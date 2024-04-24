Священника УГКЦ Максимова затримали в Росії через ікону із Бандерою та Шухевичем. ФОТО
Проти 57-річного священника УГКЦ з Омська відкрили в Росії справу за "реабілітацію нацизму" та "порушення права на свободу совісті та віросповідань" через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого.
Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Медіазона.
Російські слідчі вважають, що священник знайшов "стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці… бандерівців" і розмістив його у трапезній церкви.
В управлінні ФСБ по Омській області журналістам повідомили, що на іконі зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, ніби підозрюваний на богослужіннях "поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським".
Російський телеграм-канал Shot називає ім’я затриманого - настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. За даними каналу, під час обшуку в нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії Української повстанської армії. При цьому Shot стверджує, що "ікону з бандерівцями" силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.
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Та то я підколов по дружньому.
Я дуже поважаю УГКЦ. Вони приклад того як повинно бути. Священики УГКЦ дійсно сини (чи отці) народу.
Але!
Це УГКЦ - якщо ти знаєш її історію. І папа римський до УГКЦ притягнутий за вуха. Тому б можливо правильним було б послати сатаніста-папу нафіг?
(можливо це чи ні - я не знаю)
Йосифа.
Ще Філіппіни на Пилипини перейменуйте!
І чому не працює вставити зображення?
Найкраще брати картинку і завантажити її на якийсь прийнятний хостінг. Брати посилання вже звідти. Тоді зображення буде видно.
Якби Свята Покрова справді була б над ними, то Україна відбулася б сотні років тому.
А російської імперії - НЕМАЄ
СССР- НЕМАЄ
Ото ж бой воно
російська імперія - це коли країною править цар-імператор та дворяни
путін - лише в переносному сенсі "цар" а фсб - лише в переносному сенсі "дворяни"
ссср - це коли ВСЕ належить НАРОДУ, немає приватної власності і країною керують комуністи
Що ж є ******* росія?
******* російська федерація - незаконне утворення, що відбулося після ельцинського перевороту у 1992 році, коли був зміщенний законно вибраний чеченець Хасбулатов
Священик не дурень подібний явий компромат ховати дома
Скоріш за все фсб "копає" під саму церкву і громаду
Почали зі священника
Хороший опис ікони .... , на арабській
Гугле- перекладач - допоможе