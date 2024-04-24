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Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Донеччини, семеро людей дістали поранення. ФОТО

У Донецькій області за минулий день унаслідок російських обстрілів семеро місцевих жителів дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляні Курахове та Острівське. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка. У Новогродівській громаді пошкоджено будинок у Галицинівці. У Покровську пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Ямполі, адмінбудівлю у Зарічному. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

З лінії фронту евакуйовано 138 людей, у тому числі 16 дітей.

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


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