Акції на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулися у Києві, Львові та Харкові. ФОТОрепортаж

28 квітня у Києві, Львові та Харкові відбулись акції на підтримку полонених захисників Маріуполя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Тисячі українців вийшли на вулиці своїх міст, щоб нагадати про оборонців Маріупольського гарнізону, всіх українських військовополонених та цивільних осіб, які перебувають в російській неволі. Друзі та родичі військовополонених та зниклих безвісти Захисників, волонтери, активісти, небайдужі містяни з прапорами та плакатами зі словами підтримки вишикувалися у символічні живі ланцюги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Львові біля пам’ятника Шевченку зібралося багато родин полонених та зниклих безвісти українських захисників. До рідних оборонці Маріуполя долучилися дружини та матері зниклих безвісти та полонених бійців з інших бригад та з’єднань ЗСУ. Крім того, участь в акції взяв міський голова Львова Андрій Садовий.

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"У Харкові близько сотні людей зібралися біля станції метро "Університет" з плакатами про своїх рідних Захисників, що опинилися в російському полоні.", - зазначають в штабі.

За словами учасників акції, кожен день перебування в полоні – це пекло для наших військових і цивільних заручників та біль очікування для їхніх родин та друзів.

Тому подібні акції дуже важливі і потрібні - як для привернення уваги міжнародної спільноти, так і для моральної підтримки та згуртованості родичів полонених та всіх українців.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 13 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася мирна акція "Безвісти зниклі - це не вирок".

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