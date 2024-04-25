Окупанти штурмують та руйнують Часів Яр: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні дронів та засобів РЕБ для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання засобів РЕБ та дронів для захисників, які боронять Часів Яр. Також для військових шпиталів потрібні кошти на апарати АЗФ.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується битва за Часів Яр, там не залишилося жодної цілої будівлі. Близько 25 тисяч солдатів РФ намагаються штурмувати місто. Дуже важка ситуація, багато загиблих та поранених. Мати загиблого бійця просить допомогти підрозділу молодшого сина. Дуже потрібно викупити 3 Реба. Рахунок на 129 т грн. Дрон Мавік 3 про -73 тис грн

Є дуже термінова потреба для прифронтових шпиталів. Для важкопоранених дуже потрібні апарати АЗФ , 80-100 штук-біля 250 т грн", - зазначила вона.

Також волонтерка відзвітувала, що оплатила:



80 апаратів АЗФ - 200 тис. грн;

квадрокоптер Мавік 3 Т-198 800 грн;

спорядження для пілотів дронів - 84 100 грн

спальники - 480;

біноклі - 6550 грн;

дві зарядні станції - 96 350 грн;

причеп для перевозу техніки - 67 500 грн;

дрони, планшети, ліки.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ для прифронтового шпиталю. ФОТО







































