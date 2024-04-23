Правоохоронець з Дніпра на керівний посаді за два роки набув майна на 14 млн грн. Раніше його викрили на вимаганні $200 тис., - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Минулого року Бюро викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів.
У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції, провели моніторинг способу життя правоохоронця. Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн гривень, що не сходитися з його законними доходами.
Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя.
Правоохоронцю повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.
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ну дуже вони потрібні тут а не на фронті.
а як що по чесному....
скільком людям ці підараси спортили життя, щоб мати такі статки??
він у відділку не один такий і не факт що самий заможній!!
Я теж вважаю, що вони повинні стати на захист країни, а не "обілечувати" на базарі бабусь з огірочками та насінням та кришувати повій.
а оце лайно висрав руϟϟький мір, тому його треба знищувати..
чому його не знищували .. та ще й голосували за них?
Який відсоток ?
І хто з них має право підпису ??
І ви ще повторіть за владою яка твердить що тотальної корупції а нас нема. Авжеж.
Недавно розповідала знайома - вийшла з лікарні. Думаю здогадуєтесь ? Усе в руки, офіційно не хочуть. Вони усі родичі кого - Зе* ??
-Понять и простить!
https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
Мабуть знов забанять.бо "сотрудники газетьІ ТОВАРИЩ" - не любят правду....
ну і де ж вони?
бо всі крадуть?.. та на Тису відкладають..
все для перемоги над московϟϟькими фашистами окупантами...?
Як вже ******* оці новини про "улічєнія", розкладання доларів по всратим діванам, хлопи у майках з заболюреними пиками, коломойський у вовняних панчохах....
Задовбали ялові мудрі українчики, кумасі й куми, три гетьмани й проча *******.
Не задовбали тільки воїни на фронті... Але, здається, багато українчиків їх вважають лошками, яким не пощастило, так?
І плачуться про гірку долю сракатих ухилянтів, отцов сємєйств за кордоном, яким зменшили констульські послуги.
ща так модно у ментовопрокуроской элиты
Нажаль незрозуміло, хто ж винуватий був у пожежі, будівельники, чи хто ??
молодец...уважаю...не то что шараповыжегловы...
так держать-оновлена палиция-вона така