Доба на Харківщині: обстріли Харкова та ракетний удар по Золочеву, є постраждалі, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харкова та області. Напередодні окупанти вдарили по Шевченківському району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано влучання 2 КАБів у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіки віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

Вчора, 23 квітня о 14:10 окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; 3 гаражі та 3 автомобілі.

Також о 14:10 під обстріл потрапив Шевченківський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 автомобілі.

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Синєгубов інформує, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків., Козача Лопань, Золочів.

Обстріли Харківщини за добу:

24 квітня 01:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, смт Золочів, Влучання 2 ракет. Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи.

18:30 с. Сенькове Куп'янський район. Відбувся ворожий обстріл населеного пункту з РСЗВ. Пошкоджено лінію електропередач, приватне домоволодіння.

14:10 смт Козача Лопань Харківського району. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджена будівля селищної ради, гараж.

13:20 с. Вільча Чугуївського району. Відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБами. Пошкоджено приватні будинки та електроопору.

23 квітня 12:10 Печенізька ТГ, с. Юрченкове, рухаючись через поле на автомобілі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік. Доставлений до лікарні.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,2 га території, знищили 437 вибухонебезпечних предметів.









На фото - смт Золочів Богодухівського району.