У Фінляндії закриють музей Леніна, який працював з 1946 року. ФОТОрепортаж
Музей Леніна, який працював у фінському місті Тампере з 1946 року, закриють. Експонати демонтують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Директор музею Калле Калліо каже, що це рішення повністю продиктоване потребами музею. За його словами, те, що зараз відбувається на Сході, впливає на те, як розповідається історія.
"Ми більше не можемо робити це під іменем Леніна, бо це призводить лише до непорозумінь", - сказав він.
За словами Калліо, прямих спроб вплинути на усунення імені Леніна не було, але були труднощі з фінансуванням.
У лютому наступного року на місці Музею Леніна відкриють новий музей східних відносин Nootti. Він зосередиться на транснаціональній історії: відносинах між фінами та росіянами, Радянському Союзі та сьогоденні. Музей охоплює спільну історію двох країн, від російської революції та незалежності Фінляндії до епохи НАТО.
Калліо вірить, що історія відносин зі Сходом буде цікава сучасній аудиторії і що Nootti стане шанованим музеєм.
"Історія не закінчилася з розпадом Радянського Союзу, і ми не хочемо залишатися в'язнями минулого. Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним, який помер понад століття тому", - підсумував він.
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Глибоке переосмислення ролі маньяка-людожера!
Воістину, історія вчить лише тому, що вона нічому не навчила народи... 😢
"Экскурсия в музее, экскурсовод указывает на картину и говорит: "Перед вами картина "Ленин в Польше". На ней вы видите жену Владимира Ильича - Надежду Константиновну Крупскую и верного соратника Ленина - Феликса Эдмундовича Дзержинского".
- А где же сам Ленин? - удивляется один из экскурсантов.
- А Ленин в Польше."
https://www.youtube.com/watch?v=jP2j4KLR1sw&t=2s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%28InterTVchannel%29
Буквально никого
Там мохом обрастает дверь
Людей- ни одного
Там только Ленин - ё маё
В загадочной тиши
Сидишь вдвоем или втроем
Бухаешь от души..."
(с) Орлуша
-Володя, ти як помреш хочеш щоб тебе кремували чи похоринили?
- Мені *****, нехай хоч чучело зроблять