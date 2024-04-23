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У Фінляндії закриють музей Леніна, який працював з 1946 року. ФОТОрепортаж

Музей Леніна, який працював у фінському місті Тампере з 1946 року, закриють. Експонати демонтують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Директор музею Калле Калліо каже, що це рішення повністю продиктоване потребами музею. За його словами, те, що зараз відбувається на Сході, впливає на те, як розповідається історія.

"Ми більше не можемо робити це під іменем Леніна, бо це призводить лише до непорозумінь", - сказав він.

Музей Леніна в Тампере

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За словами Калліо, прямих спроб вплинути на усунення імені Леніна не було, але були труднощі з фінансуванням.

Музей Леніна в Тампере

У лютому наступного року на місці Музею Леніна відкриють новий музей східних відносин Nootti. Він зосередиться на транснаціональній історії: відносинах між фінами та росіянами, Радянському Союзі та сьогоденні. Музей охоплює спільну історію двох країн, від російської революції та незалежності Фінляндії до епохи НАТО.

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Музей Леніна в Тампере

Калліо вірить, що історія відносин зі Сходом буде цікава сучасній аудиторії і що Nootti стане шанованим музеєм.

"Історія не закінчилася з розпадом Радянського Союзу, і ми не хочемо залишатися в'язнями минулого. Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним, який помер понад століття тому", - підсумував він.

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Музей Леніна в Тампере

Автор: 

Ленін (132) музей (441) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+25
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23.04.2024 17:19
+19
Слышите этот вой?
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23.04.2024 16:58
+12
...чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою
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23.04.2024 17:02
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Слышите этот вой?
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23.04.2024 16:58 Відповісти
...чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржа, а також iншi звуки, iздаваємиє різною морською сволотою
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23.04.2024 17:02 Відповісти
То москалі бредуть чередой.
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23.04.2024 17:08 Відповісти
ленін-бланк в разлівє.. вже не хєрой?
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23.04.2024 17:03 Відповісти
Пам'ятаю з дитинства ці кіно ,,шедеври,,
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23.04.2024 18:37 Відповісти
Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним, який помер понад століття тому Джерело:

Глибоке переосмислення ролі маньяка-людожера!
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23.04.2024 17:03 Відповісти
Ленін створив Фінляндію також? Так кацапи?
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23.04.2024 17:03 Відповісти
Только забыл вернуть "Кемскую волость".
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23.04.2024 17:36 Відповісти
Автономію створив александр-1, а дав їй незалежність дійсно Віленін
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23.04.2024 17:49 Відповісти
Мадам, это вы мне? Крупский "НЕ ДАЛ" а так распорядилась доля, не до Финляндии с Монголией было тогда главарю пролетариев.
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23.04.2024 18:59 Відповісти
Вы говорите про причины, а мадам - про формальную сторону. Правы оба
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23.04.2024 23:53 Відповісти
Шалаш зпалять?
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23.04.2024 17:08 Відповісти
ульянов ніколи не жив в шалаші - майже все життя в Швейцарії чалився доки в опломбованому вагоні в 1917 тйого не вислали в раісію революцію робити
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23.04.2024 19:28 Відповісти
Типовий фінський хуторянин
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23.04.2024 17:10 Відповісти
Та вроде башкир. Там у них какого руского не отмой - то татарин, то удмурт, то проси господи, Эрзя.
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23.04.2024 17:27 Відповісти
Ну так...русскіє - це немиті татари, монголи і т.д. і т.п...нечисті, одним словом...
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23.04.2024 17:38 Відповісти
Не кацап, це кацап, твій родич
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23.04.2024 17:47 Відповісти
эта вовацид какой-то!...
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23.04.2024 17:10 Відповісти
"Авторитарна несправедливість знову стала звичним явищем у Росії, але вона має мало спільного з Леніним..." Джерело: https://censor.net/ua/p3485933

