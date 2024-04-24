У Миколаєві під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, постраждало 5 рятувальників, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні ввечері у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. 5 співробітників ДСНС постраждало.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Всіх постраждалих доставлено до лікарні вони отримують необхідну допомогу.
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Sarah Connor
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