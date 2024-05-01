Ворог обстріляв із "Ураганів" Гірник: 2 загиблих, 6 людей поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 травня, після обіду війська РФ обстріляли із "Ураганів" Гірник на Донеччині, є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 2 людини загинули і 6 поранено.

За словами Філашкіна, наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

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