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Підйом води у Дніпрі: є підтоплення у парку Муромець та Гідропарку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через підйом води у Дніпрі в межах Києва є підтоплення у парку Муромець та Гідропарку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

КМВА також публікує відео та фото, на яких зафіксовано наслідки підтоплення.

Також читайте: За добу рівень води в Дніпрі піднявся ще на 8 см, аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано, - КМВА. ФОТО

київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення
київ підтоплення

Автор: 

Дніпро (3273) підтоплення (196)


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Києву до Орська, як до неба рачки.
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24.04.2024 16:08 Відповісти
Парк "Муромець" ? Часом не Ілля ?
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24.04.2024 20:06 Відповісти
то острів має таку назву
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25.04.2024 13:04 Відповісти
 
 