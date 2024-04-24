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Отримав підозру митрополит Святогірської лаври Арсеній, який під час служби "злив" розташування блокпостів Сил оборони на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

"Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу", - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголошують, що таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом".

піп зрадник

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

Лавра (294) СБУ (12809) колабораціонізм (1158) підозра (767)


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Топ коментарі
+24
А оці двоє коли отримають підозру?
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24.04.2024 14:17
+12
То що ще має трапитися щоб раз і на завжди закрити отой кацапсячий сатанат?! Чи отако по одному ''цикатися'' комусь задоволення приносить?
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24.04.2024 14:18
+10
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24.04.2024 14:35
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А оці двоє коли отримають підозру?
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24.04.2024 14:17 Відповісти
То що ще має трапитися щоб раз і на завжди закрити отой кацапсячий сатанат?! Чи отако по одному ''цикатися'' комусь задоволення приносить?
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24.04.2024 14:18 Відповісти
Падло православне!!!
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24.04.2024 14:18 Відповісти
********* поповські.

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24.04.2024 14:26 Відповісти
то було при коронавірусі - тому куйло так перелякався
а так куйло любить мужскіє поцелуї
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25.04.2024 12:55 Відповісти
Арсєній, яка ж ти **** однако....!
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24.04.2024 14:32 Відповісти
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24.04.2024 14:35 Відповісти
Коли вже тих чортів з упцмп оголосять поза законом??? Треба закрити цю монголоїдну " церков " раз і назавжди!!!
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24.04.2024 14:40 Відповісти
Чим скоріше та більше подібні "мітрополіти арсенії" будуть примусово саджатися на пляшку буквально - тим швидше Україна позбавиться такого явища,як "московський патріархат".
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24.04.2024 14:42 Відповісти
Попы всегда помогали не тому кому нужно.
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24.04.2024 14:45 Відповісти
Це Одеса, фото зроблено вчора...Чому і на якій підставі ремонтується москальське кубло?????
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24.04.2024 15:25 Відповісти
Бо Зе влада кришує і захищає РПЦ в Україні як частину структури фсб.
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27.04.2024 23:01 Відповісти
отримав таки підозру?? слава рішучим зе-слабовикам та їх главковерху Йермаку! в нормальній країні цей бородатий чувак,за вироком військового трибуналу,вже давно б стояв перед розстрільною стінкою..правда такі країни ніколи не голосують за картаво-безрукого ігруна на роялі,близькосхідної національності....
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24.04.2024 15:41 Відповісти
отаке воно, гундословноє кірюханство
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24.04.2024 15:49 Відповісти
вони геть усі такі, РПЦ-УПЦ вже й рада Європи признала терорестичної организацією, чому вони досі не за гратами в Україні?
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24.04.2024 16:50 Відповісти
СБУ тільки розслідувати вміє, а так що б ворог чи сєпар випадково втопились в сільскому сортирі, це ні.
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27.04.2024 22:59 Відповісти
 
 