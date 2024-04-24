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Доба на Харківщині: обстріли Харкова та ракетний удар по Золочеву, є постраждалі, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харкова та області. Напередодні окупанти вдарили по Шевченківському району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано влучання 2 КАБів у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіки віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

Вчора, 23 квітня о 14:10 окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; 3 гаражі та 3 автомобілі.

Також о 14:10 під обстріл потрапив Шевченківський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Харкову: постраждало шість мешканців. ФОТОрепортаж

Синєгубов інформує, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків., Козача Лопань, Золочів.

Обстріли Харківщини за добу:

  • 24 квітня 01:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, смт Золочів, Влучання 2 ракет. Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи.
  • 18:30 с. Сенькове Куп'янський район. Відбувся ворожий обстріл населеного пункту з РСЗВ. Пошкоджено лінію електропередач, приватне домоволодіння.
  • 14:10 смт Козача Лопань Харківського району. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджена будівля селищної ради, гараж.
  • 13:20 с. Вільча Чугуївського району. Відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБами. Пошкоджено приватні будинки та електроопору.
  • 23 квітня 12:10 Печенізька ТГ, с. Юрченкове, рухаючись через поле на автомобілі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік. Доставлений до лікарні.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,2 га території, знищили 437 вибухонебезпечних предметів.

Золочев обстріл
Золочев обстріл
Золочев обстріл
Золочев обстріл

На фото - смт Золочів Богодухівського району.

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обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054)


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