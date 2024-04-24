Підйом води у Дніпрі: є підтоплення у парку Муромець та Гідропарку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через підйом води у Дніпрі в межах Києва є підтоплення у парку Муромець та Гідропарку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

КМВА також публікує відео та фото, на яких зафіксовано наслідки підтоплення.

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