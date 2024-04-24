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За добу рівень води в Дніпрі піднявся ще на 8 см, аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано, - КМВА. ФОТО

Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень. За останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 24.04.2014, рівень води становить 644 см над "0" поста. Температура води - 12 градусів С.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).

"Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - зазначає Попко.

Також читайте: У Києві випала рекордна кількість опадів, рівень Дніпра за добу піднявся на 67 см. ФОТОрепортаж

Київ підтоплення
Київ підтоплення
Київ підтоплення

Автор: 

Дніпро (3273) Київ (19461) негода (757)


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А рибакам по#уй
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24.04.2024 10:06 Відповісти
Кончу Заспу прочистить від *****
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24.04.2024 10:18 Відповісти
Зате тим, хто "над законом" і побудував собі "хатинки" на березі Дніпра (в санітарній зоні) в зонах підтоплення, зараз гарно: все "па пріколу" і, нарешті, можна "хоч паржать", коли вода у підвалі підіймається
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24.04.2024 11:35 Відповісти
 
 