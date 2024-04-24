"Заважав влаштувати особисте життя": у Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати 2-річного сина за 1 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.
Підозрювану затримали під час передачі дитини.
Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Топ коментарі
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А скільки ще таких? Гарних спортивних без дітей що живуть виключно для себе?
Чому в військо відловлюють тільки чоловіків? Адже захищати є обов'язком кожного!
Голосувати так всі. Як вмирати то тільки чоловіків. Де статеве рівеньство ?
у слові "жінку" - шість помилок, правильно пишеться і читається "хвойду", і це, якщо вже не уточнювати деталі....
по ходу і гіменопластику провести заодно.. також амбулаторно
І тут постає питання, чи то тільки чоловіки - ***** думають, чи і жінки - *******?
Якась нездорова ***** з тим світом...
В итоге ребёнку лучше не стало , а кому-то показатели и т.д
Чи я все-таки помиляюся і найкращі працівники поліції поїхли затримувати хірургів із клініки, які вже підготувалися до пересадки нирок, чи серця дитини якомусь дідугану, який заплатив великі гроші і чекає на операцію???
Нужно иметь мозги, чтоб осознать, что НЕ В СКАЗКЕ ЖИВЕМ и не строить из себя "святош-морализаторов", городить несбыточную на практике УТОПИЮ! Надо жить в СВОЕМ ВРЕМЕНИ и в СВОЕМ МИРЕ сложившихся обстоятельств по сложившимся условиям и фактам.
Давно пора перестать заигрывать с популяцией "ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" (у которых якобы должны быть БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРАВА, в отличии от других живых существ).
ПРАВА должны соответвевать и уравновешиваться ОБЯЗАННОСТЯМИ, которые не надо накладывать на тех, кто с ними не может справляться и требовать нести ответсвеность за то, что они не в состоянии сделать и осознать!
Если подойти с умом, то можно много что ЛЕГАЛИЗАВАТЬ (не нанося вреда недееспособным людям, соблюдая их интереы, которые они даже не могут осознать), в том числе и передачу прав опеки над детьми (до 6 лет) за вожнаграждение другим лицам (с соблюдением интересов и безопасности здоровью передавамых на воспитание детей)!