"Заважав влаштувати особисте життя": у Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати 2-річного сина за 1 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

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Підозрювану затримали під час передачі дитини.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.