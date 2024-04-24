Наслідки ударів РФ по Сумщині: Травмовано 5 осіб, пошкоджено понад 20 будинків. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини, внаслідок чого травмовано 5 осіб, пошкоджено понад 20 будинків.
Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Так, протягом доби російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, всього нараховано 256 ударів.
Внаслідок обстрілів травмовано 5 цивільних осіб, пошкоджено 24 приватні будинки, багатоквартирний будинок, гаражне приміщення та автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль