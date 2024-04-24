Священника УГКЦ Максимова затримали в Росії через ікону із Бандерою та Шухевичем. ФОТО

Проти 57-річного священника УГКЦ з Омська відкрили в Росії справу за "реабілітацію нацизму" та "порушення права на свободу совісті та віросповідань" через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого.

Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Медіазона.

Російські слідчі вважають, що священник знайшов "стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців" і розмістив його у трапезній церкви.

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В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях "поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським".

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Російський телеграм-канал Shot називає ім’я затриманого - настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. За даними каналу, під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому Shot стверджує, що "ікону з бандерівцями" силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.



