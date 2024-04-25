Затримано весь склад "виборчої комісії" РФ, яка діяла під час окупації Херсонщини, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки затримала дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини. Усі вони входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку рашисти створили у захопленому на той час Бериславському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Учасники "виборчкому" РФ
Як зазначається, що також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.
За даними слідства, під час перебування на "посаді" вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії.
Дії зрадників під час "референдуму"
"Щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад "виборчкому". За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і "проголосувати" на користь Кремля", - зазначають в СБУ.
Безпосередньо в день незаконного "референдуму" фігуранти робили дворові обходи приватних осель з "виборчими урнами" та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали "голоси за приєднання до РФ".
Під час звільнення регіону "голова виборчкому" втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі й "залягли на дно" поблизу лінії боєзіткнення.
Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.
Що загрожує зрадникам
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Колишній очільниці окупаційного "виборчкому" РФ заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України. Оскільки вона переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уяви собі: Ти неосвічена сільська баба. У тебе вразлива родина (родич на обезболювальних, дитина-інвалід, тощо) до тебе завалює росіянин з кількома автоматниками і ставить тебе перед наступним фактом: тебе вже внесли у склад комісії і у тебе один з двох варіянтів. Або під дулом автоматників взяти скриньку/списки і робити що кажуть, або... погрози ненадання лікування родичам, катування, залякування зброєю... У кожному випадку індивідуально.
Не зламаєшся - родичі загинуть. Зламаєшся - і з тебе потім свої ліпитимуть "колаборанта" за відсутності іншого матеріалу
Ті хто дійсно колаборував, приходив з російськими вояками, залякував, змушував - вони були попереджені, мали можливість втекти і втікли.
Вчинення дій під примусом не є колаборацією.
От якби затримали весь склад осіб, що злили вагнерівців, або віддали південь за тиждень, то була би новина, а так, бідні стрілочники, про яких навіть не варто друкувати .
А тут відловили бабок, яким дали по 100грн. і радіють
Сівкович з деркачами та льовочкиними та тією сворою, що сидить у ВРУ добряче нагадили зкацапленим лайном у Мирній Україні!
А Українці терплячі, аж поки їх рідних не повбивають, сусіди зкацаплені…
Ну судді портнова-лукаш-підрахуя, дадуть цим істотам вироки, як за *********, єфремов з шуфричем та мертвечуком, можуть підтвердити….
Їх би повісили, у Нормальних Країнах, демократично, на вірьовці…
Але ж, в Україні, оті привладні від приблуд95, які самі, поутікали з України, яке там кривосуддя, з часів ще кучмарика?!.
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше, про це лайно…