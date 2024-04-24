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У Миколаєві під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, постраждало 5 рятувальників, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні ввечері у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. 5 співробітників ДСНС постраждало.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

На місці першу допомогу їм надавали волонтери Миколаївського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та бригади швидкої медичної допомоги. Всіх постраждалих доставлено до лікарні вони отримують необхідну допомогу.

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

рятувальники ДСНС постраждали від вибуху в Миколаєві

Також дивіться: У Миколаєві внаслідок ракетного удару виникла пожежа на промисловому об’єкті, постраждало 8 осіб, - ДСНС. ВIДЕО

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вибух (4450) Миколаїв (1803) ДСНС (5105)


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Підлі, сучі кацапи…
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24.04.2024 22:20 Відповісти
кацапи тут ні до чого, як не дивно..хіба що вони ГБУ пошкодили...
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24.04.2024 22:25 Відповісти
Які ж мужні співробітники ДСНС! І нікто з них не хвалиться тим, що є героєм тільки тому, що Боневтік!
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24.04.2024 22:29 Відповісти
приліт по складу ..яка автівка
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25.04.2024 01:26 Відповісти
На фронті гинуть сотнями і тисячами справжні р я т у в а л ь н и к и Нації і Батьківщини. Чомусь не кажуть про Роботине, Часів Яр, Кліщіївку, Кринки... всі шпальти про вбитого поліціянта і "рятувальників" за спинами Воїнів. Це називається - випускають "білу ворону" щоб відвернути увагу народу від біди, що ломиться...
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25.04.2024 08:52 Відповісти
Газовий балон мабуть вибухнув.
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25.04.2024 09:13 Відповісти
 
 