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Новини Фото Війна
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Коригував ракетні удари та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала "крота" ФСБ на Харківщині. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ запобігла втечі агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, за його наведенням загарбники планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону.

Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Там його мали зустрічати російські військові із знаками розрізнення у вигляді "георгіївської стрічки" на рукаві.

Агент ФСБ РФ затриманий на Харківщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексдепутата-комуніста засудили до 15 років ув’язнення за коригування ракетних ударів по Запоріжжю, - СБУ

Надалі вони планували провести інформатора до "філії" ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини й тим самим завершити його "евакуацію".

Як встановило розслідування, російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ.

До такого "кроку" його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.

Через них окупанти "домовились" із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації".

Читайте також: Хотів навести авіабомби на базу спецпризначенців ГУР МО: СБУ затримала коригувальника РФ у Харкові. ФОТОрепортаж

Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку "потрібних" геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті.

Агент ФСБ РФ затриманий на Харківщині

На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводили російські ракети на Херсон та працювали на ФСБ: СБУ затримала ексдепутата-зрадника та його спільницю. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12809) Харківщина (6054) коригування (49)


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Топ коментарі
+7
На палю посадити а не в тюрму.
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25.04.2024 10:13
+6
На*** таке ФОТО, якщо морду не видно ?
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25.04.2024 10:13
+3
Йому і тюрми буде достатньо! Вийде після "відсидки" - а навкруги - "інша країна" Російською ніхто не говорить Про Росію і мова не ведеться - бо її не існує! Та ще й "в морду плюватимуть" - коли довідаються - "за що" сидів!
Мені колись розказував один "заочник" - працював у свій час у колонії сибірській "Закінчився строк у старого "зека" Вийшов він за ворота Сів і заплакав: "Деточки! Ну куда же я пайду? Всё вакруг - ЧУЖОЕ!" Йому кажуть: "Атсидел? Иди на все четыре стороны!"
Зек уночі розбив вікно у селищному продмазі Заліз усередину Напився горілки і влігся спать прямо на прилавку На ранок забрали в СІЗО і дали новий строк Через деякий час помер у тюрмі
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25.04.2024 10:32
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На*** таке ФОТО, якщо морду не видно ?
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25.04.2024 10:13 Відповісти
На палю посадити а не в тюрму.
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25.04.2024 10:13 Відповісти
Йому і тюрми буде достатньо! Вийде після "відсидки" - а навкруги - "інша країна" Російською ніхто не говорить Про Росію і мова не ведеться - бо її не існує! Та ще й "в морду плюватимуть" - коли довідаються - "за що" сидів!
Мені колись розказував один "заочник" - працював у свій час у колонії сибірській "Закінчився строк у старого "зека" Вийшов він за ворота Сів і заплакав: "Деточки! Ну куда же я пайду? Всё вакруг - ЧУЖОЕ!" Йому кажуть: "Атсидел? Иди на все четыре стороны!"
Зек уночі розбив вікно у селищному продмазі Заліз усередину Напився горілки і влігся спать прямо на прилавку На ранок забрали в СІЗО і дали новий строк Через деякий час помер у тюрмі
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25.04.2024 10:32 Відповісти
Та ладно. За хорошу поведінку відсидить півтерміну і вийде. Держзради йому не інкримінують, всьго лиш несанкціоновану передачу даних.
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25.04.2024 13:00 Відповісти
8 років!?
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25.04.2024 10:24 Відповісти
Несанкціонована передача даних. Державна зрада? - ні, не чули, її тут немає! Всього лиш несанкціоновано передавав дані ворогу для ударів по своїм же. Супер. Немає слів.
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25.04.2024 12:59 Відповісти
Черговий павлік морозов, з рядів ригоАНАЛІВ…, якийпрацював убивцею Українців.
ФСБшники, разом з сівковичем-мертвечуком, їх використовують, як туалетний папір …
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25.04.2024 10:28 Відповісти
Ти диви, затримали на Харківщині. І де ж він там міг взятися, коли при владі були тільки патріоти?
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25.04.2024 10:29 Відповісти
допа і гепа - патріоти?
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25.04.2024 10:59 Відповісти
Та і я ж про це. Там і без Допи і Гепи за 80% любітєлі жюкових і пушкіних.
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25.04.2024 11:46 Відповісти
текст намагався читати? аналізувати інформацію є чим чи потрібна допомога залу?
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25.04.2024 13:04 Відповісти
Якщо Вам потрібна допомога, то будь ласка. "На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)". А це свідчить, що агент ФСБ не зі Львова, чи Дніпра, а служив, чи проживав на Харківщині, бо слідчі документували його діяльність на Харківщині, а, наприклад Львівщиина, не знаходиться і не знаходилася в окупації. Я Вас не образив?
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25.04.2024 14:19 Відповісти
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25.04.2024 14:32 Відповісти
За сотрудничество с врагом Ему грозит лишь 8 лет тюрьмы .Для сравнения - при Сталине за воровство давали такой же срок. А за сотрудничество с врагом тут же расстрел. Итог -в Украине к врагу относятя благосклонно..с пониманием.
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25.04.2024 10:51 Відповісти
Ні дня без вилову метастаз , працюйте хлопці 🤝
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25.04.2024 11:35 Відповісти
8 років тюрми інкримінують? Двом штатським лохам з Херсону, що коригували рашистські удари по лікарні присудили 15 років тюрми зокрема за державну зраду.
Чому в цьому конкретному випадку не інкриміновану державну зраду, якщо тут явно вона є?
ПС. вважаю, що за такі злочини посадовці мають сидіти подвоєний термін, бо вони присягу давали.
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25.04.2024 12:57 Відповісти
Слухняний! Та й батьки гідні...
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25.04.2024 17:18 Відповісти
 
 