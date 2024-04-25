Доба на Донеччині: 4 особи дістали поранення, росіяни 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені 2 людини, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери.

Краматорський район.

У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Зарічному, пошкоджено будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлова споруда.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 22 дитини.

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