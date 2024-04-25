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Новини Фото Війна
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На фронті загинув учасник Революції Гідності та Помаранчевої Революції Роман Панькевич, потрапивши під мінометний обстріл на Донеччині. ФОТО

19 квітня внаслідок мінометного обстрілу російських загарбників під Красногорівкою Донецької області загинув активний учасник Революції Гідності та військовий Роман Панькевич.

Про це повідомила Сокальська міська рада у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про воїна Романа Панькевича

Роман Панькевич народився у 1980 році у місті Сокаль на Львівщині.

Він був гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - йдеться у повідомленні.

На війні загинув активний учасник Революції Гідності Роман Панькевич
Загинув активіст та воїн Роман Панькевич

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Роман захищав Україну з 2014 року

Побратим загиблого воїна Микола Коханівський повідомив, що у Романа залишились двоє дітей та дружина.

За його словами, загиблий воював за Україну з 2014 року, був активним учасником Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а також онуком повстанця.

На війні загинув активний учасник Революції Гідності Роман Панькевич
Роман Панькевич був учасником Революції Гідності
Роман Панькевич віддав життя за Україну
Роман Панькевич віддав життя за Україну

Поховання військового відбудеться 26 квітня о 12:00 у місті Сокаль на Львівщині, у греко-католицькому храмі святих Петра та Павла.

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Автор: 

майдан (764) Помаранчева революція (18) втрати (4395)


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Топ коментарі
+21
Героям слава! На колінах..
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25.04.2024 14:15
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним

гинуть найкращі, гинуть Герої.
хто залишиться ?
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25.04.2024 14:17
+8
какаяразніци, мусора, тцкашніки , судді прокурори та слуги
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25.04.2024 14:49
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Героям слава! На колінах..
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25.04.2024 14:15 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним

гинуть найкращі, гинуть Герої.
хто залишиться ?
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25.04.2024 14:17 Відповісти
какаяразніци, мусора, тцкашніки , судді прокурори та слуги
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Pam'yataemo...Vi4na Slava.🙏
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25.04.2024 14:25 Відповісти
Це Ви про просування русні на напрямку Очеретяне? Чи ще десь прорвалися?
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25.04.2024 14:44 Відповісти
ну там еше красногоровка наполовину окупировано(пригород домбабве) но всеравно 2-3 села это ниочем не то что фронт посыпался,вот если бы за 2 дня под краматорском стояли или славянском а так,ничего особого кроме заруининой обороны от 115 в очеретином...надеемся 47я купируют кацапятник на этом направлении.
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25.04.2024 14:54 Відповісти
А шо там з Новобахмутівкою та Солов'їним?
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25.04.2024 15:41 Відповісти
Велика шана людині яка зробила по максимому щоб змінити нашу країну на краще.
Царство небесне і вічна пам'ять
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25.04.2024 15:54 Відповісти
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять Воїну!
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25.04.2024 19:29 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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26.04.2024 15:59 Відповісти
 
 