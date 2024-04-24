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Наслідки ворожого удару по Харкову: постраждало шість мешканців. ФОТОрепортаж

24 квітня близько 00:30 збройні сили РФ завдали ракетні удари по Шевченківському району м. Харкова. Зафіксовано влучання двох ракет на територію житлового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Всього постраждали шість мирних мешканців.

"У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області РФ", - зазнали у прокуратурі.

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Наслідки ракетного удару по Харкову
Наслідки ракетного удару по Харкову
Наслідки ракетного удару по Харкову
Наслідки ракетного удару по Харкову
Наслідки ракетного удару по Харкову

Автор: 

обстріл (28435) Харків (5591)


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