і буде.
показати весь коментар
23.04.2024 18:09 Відповісти
Ото лошара! Треба як чотириждиухилянт,на підставні фірми оформлювати ( наприклад вілла в італії)
Мабуть знов забанять.бо "сотрудники газетьІ ТОВАРИЩ" - не любят правду....
показати весь коментар
23.04.2024 17:01 Відповісти
Ну, скільки ще? Хіба не розуміють, що із збільшенням допомоги від США боротьба з корупцією буде лише посилюватися? Причому, дуже серйозно.
показати весь коментар
23.04.2024 17:05 Відповісти
а ОПа дЄрмака, знає?
показати весь коментар
23.04.2024 17:14 Відповісти
Яке щастя, що це тільки поодинокі випадки. Інші справно діляться.
показати весь коментар
23.04.2024 17:12 Відповісти
Видать у фирмы строительной на которых он наезжал крыша в дбр,
показати весь коментар
23.04.2024 17:12 Відповісти
Цікаво, ми ще щось почуємо про цього покидька, чи він усе порішає з суддями й ДБР?
показати весь коментар
23.04.2024 17:32 Відповісти
нема грошей на Петріоти, на снаряди, автівки, танки... і так далі..
ну і де ж вони?
бо всі крадуть?.. та на Тису відкладають..
все для перемоги над московϟϟькими фашистами окупантами...?
показати весь коментар
23.04.2024 17:32 Відповісти
Ну так добре ж! Ранєє улічілі - і прекрасно.
Як вже ******* оці новини про "улічєнія", розкладання доларів по всратим діванам, хлопи у майках з заболюреними пиками, коломойський у вовняних панчохах....
Задовбали ялові мудрі українчики, кумасі й куми, три гетьмани й проча *******.
Не задовбали тільки воїни на фронті... Але, здається, багато українчиків їх вважають лошками, яким не пощастило, так?
І плачуться про гірку долю сракатих ухилянтів, отцов сємєйств за кордоном, яким зменшили констульські послуги.
показати весь коментар
23.04.2024 17:50 Відповісти
Дорого-богато. Плитка, туйки, желтые стены, коричневые двери, ясен пень Кайен, полутонный стол на 10 человек, стулья из "12 стульев" Ильфа и Петрова. Миллионы наворовал, а колхозным чмом так и остался.
показати весь коментар
23.04.2024 18:03 Відповісти
не, а чо...
ща так модно у ментовопрокуроской элиты
показати весь коментар
23.04.2024 18:20 Відповісти
Тільки пожиттєво за гратами, та конфіскація майна у нього та у його родичів 1-го та 2-гого кола. Бо це не закінчиться не ніколи.
показати весь коментар
23.04.2024 18:05 Відповісти
Це звичайний мародер під час війни йому розстріл майно рідні конфіскувати а їх у тюрму
показати весь коментар
23.04.2024 18:25 Відповісти
"...його викрили на вимаганні $200 тис." Він трохи додав "зі своїх" й розрахувався з ДБР. Яке додало трохи "зі своєї кишені" й розрахувалось з прокуратурою. Та "кашлянула" в сторону суду... Машину змастили й вона поїхала далі...
показати весь коментар
23.04.2024 18:30 Відповісти
Ключове тут : " раніш викрили" але "потім він знову нажив"?! Ой, бідні хлопці на "нулі"... Звісно, що вони не за це лайно воюють! Але, по факту, виходить що і за це лайно також... І як же СОРОМНО перед Європою та США, Канадою... Там уявити не можливо ЩОБ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РОКАМИ ЖИВ ЯК КРЕЗ, а цього ніхто не помічає, та ще йме віри у родичів-бізнесменів!!! Путін не такий огидний, бо падло є падло, як оці "рідні правоохоронці"-мільйонери!!!
показати весь коментар
23.04.2024 18:57 Відповісти
Ловлять - погано. Не ловлять - теж погано.

Нажаль незрозуміло, хто ж винуватий був у пожежі, будівельники, чи хто ??
показати весь коментар
23.04.2024 19:01 Відповісти
Полтаргейст
показати весь коментар
23.04.2024 21:10 Відповісти
Може, слово «правоохоронець» в лапки візьмете
показати весь коментар
23.04.2024 19:08 Відповісти
...майно на потреби ЗСУ, мєнта розстріляти.
показати весь коментар
23.04.2024 19:09 Відповісти
Полиняє трохи і знову буде нас оберігати.
показати весь коментар
23.04.2024 19:32 Відповісти
Дебеле падло...
показати весь коментар
23.04.2024 19:50 Відповісти
Где все супер "патриоты" ? Расскажите как "любить" Украину и такие бабки ТЫРИТЬ! ???
показати весь коментар
23.04.2024 20:50 Відповісти
эх...мне бы пойти...нельзя...каждая собака знает...
молодец...уважаю...не то что шараповыжегловы...
так держать-оновлена палиция-вона така
показати весь коментар
23.04.2024 21:27 Відповісти
 
 