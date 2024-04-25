Рашисти скинули вибухівку на вантажівку в Херсонській області: Поранено водія. ФОТО
Російські окупанти скинули вибухівку на вантажівку у Херсонській області, внаслідок чого постраждав водій.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
На трасі поблизу села Осокорівка росіяни скинули вибухівку на вантажівку.
Внаслідок цього постраждав 58-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення обличчя та руки.
Потерпілого доставили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
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