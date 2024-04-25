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Затримано весь склад "виборчої комісії" РФ, яка діяла під час окупації Херсонщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини. Усі вони входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку рашисти створили у захопленому на той час Бериславському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Учасники "виборчкому" РФ 

Як зазначається, що також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

За даними слідства, під час перебування на "посаді" вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

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Дії зрадників під час "референдуму"

"Щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад "виборчкому". За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і "проголосувати" на користь Кремля", - зазначають в СБУ.

Безпосередньо в день незаконного "референдуму" фігуранти робили дворові обходи приватних осель з "виборчими урнами" та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали "голоси за приєднання до РФ".

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині
СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

Під час звільнення регіону "голова виборчкому" втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі й "залягли на дно" поблизу лінії боєзіткнення.

Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.

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Що загрожує зрадникам 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині
СБУ затримала зрадників, які були у складі "виборчкому РФ" на Херсонщині

Колишній очільниці окупаційного "виборчкому" РФ заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України. Оскільки вона переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру чотирьом посадовцям окупаційної залізниці, які переправляли особовий склад, боєприпаси та військову техніку для армії РФ, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

виборчком (69) СБУ (12809) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+18
усіх запроданців на гіляку !!!
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25.04.2024 15:32
+12
Чергові савкові смердючі відрижки...
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25.04.2024 15:39
+12
Чудово, тепер в партію «слуга народа» поповнення.
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25.04.2024 15:43
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усіх запроданців на гіляку !!!
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25.04.2024 15:32 Відповісти
Кворум макак з хвостами
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25.04.2024 15:35 Відповісти
СБУ ловить стрілочників. Жодного штатного ФСБ-шніка, щоб обміняти його на десяток наших бранців.
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25.04.2024 16:46 Відповісти
Каждому по пятнарику с конфискацией, а по окончании срока выкинуть нах за поребрик на мокшанию
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25.04.2024 18:57 Відповісти
На толстую гиляку задом наверх
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26.04.2024 19:36 Відповісти
Чергові савкові смердючі відрижки...
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25.04.2024 15:39 Відповісти
Чудово, тепер в партію «слуга народа» поповнення.
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25.04.2024 15:43 Відповісти
А я напишу про інше))Виникає запитання ,а чому ж ці зрадники не втекли разом з москалями?Ну одна з версій така,що українська держава і її законодавство роками займалися не тим чим треба,тому купа зрадників і відчувала,що їх пронесе і цього разу.Військовий стан,а варто підвищити міру відповідальності та покарання зрадникам .Так само як і про ухилянтів,котрі на західному кордоні і хабарі пхають,і матрасами пливуть...В світі до якого хоче доєднатися Україна,й за це зараз воює з москалями ,саме і діють такі закони ,і саме тим і займаються держави ,що роблять закони,кодекси,циркуляри,правила,щоб їх виконували та дотримувалися,а якщо ні то ...
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25.04.2024 15:58 Відповісти
Які закони та кодекси, лежать в основі бусифікації? Отож бо...
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25.04.2024 16:06 Відповісти
Не будьте дитиною! Версія тут є лише одна і вона вірна. Здається,на Бабелі прочитав цікаву статтю-репортаж з єдиної в Україні спецколонії для чуваків засуджених за подібними статтями (зрада,колаборанство,коректування тощо).виявляється,станом десь на березень в Україні заведено 6500 справ за такими статтями,за 2 роки, до суду доведено 650 справ,вироки були по 270,а реально сіли ....100 чоловік,в цю саму зону...Ці зрадники знають,що їм або зовсім нічого не буде або вони відбудуться легким переляком та невеликими грошовими витратами для "лівоохоронців"...
