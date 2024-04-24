На Півдні пройшли "брудні" дощі: перевищення гранично допустимих концентрацій пилу немає. ФОТО

Зранку 24 квітня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині пройшли "брудні" дощі. Вони утворилися через пісок із Сахари, раніше винесений на Балканський півострів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

"Сьогодні, 24 квітня, вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати "брудний" дощ. Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами.

Попередні висновки щодо якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) НЕ ЗАФІКСОВАНО", - йдеться у повідомленні.

На супутниковому знімку зображено фактична синоптична ситуація.

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За даними телеграм-каналів, в Одесі та області сьогодні зранку теж випав "брудний дощ".



