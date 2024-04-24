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Новини Фото Війна
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У Києві попрощалися із фельдшером 244 батальйону Назарієм Лавровським, який загинув, рятуючи життя побратимів на Харківському напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З перших днів повномасштабного вторгнення Назарій Лавровський став на захист України від російських загарбників.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Назарій Лавровський
Назарій Лавровський
Назарій Лавровський

У Центрі громадського здоров'я України повідомили, що Назарій з перших днів повномасштабної війни героїчно захищав Україну від російських окупантів.

"Фельдшер 244 батальйону Назарій Лавровський загинув, рятуючи життя побратимів, - під час евакуації поранених, на харківській ділянці фронту. 22 лютого 2022 року Назарій пройшов ВЛК і вступив на службу до Київської ТрО. Після звільнення Київщини разом з підрозділом брав участь у контрнаступі на Харківщині, а після виходу на рубіж кордону з рф обороняв східний напрямок.

У Центрі громадського здоров’я він працював за напрямом раціонального використання і споживання антимікробних лікарських засобів. Назарій Лавровський є автором перших стандартів медичної допомоги з раціонального використання антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною і профілактичною метою", - зазначили там.

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Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського
Поховання Назарія Лавровського

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (200) військовослужбовці (4743) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+17
Героям слава.. Молодий такий, дуже болячє.. Спочивай у мирі, Соколе Український. На колінах.
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24.04.2024 14:12
+12
Низькій уклін тобі Воїне. Царство небесне.
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24.04.2024 14:24
+11
Вічна пам'ять Ангелу - рятівнику. Щіра подяка за врятовані життя.

д Низький уклін Герою-захиснику.
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24.04.2024 14:25
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Героям слава.. Молодий такий, дуже болячє.. Спочивай у мирі, Соколе Український. На колінах.
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24.04.2024 14:12 Відповісти
Низькій уклін тобі Воїне. Царство небесне.
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24.04.2024 14:24 Відповісти
Вічна пам'ять Ангелу - рятівнику. Щіра подяка за врятовані життя.

д Низький уклін Герою-захиснику.
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24.04.2024 14:25 Відповісти
ГЕРОЯМ!Слава!Слава!Слава!!!!
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24.04.2024 14:52 Відповісти
Наскільки я чув, там москалі стабілізаційний пункт накрили, пʼятеро загиблих і один важкоранений медик
Дуже сумно
Гинуть найкращі
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24.04.2024 15:20 Відповісти
Вічна память і пошана Герою !
які добрі очі в Назарія . . .
отак злі андрофаги вже тисячу років вбивають людей з добрими очима . . .
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24.04.2024 15:28 Відповісти
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24.04.2024 19:40 Відповісти
Нестерпний біль за нашим Героєм ....😪😪😪
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25.04.2024 22:27 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ !!!
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26.04.2024 01:03 Відповісти
ТАК А ДЕ ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ !?
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26.04.2024 01:04 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Герою! Щиросердне співчуття рідним... Простіть нас...
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06.05.2024 17:48 Відповісти
 
 