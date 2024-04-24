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Священника УГКЦ Максимова затримали в Росії через ікону із Бандерою та Шухевичем. ФОТО

Проти 57-річного священника УГКЦ з Омська відкрили в Росії справу за "реабілітацію нацизму" та "порушення права на свободу совісті та віросповідань" через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого.

Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Медіазона.

Російські слідчі вважають, що священник знайшов "стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців" і розмістив його у трапезній церкви.

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Священика УГКЦ Ігоря Максимова затримали в Омську через ікону з Бандерою

Ігор Максимов священик УГКЦ

В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях "поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським".

Також читайте: Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ

Російський телеграм-канал Shot називає ім’я затриманого - настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. За даними каналу, під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому Shot стверджує, що "ікону з бандерівцями" силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.

Ігор Максимов священик УГКЦ
Ігор Максимов священик УГКЦ

Автор: 

Бандера Степан (196) репресії (1622) росія (65129) УГКЦ (108)


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Топ коментарі
+18
Може обміняти його на пашумерседеса,або ще яке лайно що в нас вистачає
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24.04.2024 11:09
+14
Ось тка вона УГКЦ. Ось такі у неї Отці. Я горджуся, що є її прихожанином.
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24.04.2024 11:14
+11
Уйопки, які розповідають що Польща "сама винувата' а тому що на неї напав Гітлер, судять когось за "реабілітацію нацизму"...
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24.04.2024 11:11
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Иппанутые.
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24.04.2024 11:07 Відповісти
Стукачи, оказывается, были среди парафиян (прокацапленная вата? Продажные .уки).
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24.04.2024 11:23 Відповісти
Може обміняти його на пашумерседеса,або ще яке лайно що в нас вистачає
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24.04.2024 11:09 Відповісти
Уйопки, які розповідають що Польща "сама винувата' а тому що на неї напав Гітлер, судять когось за "реабілітацію нацизму"...
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24.04.2024 11:11 Відповісти
Ось тка вона УГКЦ. Ось такі у неї Отці. Я горджуся, що є її прихожанином.
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24.04.2024 11:14 Відповісти
а що не так, прошу пана, з УГКЦ ??? УГКЦ в усі часи свого існування, завжди була, захисницею інтересів етнічних українців на окупованих чужинцями землях України - кацапами, австро-угорцями, поляками !!!
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24.04.2024 11:19 Відповісти
А я, прошу пана, хіба писав, що з Церквою щось не так? Інакше я б не гордився, що належу до її прихожан.
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24.04.2024 11:35 Відповісти
Ти ще є прихожанином тата римського ( брат пригожина )
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24.04.2024 11:22 Відповісти
От ти є невіглас. І таких ще повно. 😊
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24.04.2024 11:34 Відповісти
Тому що невіглас! 😊 Глава УГКЦ - Блаженнійший Св'ятослав. 😊 До нього був Любомир Гузар. Можеш сказати щи ь погане про цих Отців Церкви, чи про згаданого тут отця Максимова? До речі, кацапи утримують в ув' язненні отців УГКЦ з Бердянська, Маріуполя, Мелітополя і інших міст. Це сатаністи? Ти просто ідіот. Це твіф пуцин з гундяєм - сатаністи.
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24.04.2024 11:51 Відповісти


Та то я підколов по дружньому.

Я дуже поважаю УГКЦ. Вони приклад того як повинно бути. Священики УГКЦ дійсно сини (чи отці) народу.

Але!

Це УГКЦ - якщо ти знаєш її історію. І папа римський до УГКЦ притягнутий за вуха. Тому б можливо правильним було б послати сатаніста-папу нафіг?