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25.04.2024 18:16 Відповісти
Придивися на фото. Там ніякі не зрадники, а знову старі малоосвічені баби.
Уяви собі: Ти неосвічена сільська баба. У тебе вразлива родина (родич на обезболювальних, дитина-інвалід, тощо) до тебе завалює росіянин з кількома автоматниками і ставить тебе перед наступним фактом: тебе вже внесли у склад комісії і у тебе один з двох варіянтів. Або під дулом автоматників взяти скриньку/списки і робити що кажуть, або... погрози ненадання лікування родичам, катування, залякування зброєю... У кожному випадку індивідуально.
Не зламаєшся - родичі загинуть. Зламаєшся - і з тебе потім свої ліпитимуть "колаборанта" за відсутності іншого матеріалу
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25.04.2024 21:56 Відповісти
Можеш бути впевненим в одному.
Ті хто дійсно колаборував, приходив з російськими вояками, залякував, змушував - вони були попереджені, мали можливість втекти і втікли.
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25.04.2024 21:59 Відповісти
А що означає "дійсно колаборував"?Тут або за Україну,або за рашку.А про сільських баб)Ну так,все правильно,під дулом автомата,але ж факт є фактом.
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25.04.2024 22:02 Відповісти
Дійсно - це так як в статті КК вказано, тобто добровільно.
Вчинення дій під примусом не є колаборацією.
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25.04.2024 22:10 Відповісти
Для початку на аватарці призвище та імʼя напиши українською, захисник колаборантів. Річ йде не про просте голосування а про участь у роботі рахункової комісії. Якщо голосувати зганяли силком то у роботі у складі комісії треба твоя згода. Сподіваюсь памʼятаєш прислівʼя «не можна бути трохи вагітною»? Ось і я про те ж саме….. це не неосвічені баби, цеждуни любителі рузькаго миру.
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27.04.2024 15:05 Відповісти
...хороший улов!!!А виселица есть ???
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25.04.2024 16:14 Відповісти
Велика справа!
От якби затримали весь склад осіб, що злили вагнерівців, або віддали південь за тиждень, то була би новина, а так, бідні стрілочники, про яких навіть не варто друкувати .
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25.04.2024 16:31 Відповісти
Саме так. Одна половина цих бабів взагалі не виконувала дій які їм приписують. Інша виконувала під примусом.
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25.04.2024 22:01 Відповісти
Якийсь сюр. Тих, хто під час війни краде в держави і армії мільйони долларів, з початку відпускають за кородон, а потім оголошують підозру.
А тут відловили бабок, яким дали по 100грн. і радіють
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25.04.2024 16:51 Відповісти
Пропонуєш дати їм ще по 100 грн. ?
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25.04.2024 18:10 Відповісти
Якщо ти думаєш що їм по 100 гривень дали то глибоко помиляєшся. Підкупити сільську бабу значно складніше ніж залякати. На гроші не поведеться. Візьми її родича, постав біля стінки, пересмикни затвор, наведи автомат у скроню - отоді вона погодиться.
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25.04.2024 22:08 Відповісти
Це і є, оті їздуни(тепер - ЖДУНИ) у Київ, на АнтиМайдан у 2013-14 роках!!
Сівкович з деркачами та льовочкиними та тією сворою, що сидить у ВРУ добряче нагадили зкацапленим лайном у Мирній Україні!
А Українці терплячі, аж поки їх рідних не повбивають, сусіди зкацаплені…
Ну судді портнова-лукаш-підрахуя, дадуть цим істотам вироки, як за *********, єфремов з шуфричем та мертвечуком, можуть підтвердити….
Їх би повісили, у Нормальних Країнах, демократично, на вірьовці…
Але ж, в Україні, оті привладні від приблуд95, які самі, поутікали з України, яке там кривосуддя, з часів ще кучмарика?!.
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше, про це лайно…
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25.04.2024 16:52 Відповісти
На мінні поля гадів
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25.04.2024 16:53 Відповісти
Это состав "избирательной комиссии" РФ № 826, а сколько ещё таких "избирательных комиссий" было на оккупированных территориях, работы - выше крыши..
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25.04.2024 17:19 Відповісти
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25.04.2024 17:23 Відповісти
Гівно теж може бути коштовним.
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25.04.2024 18:13 Відповісти
Розстріл під тином виборчої дільниці
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25.04.2024 17:27 Відповісти
Гидота,****... На гілляку всііх!
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25.04.2024 19:01 Відповісти
Здали південь Єрмаки і Зеленські - а "відповідальність понесуть " сільські бабки" ... Все справедливість відновлена ,всі виннні понесли покарання ...
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27.04.2024 16:40 Відповісти
 
 