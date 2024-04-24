За добу рівень води в Дніпрі піднявся ще на 8 см, аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано, - КМВА. ФОТО

Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень. За останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 24.04.2014, рівень води становить 644 см над "0" поста. Температура води - 12 градусів С.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).

"Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - зазначає Попко.

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