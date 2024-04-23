Війська РФ атакували Нікопольщину понад 20 разів дронами та артилерією, постраждали двоє людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії, та ще 15 разів атакували дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни 5 разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе. І тричі скидали снаряди з БпЛА", - зазначив він.

За його словами, били Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

Постраждали двоє людей.

"Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого - адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються", - повідомив керівник ОВА.

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