За добу рівень води в Дніпрі піднявся ще на 8 см, аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано, - КМВА. ФОТО
Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень. За останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 24.04.2014, рівень води становить 644 см над "0" поста. Температура води - 12 градусів С.
Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий).
"Проте на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - зазначає Попко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
растуди
показати весь коментар24.04.2024 10:06 Відповісти Мені подобається 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар24.04.2024 10:18 Відповісти Мені подобається 0
Evgeny N
показати весь коментар24.04.2024 11:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль