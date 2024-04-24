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"Заважав влаштувати особисте життя": у Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати 2-річного сина за 1 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Цензор.НЕТ Зображення

Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

Читайте: Викрито масштабну схему продажу немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина
Жінка хотіла продати сина

Підозрювану затримали під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

діти (5064) Дніпро (3273) торгівля людьми (212) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+18
А дитятко спить і навіть не здогадується що рідна єдина у світі "мамуся" його вже продала((
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24.04.2024 14:46
+13
Шмара тупая . зашить пи...ду что б не рожала больше никогда.
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24.04.2024 14:48
+11
Жесть.. Навіщо народжувала??!!!
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24.04.2024 14:44
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Жесть.. Навіщо народжувала??!!!
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24.04.2024 14:44 Відповісти
А дитятко спить і навіть не здогадується що рідна єдина у світі "мамуся" його вже продала((
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24.04.2024 14:46 Відповісти
Навряд чи дитині було б гірше ніж з такою мамкою
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24.04.2024 15:34 Відповісти
та я вже також про це подумала.(( Але, все ж таки рідна матуся. Хоча, чим така, то хай вже добрі люди всиновлять. Ми ж не знаємо чи вона дитинку на всиновлення продала чи на органи((.
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24.04.2024 15:40 Відповісти
Шмара тупая . зашить пи...ду что б не рожала больше никогда.
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24.04.2024 14:48 Відповісти
Відвідайте психотерапевта.
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24.04.2024 16:23 Відповісти
на органи?
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24.04.2024 14:51 Відповісти
в такому випадку є ж законний шлях - здати в приют, чи в дєтдом.
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24.04.2024 14:53 Відповісти
а БАБЛО??
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24.04.2024 15:00 Відповісти
з дєтдомом там ще й не знімаються батьківські обов'язки. Лише права. Але тьотці для влаштування особистого життя вистачило б.. лярва, карочє. Курррьва!
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24.04.2024 15:13 Відповісти
Особисте життя ?!
А скільки ще таких? Гарних спортивних без дітей що живуть виключно для себе?
Чому в військо відловлюють тільки чоловіків? Адже захищати є обов'язком кожного!
Голосувати так всі. Як вмирати то тільки чоловіків. Де статеве рівеньство ?
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24.04.2024 15:01 Відповісти
а тут фемінізм чомусь не працює.
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24.04.2024 15:46 Відповісти
..у заголовку - принципова помилка:
у слові "жінку" - шість помилок, правильно пишеться і читається "хвойду", і це, якщо вже не уточнювати деталі....
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24.04.2024 15:10 Відповісти
Боже, как такое может быть.
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24.04.2024 15:11 Відповісти
мій досвід свідчить: тьотки надзвичайно меркантильні.. так шо всьо очікувано
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24.04.2024 15:15 Відповісти
Якщо реально люди хотіли купити дитинку на всиновлення/легалізацію, а не на органи - то краще маля їм віддати, шмару посадити, а гроші віддати волонтерам.
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24.04.2024 15:14 Відповісти
А, ще й хірургічно зробити її безплідною.
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24.04.2024 15:15 Відповісти
лапораскопічно перев'язати труби - амбулаторна операція..
по ходу і гіменопластику провести заодно.. також амбулаторно
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24.04.2024 15:17 Відповісти
Подставні скорійше за все покупці, інакше поліція б нічого не взнала.
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24.04.2024 16:25 Відповісти
Чого, *****, не робила аборт, коли ще можна було? Тупі *****, їбуться без протизаплідних з усякими уїбанами, залітають від них і ще й **** додумуються народжувати.
І тут постає питання, чи то тільки чоловіки - ***** думають, чи і жінки - *******?
Якась нездорова ***** з тим світом...
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24.04.2024 15:37 Відповісти
Звичайно людина мала умисел скоїти тяжкий злочин. Звичайно це дуже і дуже погано. Але цікаво, а хто хотів купити дитину, домовлявся про зустріч і підготував для передачі новенькі купюри? Давайте вгадаю - поліція, або СБУ, які і самі спровокували цю маму продати дитину.
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24.04.2024 15:52 Відповісти
Однозначно что мусорята придумали , а мораль у этой продавщицы отсутствует.
В итоге ребёнку лучше не стало , а кому-то показатели и т.д
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24.04.2024 15:57 Відповісти
