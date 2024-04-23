Музей Леніна, який працював у фінському місті Тампере з 1946 року, закриють. Експонати демонтують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Директор музею Калле Калліо каже, що це рішення повністю продиктоване потребами музею. За його словами, те, що зараз відбувається на Сході, впливає на те, як розповідається історія.

"Ми більше не можемо робити це під іменем Леніна, бо це призводить лише до непорозумінь", - сказав він.

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За словами Калліо, прямих спроб вплинути на усунення імені Леніна не було, але були труднощі з фінансуванням.

У лютому наступного року на місці Музею Леніна відкриють новий музей східних відносин Nootti. Він зосередиться на транснаціональній історії: відносинах між фінами та росіянами, Радянському Союзі та сьогоденні. Музей охоплює спільну історію двох країн, від російської революції та незалежності Фінляндії до епохи НАТО.

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Калліо вірить, що історія відносин зі Сходом буде цікава сучасній аудиторії і що Nootti стане шанованим музеєм.

"Історія не закінчилася з розпадом Радянського Союзу, і ми не хочемо залишатися в'язнями минулого. Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним, який помер понад століття тому", - підсумував він.

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