(можливо це чи ні - я не знаю)
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24.04.2024 12:55 Відповісти
Поясню образно. Папа - це такий собі Генсек ООН. Вселенська Церква складається з помісних національних церков. Це як незалежні держави щі своїм керівництвом, своїми традиціями, які є абсолютно самоствйні в управлінні. Зв'язок УГКЦ з Вселенським Престолом (не окремим папою, а саме з Престолом св' ятого Петра) є сугубо номінальним і означає її приналежність до Західниї церкви. До Франциска І був Бенедикт ХVI, до Бенедикта XVI був Папа, який розвалив совіуький блок - Іван Павло ІІ. Тому не варто через одного папу, який не вічний поривати зв:язки із західною церквою. До речі, ПЦУ номінально підпорядковується Константинопольському патріарху, залежному від турецької влади. Тобто ПЦУ також не є самостійною номінально.
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24.04.2024 14:36 Відповісти
Реквестую ікону з Турчиновим і Порошенко.
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24.04.2024 11:14 Відповісти
Вавва, це ти(ви). попрошайничать Шо, дела саавсем плохи? Даже амеры ставят условие свалить(при выделении военки)))
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24.04.2024 11:29 Відповісти
Якби справді підсунути таку ікону ваті, можна було б від душі поржати.
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24.04.2024 11:30 Відповісти
Я бы 73% вате подсунул икону, мол, "конец янелохового лося". Кацапам вместо икон побольше смаколикiв от Амеров. И естчьо, каждое утро я желаю чмошнику пыне , шоб ты сдохло падло, можете считать, кто может, шо я реквестирую.
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24.04.2024 11:38 Відповісти
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24.04.2024 12:57 Відповісти
кардинала Йосипа Сліпого

Йосифа.
Ще Філіппіни на Пилипини перейменуйте!
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24.04.2024 11:37 Відповісти
це давня наша звичка, нам так милозвучніше - Пилип, Йосип, Іван, Гатило...
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24.04.2024 12:26 Відповісти
Republic of the Philippines; Republika ng Pilipinas... Ну взагалі то, як що точно, то "піліппіни" так і є
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24.04.2024 12:40 Відповісти
Це не ікона, це календар 90-х...такий був у мене на кухні
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24.04.2024 11:38 Відповісти
https://ibb.co/vBwxm15 На якій підставі в Одесі і за чиї кошти відбудовують кубло агентури попів ФСБ світлина вчорашня

І чому не працює вставити зображення?
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24.04.2024 11:45 Відповісти
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24.04.2024 11:54 Відповісти
дякую..може хром не підходить?
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24.04.2024 11:56 Відповісти
Треба натиснути на кнопку, вставити посилання на картинку, і зберегти.

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24.04.2024 12:05 Відповісти
Визволяти ! За будь яку кількість полоненого мʼяса !
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24.04.2024 11:49 Відповісти
Не полоненого, а бородатого
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24.04.2024 11:55 Відповісти
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24.04.2024 12:04 Відповісти
Картинки з деяких ресурсів можуть тут не відображатися.
Найкраще брати картинку і завантажити її на якийсь прийнятний хостінг. Брати посилання вже звідти. Тоді зображення буде видно.

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24.04.2024 12:14 Відповісти
всіх до однієї купи - і хмельницького, і бандеру, і грушевського, і Шухевича
Якби Свята Покрова справді була б над ними, то Україна відбулася б сотні років тому.
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24.04.2024 12:30 Відповісти
Україна таки відбулася!!!
А російської імперії - НЕМАЄ
СССР- НЕМАЄ
Ото ж бой воно
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24.04.2024 12:40 Відповісти
імперії нема?
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24.04.2024 13:49 Відповісти
Якої саме імперії?
російська імперія - це коли країною править цар-імператор та дворяни
путін - лише в переносному сенсі "цар" а фсб - лише в переносному сенсі "дворяни"
ссср - це коли ВСЕ належить НАРОДУ, немає приватної власності і країною керують комуністи
Що ж є ******* росія?
******* російська федерація - незаконне утворення, що відбулося після ельцинського перевороту у 1992 році, коли був зміщенний законно вибраний чеченець Хасбулатов
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24.04.2024 14:19 Відповісти
Звичайна підстава фсб...
Священик не дурень подібний явий компромат ховати дома
Скоріш за все фсб "копає" під саму церкву і громаду
Почали зі священника
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24.04.2024 12:42 Відповісти
https://www.almodon.com/culture/2022/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A https://www.almodon.com/culture/2022/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A


Хороший опис ікони .... , на арабській
Гугле- перекладач - допоможе
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24.04.2024 13:43 Відповісти
цікава фраза від араба: Порошенко висвятив ікону...
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24.04.2024 13:54 Відповісти
 
 