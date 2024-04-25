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Новини Фото Боротьба з корупцією Хабарники
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Голову райсуду на Дніпропетровщині викрито на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП. ФОТО

25 квітня правоохоронці викрили голову одного з районних судів на Дніпропетровщині та посередника на отриманні 2500 доларів неправомірної вигоди.

Про це іноформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддю з Дніпропетровщини викрито на хабарі

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи. Наразі посередника затримано.

Суддю з Дніпропетровщини викрито на хабарі

За результатами проведених обшуків вже вилучено кошти, які були отримані та розподілені як хабар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та НАБУ викрили у райсуді Одещини корупційну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон: Суддя за хабарі допомагав ухилянтам. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення підозри судді та посереднику. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) суддя (1583) САП (2217) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+5
Зараз будуть здавати тільки тих ,котрі не ділилися з спецами або з самим!!! ЄрмакоКозирем!
Картінка для інстекторв США !
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25.04.2024 16:47
+5
тепер зрозуміло, чому червинського перевезли в кропивницький?
вартість голови суду кропивницького дорівнює, вартості вечері рядового судді печерського району.
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25.04.2024 16:58
+5
По сравнению с тцк просто нищий
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25.04.2024 17:09
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Зараз будуть здавати тільки тих ,котрі не ділилися з спецами або з самим!!! ЄрмакоКозирем!
Картінка для інстекторв США !
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25.04.2024 16:47 Відповісти
Хай живуть і процвітають українські судді - найчесніші і найсправедливіші у світі!
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25.04.2024 16:49 Відповісти
А що лежать бедному судье? Зряплата никакая, да и пенсия так себе...не как у простого украинца. Вот и подкалымивают, как могут
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25.04.2024 17:43 Відповісти
Невтішно ридаю!
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25.04.2024 17:44 Відповісти
класика жанру!!!
коробка від взуття набита баблом
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25.04.2024 20:25 Відповісти
тепер зрозуміло, чому червинського перевезли в кропивницький?
вартість голови суду кропивницького дорівнює, вартості вечері рядового судді печерського району.
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25.04.2024 16:58 Відповісти
"посередника затримано"

А суддя - ЭТОДРУГОЕ
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25.04.2024 17:02 Відповісти
Для кого стряпано цей бюджетний висер?
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25.04.2024 17:03 Відповісти
Украина сегодня:

Закон = БЕЗЗАКОНИЕ
Право = БЕСПРАВИЕ
Безвиз = БЕЗВЫЕЗД
Конституция = ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
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25.04.2024 17:05 Відповісти
Можно проще сказать. КРОВАВОЕ ШАПИТО.
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25.04.2024 21:13 Відповісти
По сравнению с тцк просто нищий
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25.04.2024 17:09 Відповісти
За так і гроші дехто згодиться переправити хіба пів-ухилянта!
Ги...
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25.04.2024 17:43 Відповісти
За так і
За такі
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25.04.2024 19:29 Відповісти
***, це ж всього-навсього його місячна зарплата, навіть менше. Просто, якщо все поставлено на конвеєр, то копійочка до копійочки і бідному голові суду будиночок в Маямі
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25.04.2024 19:21 Відповісти
 
 