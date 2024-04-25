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Рашисти скинули вибухівку на вантажівку в Херсонській області: Поранено водія. ФОТО

Російські окупанти скинули вибухівку на вантажівку у Херсонській області, внаслідок чого постраждав водій.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Атака на вантажівку у Херсонській області

На трасі поблизу села Осокорівка росіяни скинули вибухівку на вантажівку.

Внаслідок цього постраждав 58-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення обличчя та руки.

Потерпілого доставили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28435) Херсонська область (5747)


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