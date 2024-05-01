Фонд Порошенка вклав 400 млн грн у виробництво модулів для військових на фронті. ФОТО

Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" фінансує виробництво необхідних у військах модулів – командно-штабних пунктів, пересувних майстерень, шиномонтажів та побутових комплексів. Усе це виробляють українські підприємства в різних містах. Сума, вкладена у виробництво техніки для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила 400 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як розповідає Порошенко, над розробкою кожного нового модуля працює команда інженерів, логістів та конструкторів. Вони досліджують потреби військових і особливості роботи в польових умовах. Саме тому кожна одиниця техніки – не тільки функціональна, а й зручна та комфортна для військових. Тут продумують кожну дрібницю – від міцної кавоварки до індивідуального сейфу для речей. Інструменти у пересувних майстернях – нові, техніку обовʼязково забезпечують автономним живленням – генераторами чи зарядними станціями, залежно від потреби та умов роботи.

Зовні модулі ніби схожі, але всередині – різне начиння в залежності від призначення.

Командно-штабні пункти операторів БПЛА оснащені так, щоб можна було планувати та здійснювати розвідку чи атаки. Для екіпажів новітніх РЕБ-систем "Ай-Петрі СВ" теж створені всі умови, аби оперативно розгорнути роботу і так само оперативно змінити дислокацію. "Пункти управління "Ай-Петрі" та "Посейдонами" — місце, де виконують свої бойові завдання оператори наших найсучасніших технологічних розробок. Загалом виготовили вже 32 штуки", – говорить Порошенко.

"Це наш знаменитий ПАРМ – пересувна авторемонтна майстерня. Це від першого креслення наших конструкторів зроблено нашою командою. Як і шиномонтаж. Він дає можливість сьогодні не гнати автомобілі для того, щоб "перевзутися" за 400-500 км, а безпосередньо на лінії фронту будь-які типи шині та коліс ми "перевзуваємо", – говорить Порошенко. Таких майстерень для фронту зробили вже 60.

"Шиномонтаж — унікальний проєкт, який дозволяє повертати до життя і швидко перевзувати вантажівки та бойову техніку, зокрема КрАЗи, КаМАЗи, УРАЛи та Хамві. Загалом виготовили разом із харківськими партнерами 5 штук", – розповідає лідер "ЄС".

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Прально-душові комплекси – абсолютний хіт на фронті. Тому їх вже виготовили 165 одиниць. Тут є баки для води, твердопаливний котел, який швидко нагріває воду, душові точки, а також пральні і сушильні машини. Струм забезпечує потужний генератор. Такий побутовий бокс за потреби легко перевозити.

"Тільки на цю програму ми витратили вже більше 130 млн. Майже 200 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість попрати, прийняти душ, забезпечити чистоту, здоров’я і гарний бойовий настрій для того, щоб мочити ворога", – зазначив Порошенко.

Ще один проєкт – мобільна їдальня — створений, щоб забезпечити гідні умови для солдатів, розроблений на замовлення бійців, які постійно перебувають у польових умовах і повинні часто переїжджати. Загалом виготовили вже 3 таких вагончика.





А мобільних штабних пунктів, які почали робити на прохання військових льотчиків, вже виготовили 6 одиниць.

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