Навіть не спорю, мати поступила дуже ганебно. Але знову задаю питання, а кому б несла мати дитину, яки на іншому боці телефону не було "покупця"? Недобра мати хоче продати дитину, а покупця немає? Дитина це ж не собачка, що можна тримати без документів? У мене просте питання - навіщо підбили молоду і не зовсім розумну жінку до злочину? Хто в суді і по кримінальній справі буде виступати "покупцем"?
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24.04.2024 16:14 Відповісти
Тю, а хіба проблема. Є даркнет, може десь розмістила обʼяву, а поліція перехопила
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24.04.2024 16:22 Відповісти
Та Ви що? Не знав. Поліція замість того, щоб допомогти людині, яка оступилася, в яких є сотні, а то й тисячі психологів, відмовитися від ганебьної ідеї - навпаки підбиває, а точніше склоняє жіночку до злочину, готує мільйон гривень, пише купу рапортів, отримує ці гроші під записування кожної купюри номер в бухгалтерії МВС і йде її затримувати і писати "гарячу" статтю і звіт про проведену роботу... Зробили показник на жінці? Які ж молодці, так?
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24.04.2024 16:27 Відповісти
Поліція - бореться з криміналом, а не є центром психологічної підтримки. Цим займаються інші структури. Жінка свідомо пішла на злочин і буде покарана. Звичайно, що це було її бажання саме продати дитину і поліція в цьому сенсі зробила правильно. До прикладу, якщо хтось замовляє вбивство, а поліція виступає фіктивним виконавцем, то вони не проводять психологічних тестів а-ля «а що змусило вас замовити вбивство», а ловлять злочинця. Якщо у жінки проблеми з головою, то вона пройде психіатричну експертиз, яка визначить її статус ( осудна чи ні).
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24.04.2024 17:01 Відповісти
Якось не переконливо і навіть наївно, аж до сміхоти. Ви написали ніби правильно про затримання злочинців на прикладі замовного вбивства, що поліція не надає психологічної допомоги вбивці і замовнику, затримує їх. Тоді в мене просте запитання, де той, хто повісив на дошці об'яв біля поліції свою об'яву, що купить у когось дитину? Я так розумію, що замовника вичислили найкращі працівники кіберполіції? А вже інші працівники поліції "наружки", "прослушки", СОГ затримали замовника і продавчиню дитини? Порхували гроші злочинця - покупця і вже працюють над з'ясувнням обствин і джерело походження грошей, чи порхували свої гроші, які взяли у своїй казні МВС, щоб показти наріду картинку?
Чи я все-таки помиляюся і найкращі працівники поліції поїхли затримувати хірургів із клініки, які вже підготувалися до пересадки нирок, чи серця дитини якомусь дідугану, який заплатив великі гроші і чекає на операцію???
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24.04.2024 19:47 Відповісти
Довели людей до зубожіння, що дітей продають
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24.04.2024 16:04 Відповісти
Маячня.
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24.04.2024 16:22 Відповісти
Так буває.. материнський інстинкт не прокинувся, а може якісь психологічні проблеми. Хз в яких умовах зростала мати. Цікаво де другий родич цієї дитини. Може він виявиться більш відповідальним і компетентним в вихованні сина, бо мати явно не підходить на цю роль і буде справедливопозбавлена батьківства
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24.04.2024 16:19 Відповісти
Мене більше цікавить людина, яка зібралася купляти дитину. Де вона і хто вон??? Я так розумію, що її затримали і скоро нам покажуть, бо в іншому випадку це просте інсценування і жінка не змогла би довести свій умисел до кінця, бо не було б рельного покупця дитини. В ролі покупця виступили самі поліцейські і я особисто вважаю, що цим змусили жінку йти на злочин, запропонувавши їй гроші за дитину.
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24.04.2024 19:55 Відповісти
Вирвзати пе....ду на віки, щоб не хотілося влаштовувати особисте життя!!! Нелюд, егоїстка, гестаповка!!! Горіти в пеклі тобі, супер!! Заберіть дитя від неї, врятуйте дитину!!!
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24.04.2024 16:59 Відповісти
В этом РЕАЛЬНОМ мире ВСЕ ПРОДАЕТСЯ (не всегда законно) и ВСЕ ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ!
Нужно иметь мозги, чтоб осознать, что НЕ В СКАЗКЕ ЖИВЕМ и не строить из себя "святош-морализаторов", городить несбыточную на практике УТОПИЮ! Надо жить в СВОЕМ ВРЕМЕНИ и в СВОЕМ МИРЕ сложившихся обстоятельств по сложившимся условиям и фактам.
Давно пора перестать заигрывать с популяцией "ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" (у которых якобы должны быть БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРАВА, в отличии от других живых существ).
ПРАВА должны соответвевать и уравновешиваться ОБЯЗАННОСТЯМИ, которые не надо накладывать на тех, кто с ними не может справляться и требовать нести ответсвеность за то, что они не в состоянии сделать и осознать!
Если подойти с умом, то можно много что ЛЕГАЛИЗАВАТЬ (не нанося вреда недееспособным людям, соблюдая их интереы, которые они даже не могут осознать), в том числе и передачу прав опеки над детьми (до 6 лет) за вожнаграждение другим лицам (с соблюдением интересов и безопасности здоровью передавамых на воспитание детей)!
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24.04.2024 17:23 Відповісти
 
 