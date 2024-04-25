Голову райсуду на Дніпропетровщині викрито на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП. ФОТО

25 квітня правоохоронці викрили голову одного з районних судів на Дніпропетровщині та посередника на отриманні 2500 доларів неправомірної вигоди.

Про це іноформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронцями задокументовано отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи. Наразі посередника затримано.

За результатами проведених обшуків вже вилучено кошти, які були отримані та розподілені як хабар.

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Вирішується питання про повідомлення підозри судді та посереднику. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.