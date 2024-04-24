Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, ще 5 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупанти обстріляли Херсон, Антонівку, Садове, Понятівку, Станіслав, Кізомис, Янтарне, Білозерку, Берислав, Осокорівку, Гаврилівку, Львове, Крупицю, Козацьке, Новокаїри, Качкарівку, Новоберислав, Михайлівку, Новоолександрівку, Нововоронцовку, Тягинку та Милове. Били з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та БпЛА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.
По деокупованому Козацькому Каховського району війська РФ відкрили вогонь із мінометів, загинула 82-річна жінка.
У Нововоронцовці внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль.
Військові РФ скинули боєприпас із дрона на житловий квартал Берислава. Внаслідок вибуху травмовано 62-річного чоловіка, у нього контузія та поранення рук. Місто перебувало під цілодобовою атакою ворожих безпілотників, у результаті вибухів пошкоджено будівлю магазину та гараж, де згорів службовий автомобіль поліції.
Вночі противник здійснив атаку із дрона по Качкарівці, внаслідок вибуху поранено 43-річну жінку. У потерпілої вибухова травма, уламкові поранення голови та спини.
Вдень ворог безпілотником атакував Новокаїри. В результаті вибуху пошкоджено автомобіль та поранено 70-річного чоловіка, у нього вогнепальна рана грудної клітини.
До лікарні звернулась 38-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Поранення вона отримала вночі під час ворожого обстрілу Станіслава.
В лікарню доставили 65-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою, струсом головного мозку та пораненням ока. Травми він отримав 22 квітня під час ворожого артилерійського обстрілу Антонівки.
Під обстрілом противника перебував і Херсон, вибухи лунали у Дніпровському та Корабельному районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль