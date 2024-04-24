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Збирав розвіддані про ППО та наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки: СБУ затримала агента ФСБ в Одесі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по Одесі. Серед координат, які він передавав ворогу, було декілька будівель СБУ та прокуратури.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України.

Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю", - йдеться у повідомленні.

Мешканець Одеси працював на ФСБ РФ

Зазначається, що потім рецидивіст "заліг на дно", але навесні 2023 року фігурант продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали.

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Агент ФСБ "полював" на ППО 

Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі.

Одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО.

Мешканець Одеси працював на ФСБ РФ

Переписка зрадника з ФСБ рф

Втім, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ дізналося про це, адже документувало кожен крок російського агента.

Завдяки цьому було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони, а самого фігуранта затримано під час передачі розвідданих агресору.

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За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

Отриманий "звіт" направляв до ФСБ через популярний месенджер. Для цього використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi. Після завершення сеансу зв’язку з ФСБ зрадник видаляв усю переписку для конспірації.

Переписка зрадника з ФСБ рф
Переписка зрадника з ФСБ рф

За співпрацю з окупантами він отримував від них грошову "винагороду" на власну банківську картку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО: СБУ затримала коригувальника РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

Гранати агента Фсб рф

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Зрадника, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Одеса (5451) СБУ (12809) рецидивіст (11)


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Топ коментарі
+13
причепити в центрі Одеси на електричний стовп з написом "Так буде з кожним зрадником України", Якщо засохне- нехай висить, засмердиться поміняти на свіжого...
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24.04.2024 10:28
+9
Скільки ж цих Іуд та ждунів... або тим кому "какая разніца"?
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24.04.2024 10:23
+9
Хронічна нестача вЯлічія в організмі.
Якби Україна феєрично розгромила русняві війська та випхала їх за порєбрік, гарантую, більшість "вати" невдовзі б щиро розмахувала жовто-блакитними прапорцями.
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24.04.2024 10:26
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Скільки ж цих Іуд та ждунів... або тим кому "какая разніца"?
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24.04.2024 10:23 Відповісти
Хронічна нестача вЯлічія в організмі.
Якби Україна феєрично розгромила русняві війська та випхала їх за порєбрік, гарантую, більшість "вати" невдовзі б щиро розмахувала жовто-блакитними прапорцями.
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24.04.2024 10:26 Відповісти
Можливо,але не факт.Багато хто з них ніколи нічому крім совка щиро не радітиме.
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24.04.2024 10:45 Відповісти
росії чомусь радіють, хоч по совку і зітхають з вологими очима.
Совок таки крутіше росії був.
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24.04.2024 10:48 Відповісти
Для них росія це як міні совок,який,як вони собі мріють,незабаром стане таким як був той що згинув
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24.04.2024 11:03 Відповісти
Просто сила, до якої можна присмоктатись і мати вЯлічіє і трохи на покушать, при тому що сам по собі - чмошник чмошником.
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24.04.2024 11:05 Відповісти
Совок був раєм для безтолкових бездарів і ледарів.Головне прилізти на робоче місце.От за цим вони всі ностальгують.
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24.04.2024 12:40 Відповісти
А ще була "красная армія всєх сільнєй".
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24.04.2024 12:41 Відповісти
Не працює в них інстинкт самозбереження! Спецслужби не сплять, не сподівайтеся!
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24.04.2024 11:18 Відповісти
Не потрібно таким тваринам давати умовні терміни....їх потрібно вішати.
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24.04.2024 10:28 Відповісти
причепити в центрі Одеси на електричний стовп з написом "Так буде з кожним зрадником України", Якщо засохне- нехай висить, засмердиться поміняти на свіжого...
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24.04.2024 10:28 Відповісти
З табличкою "Наводчик ракет на Одесу" і його б навіть собаки обісцяли!
Під час Другої світової в Одесі при руминах крадіїв рострілювали прямо на місці, а тіло з табличкою "Вор" лежало на вулиці - так і крадіжок майже не було.
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24.04.2024 13:13 Відповісти
жрал и ждал
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24.04.2024 10:39 Відповісти
ну що ж..., безкарність породжує трагедію, це вже казано-переказано..., сподіваюсь, що хоч якийсь суддя, з тих, хто відпустив цього "милого" чоловіка...отримав собі ракеткою в особнячок...
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24.04.2024 10:39 Відповісти
Це відповідь на вислів зкацаплених «балакунів-мислителів», як же так, більше 30 років відновлення Незалежності України!!!
Ось вам і відповідь від РЕАЛЬНИХ ригоАНАЛЬНИХ змосковщених ЖДУНІВ!!! Вони тепер, разом з московітами, просто убивають Українців!!
Разом з «балакунами-мислителями» …
Жодного з них, за 11 років московської війни в Україні, так і не повісили на ліхтарному стовпі навпроти міськРади!! Суддівські з адвокатами (резніков-баканов…), дивним чином щось їм намутять, і нехай живуть убивці, за рахунок тих сімей Українців, де вони їх убивали…
За 3 роки в Україні, це питання стало актуальни і ОЧЕВИДНИМ щодо внесення змін до самого ПОКАРАННЯ таких осіб, що убивають Українців разом з московітами!! Кількість убитих Українців знає Зеленський Стефанчук Шмигаль Костін голова верховного суду та Конституційного, але тільки дивне мовчання, та лупання очима, дивлячись один на одного… Це ж не їх УБИВАЮТЬ, а Українців..
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24.04.2024 10:45 Відповісти
рило в студію!!!!
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24.04.2024 10:48 Відповісти
Повезло підару,що жодна скорегована ним ракета по ньому не прилетіла(
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24.04.2024 11:07 Відповісти
а до БесТруханова нема питань??
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24.04.2024 11:09 Відповісти
Він перевзувся!
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24.04.2024 11:19 Відповісти
Перед довiчным, гогошары пропустить через овощерезку, шобы по полной сдал своих местечковых корешей. И еще, если есть возможность восстановить ФИО пентболистов Одессы до 2014, можно брать, не прошибешь.
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24.04.2024 11:49 Відповісти
 
 