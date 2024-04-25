Голову райсуду на Дніпропетровщині викрито на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП. ФОТО
25 квітня правоохоронці викрили голову одного з районних судів на Дніпропетровщині та посередника на отриманні 2500 доларів неправомірної вигоди.
Про це іноформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи. Наразі посередника затримано.
За результатами проведених обшуків вже вилучено кошти, які були отримані та розподілені як хабар.
Вирішується питання про повідомлення підозри судді та посереднику. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.
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вартість голови суду кропивницького дорівнює, вартості вечері рядового судді печерського району.
А суддя - ЭТОДРУГОЕ
Закон = БЕЗЗАКОНИЕ
Право = БЕСПРАВИЕ
Безвиз = БЕЗВЫЕЗД
Конституция = ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Ги...
За так іЗа такі