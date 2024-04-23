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Війська РФ атакували Нікопольщину понад 20 разів дронами та артилерією, постраждали двоє людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії, та ще 15 разів атакували дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни 5 разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе. І тричі скидали снаряди з БпЛА", - зазначив він.

За його словами, били Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам. 

Постраждали двоє людей.

"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого - адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", - повідомив керівник ОВА.

Читайте: 13 дронів-камікадзе випустили росіяни по Нікопольщині і двічі обстріляли з артилерії: пошкоджено п’ятиповерхівку, комунальне підприємство, коледж та автівки ДСНС і поліції. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини.

Постраждали двоє людей.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд.

Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто

Читайте: Окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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От нечисть кацапська,нічого добитись на фронті не може,то хоч мирним людям нагадить
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23.04.2024 19:51 Відповісти
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23.04.2024 21:54 Відповісти
 
 