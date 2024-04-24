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Новини Фото Війна
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Наслідки ударів РФ по Сумщині: Травмовано 5 осіб, пошкоджено понад 20 будинків. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини, внаслідок чого травмовано 5 осіб, пошкоджено понад 20 будинків.

Про це повідомила обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Так, протягом доби російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, всього нараховано 256 ударів.

Внаслідок обстрілів травмовано 5 цивільних осіб, пошкоджено 24 приватні будинки, багатоквартирний будинок, гаражне приміщення та автомобіль.

Дивіться: Ліквідація наслідків ракетного удару по Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667)


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