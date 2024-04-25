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Новини Фото Війна
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Окупанти штурмують та руйнують Часів Яр: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні дронів та засобів РЕБ для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання засобів РЕБ та дронів для захисників, які боронять Часів Яр. Також для військових шпиталів потрібні кошти на апарати АЗФ.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується битва за Часів Яр, там не залишилося жодної цілої будівлі. Близько 25 тисяч солдатів РФ намагаються штурмувати місто. Дуже важка ситуація, багато загиблих та поранених. Мати загиблого бійця просить допомогти підрозділу молодшого сина. Дуже потрібно викупити 3 Реба. Рахунок на 129 т грн. Дрон Мавік 3 про -73 тис грн

Є дуже термінова потреба для прифронтових шпиталів. Для важкопоранених дуже потрібні апарати АЗФ , 80-100 штук-біля 250 т грн", - зазначила вона.

Також волонтерка відзвітувала, що оплатила: 

80 апаратів АЗФ - 200 тис. грн;
квадрокоптер Мавік 3 Т-198 800 грн;
спорядження для пілотів дронів - 84 100 грн
спальники - 480;
біноклі - 6550 грн;
дві зарядні станції - 96 350 грн;
причеп для перевозу техніки - 67 500 грн;
дрони, планшети, ліки.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ для прифронтового шпиталю. ФОТО

Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів
Волонтерка Юсупова просить допомоги для воїнів

Автор: 

волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+6
А де лінія оборони Сирського?
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25.04.2024 14:37
+4
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
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25.04.2024 18:47
+3
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25.04.2024 11:46
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25.04.2024 11:46 Відповісти
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25.04.2024 11:46 Відповісти
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25.04.2024 12:07 Відповісти
у нас все є тільки все в резерві. На фронт доходять краплі. Не розумію навіщо президенту, мін оборони мати свій резерв ? Вони ж не воюють
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25.04.2024 12:26 Відповісти
Притримали для "партнерів", згідно Оманських домовленостей?
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25.04.2024 14:25 Відповісти
+
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25.04.2024 12:52 Відповісти
А де лінія оборони Сирського?
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25.04.2024 14:37 Відповісти
там де й ти, утікач
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25.04.2024 19:01 Відповісти
+
показати весь коментар
25.04.2024 15:31 Відповісти
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

(Т. Шевченко, "Сон")
показати весь коментар
25.04.2024 18:47 Відповісти
+
показати весь коментар
25.04.2024 19:48 Відповісти
а шо то за штука на останньому фото?
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25.04.2024 19:48 Відповісти
аа, батарійка, болшая
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25.04.2024 19:50 Відповісти
+
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28.04.2024 22:21 Відповісти
 
 