Доба на Донеччині: 4 особи дістали поранення, росіяни 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Мар'їнській громаді 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.
Краматорський район.
У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Зарічному, пошкоджено будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлова споруда.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 22 дитини.
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