Воістину, історія вчить лише тому, що вона нічому не навчила народи... 😢
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23.04.2024 17:11 Відповісти
Навіщо закривати? Просто замінити пояснення на правдиві. Хай фінни знають до чого приводить призрак комунізьма. Щоб ніколи не повернувся в Європу
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23.04.2024 17:14 Відповісти
Вони і не закривають. Власник музею очевидно комуняка на зарплаті фсб. Просто будуть штовхати ту саму пропаганду про хороших росіян і ідеї братерства між народами під іншим соусом. Про це свідчить фраза, що авторитарний імперіалізм сьогоднішньої росії немає нічого спільного з Лєніним.
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23.04.2024 17:32 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php
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23.04.2024 17:16 Відповісти
Правильно. І відкрити там же публічний дім з назвою " Бланк на Єлисейських Полях".
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23.04.2024 17:19 Відповісти
Где его жарит в очко зиновьев
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23.04.2024 17:43 Відповісти
Головне щоб не врагі народа )
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24.04.2024 00:05 Відповісти
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23.04.2024 17:19 Відповісти
А де це трапилося? Це ж шедевр 🤣
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23.04.2024 19:29 Відповісти
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23.04.2024 21:13 Відповісти
"Лєніна свалілі ... "
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23.04.2024 19:30 Відповісти
жах... з 46 року..., залишається сподіватися, що головною темою музею було запобігання повторення подій "революції" та того, що було після неї, будь де та будь коли...
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23.04.2024 17:20 Відповісти
Зря надеетесь. Все там было в правильном духе марксизма -коммунизма. Почитайте про советизацию Финляндии. Или Солонина послушайте, он подробно об этом говорит.
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23.04.2024 17:30 Відповісти
а сам маринований був то не в разлівє )))
"Экскурсия в музее, экскурсовод указывает на картину и говорит: "Перед вами картина "Ленин в Польше". На ней вы видите жену Владимира Ильича - Надежду Константиновну Крупскую и верного соратника Ленина - Феликса Эдмундовича Дзержинского".
- А где же сам Ленин? - удивляется один из экскурсантов.
- А Ленин в Польше."
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23.04.2024 17:27 Відповісти
"Ночные похождения дедушки Ленина" (Большая разница)

https://www.youtube.com/watch?v=jP2j4KLR1sw&t=2s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%28InterTVchannel%29
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23.04.2024 19:00 Відповісти
А кто оплачивал содержание этого пано́птикума, надеюсь не "благодарный финский народ"?
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23.04.2024 17:34 Відповісти
В период с 1918 по 1944 год произошло четыре вооружённых конфликта между РСФСР (затем - СССР) и Финляндией: Советско-финский вооружённый конфликт (1918-1920) - боевые действия между белофинскими войсками и частями РККА на территории Советской России с марта 1918 по октябрь 1920 г.
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23.04.2024 17:35 Відповісти
оце ***** "великий" стратег. рашку з усіх сторін руйнує, що з середені, що зовні.
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23.04.2024 17:35 Відповісти
Вангую, что ****** предложат профинансировать музей, что бы не закрывался)
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23.04.2024 17:43 Відповісти
Бланк не популярний вже став..тепер свята трійця микола2, сталін і син їхній путін-*****
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23.04.2024 17:47 Відповісти
" ...В музее Ленина теперь
Буквально никого
Там мохом обрастает дверь
Людей- ни одного

Там только Ленин - ё маё
В загадочной тиши
Сидишь вдвоем или втроем
Бухаешь от души..."

(с) Орлуша
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23.04.2024 19:34 Відповісти
Підходить Крупська до Леніна і питає:
-Володя, ти як помреш хочеш щоб тебе кремували чи похоринили?
- Мені *****, нехай хоч чучело зроблять
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23.04.2024 18:01 Відповісти
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24.04.2024 00:02 Відповісти
Закриють чи зруйнують , а метеріали перероблять? Це різні речі
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23.04.2024 18:22 Відповісти
Ай! Он же Украину придумал!
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23.04.2024 19:03 Відповісти
Вчера "хорошо" отметили день рождения дедушки "октябрят", что дачи сожгли?
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23.04.2024 21:24 Відповісти
Тобто тупі виродки фінські не дивлячись на всі злочини комунізму тримали цей музей, ну треба бути повним виродком щоб на таке йти
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24.04.2024 15:56 Відповісти
 
 