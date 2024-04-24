У Києві попрощалися із фельдшером 244 батальйону Назарієм Лавровським, який загинув, рятуючи життя побратимів на Харківському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З перших днів повномасштабного вторгнення Назарій Лавровський став на захист України від російських загарбників.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
У Центрі громадського здоров'я України повідомили, що Назарій з перших днів повномасштабної війни героїчно захищав Україну від російських окупантів.
"Фельдшер 244 батальйону Назарій Лавровський загинув, рятуючи життя побратимів, - під час евакуації поранених, на харківській ділянці фронту. 22 лютого 2022 року Назарій пройшов ВЛК і вступив на службу до Київської ТрО. Після звільнення Київщини разом з підрозділом брав участь у контрнаступі на Харківщині, а після виходу на рубіж кордону з рф обороняв східний напрямок.
У Центрі громадського здоров’я він працював за напрямом раціонального використання і споживання антимікробних лікарських засобів. Назарій Лавровський є автором перших стандартів медичної допомоги з раціонального використання антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною і профілактичною метою", - зазначили там.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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д Низький уклін Герою-захиснику.
Дуже сумно
Гинуть найкращі
які добрі очі в Назарія . . .
отак злі андрофаги вже тисячу років вбивають людей з добрими очима . . .