На фронті загинув учасник Революції Гідності та Помаранчевої Революції Роман Панькевич, потрапивши під мінометний обстріл на Донеччині. ФОТО

19 квітня внаслідок мінометного обстрілу російських загарбників під Красногорівкою Донецької області загинув активний учасник Революції Гідності та військовий Роман Панькевич.

Про це повідомила Сокальська міська рада у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про воїна Романа Панькевича

Роман Панькевич народився у 1980 році у місті Сокаль на Львівщині.

Він був гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - йдеться у повідомленні.

Загинув активіст та воїн Роман Панькевич

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на Донеччині загинув воїн Роман Ільченко. ФОТО

Роман захищав Україну з 2014 року

Побратим загиблого воїна Микола Коханівський повідомив, що у Романа залишились двоє дітей та дружина.

За його словами, загиблий воював за Україну з 2014 року, був активним учасником Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а також онуком повстанця.

Роман Панькевич був учасником Революції Гідності

Роман Панькевич віддав життя за Україну

Поховання військового відбудеться 26 квітня о 12:00 у місті Сокаль на Львівщині, у греко-католицькому храмі святих Петра та Павла.

Читайте також: На фронті загинув боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко