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Фонд Порошенка вклав 400 млн грн у виробництво модулів для військових на фронті. ФОТО

Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" фінансує виробництво необхідних у військах модулів – командно-штабних пунктів, пересувних майстерень, шиномонтажів та побутових комплексів. Усе це виробляють українські підприємства в різних містах. Сума, вкладена у виробництво техніки для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила 400 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

модулі для військових від Порошенка

Як розповідає Порошенко, над розробкою кожного нового модуля працює команда інженерів, логістів та конструкторів. Вони досліджують потреби військових і особливості роботи в польових умовах. Саме тому кожна одиниця техніки – не тільки функціональна, а й зручна та комфортна для військових. Тут продумують кожну дрібницю – від міцної кавоварки до індивідуального сейфу для речей. Інструменти у пересувних майстернях – нові, техніку обовʼязково забезпечують автономним живленням – генераторами чи зарядними станціями, залежно від потреби та умов роботи.

Зовні модулі ніби схожі, але всередині – різне начиння в залежності від призначення.

Командно-штабні пункти операторів БПЛА оснащені так, щоб можна було планувати та здійснювати розвідку чи атаки. Для екіпажів новітніх РЕБ-систем "Ай-Петрі СВ" теж створені всі умови, аби оперативно розгорнути роботу і так само оперативно змінити дислокацію. "Пункти управління "Ай-Петрі" та "Посейдонами" — місце, де виконують свої бойові завдання оператори наших найсучасніших технологічних розробок. Загалом виготовили вже 32 штуки", – говорить Порошенко.

пересувна авторемонтна майстерня ПАРМ

"Це наш знаменитий ПАРМ – пересувна авторемонтна майстерня. Це від першого креслення наших конструкторів зроблено нашою командою. Як і шиномонтаж. Він дає можливість сьогодні не гнати автомобілі для того, щоб "перевзутися" за 400-500 км, а безпосередньо на лінії фронту будь-які типи шині та коліс ми "перевзуваємо", – говорить Порошенко. Таких майстерень для фронту зробили вже 60.

шиномонтаж для військових від Порошенка

"Шиномонтаж — унікальний проєкт, який дозволяє повертати до життя і швидко перевзувати вантажівки та бойову техніку, зокрема КрАЗи, КаМАЗи, УРАЛи та Хамві. Загалом виготовили разом із харківськими партнерами 5 штук", – розповідає лідер "ЄС".

Також читайте: Дві артилерійські бригади отримали партію детекторів дронів "Цукорок". ФОТО

Прально-душовий комплекс для військових від Порошенка

Прально-душові комплекси – абсолютний хіт на фронті. Тому їх вже виготовили 165 одиниць. Тут є баки для води, твердопаливний котел, який швидко нагріває воду, душові точки, а також пральні і сушильні машини. Струм забезпечує потужний генератор. Такий побутовий бокс за потреби легко перевозити.

"Тільки на цю програму ми витратили вже більше 130 млн. Майже 200 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість попрати, прийняти душ, забезпечити чистоту, здоров’я і гарний бойовий настрій для того, щоб мочити ворога", – зазначив Порошенко.

модуль їдальня для військових від Порошенка

Ще один проєкт – мобільна їдальня — створений, щоб забезпечити гідні умови для солдатів, розроблений на замовлення бійців, які постійно перебувають у польових умовах і повинні часто переїжджати. Загалом виготовили вже 3 таких вагончика. 

Мобільні штабні пункти
Мобільні штабні пункти

А мобільних штабних пунктів, які почали робити на прохання військових льотчиків, вже виготовили 6 одиниць.

Також читайте: Порошенко передав військовим 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Автор: 

допомога (8343) Порошенко Петро (15171) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+33
Ви подивіться, що він робить! Позорить всю зелену контору та самого чесного і щедрого в світі в.о президента, якому крім скромної зарплати немає на шо жити.
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01.05.2024 20:50
+31
От барига, а міг би відосик забацать. Шутка юмора. Хтось підскаже: а нах нам взагалі оте хрипате чудо в ролі верховного головокомандуючого? Ну, крім постійних втрат і кришування здодіїв?
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01.05.2024 20:47
+30
Він з Кличком сьогодні вирішили добити Боневтіка?))

Він ж помститься нам потужними відосами ввечорі..
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01.05.2024 20:43
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І лише пердь в калюжу гоші - то істина в останній інстанції
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01.05.2024 21:00 Відповісти
ну ніяк Порошенко невгомовиться,а зелені .....
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01.05.2024 21:09 Відповісти
Гоша, чи варто було виставляти себе посміховеськом публікуючи цей допис...
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01.05.2024 21:02 Відповісти
Він з Кличком сьогодні вирішили добити Боневтіка?))

Він ж помститься нам потужними відосами ввечорі..
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01.05.2024 20:43 Відповісти
Коли починаєш з 500 нанометровими починаєш говорити про Порошенка, то у кращому разі чуєш - забудьте про Порошенка!
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01.05.2024 20:45 Відповісти
порох щось дав ЗСУ
зе когось звільнив
порох щось купив
зе когось призначив
порох щось виробляє
зе когось на когось міняє
оба в потє ліца...
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01.05.2024 20:47 Відповісти
От барига, а міг би відосик забацать. Шутка юмора. Хтось підскаже: а нах нам взагалі оте хрипате чудо в ролі верховного головокомандуючого? Ну, крім постійних втрат і кришування здодіїв?
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01.05.2024 20:47 Відповісти
Уявляю відосик...Порошенко у спідньому зі спотвореним надмірним наближенням до камери обличчям хрипить...
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01.05.2024 20:51 Відповісти
😂😂😂😂
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01.05.2024 22:28 Відповісти
Ви подивіться, що він робить! Позорить всю зелену контору та самого чесного і щедрого в світі в.о президента, якому крім скромної зарплати немає на шо жити.
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01.05.2024 20:50 Відповісти
Поки ЗЕлені покидьки країну обкрадають Гетьман робить свою справу 💪
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01.05.2024 20:54 Відповісти
Ніяк Петро не заспокоїться - все краде і краде....
Правда, в бюджет України !
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01.05.2024 20:58 Відповісти
Дві речі які є постійними впродовж 10 років - праця Пороха на зміцненя України,брехня Зєленського на знищеня України на користь раши!
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01.05.2024 22:33 Відповісти
Зелені теж вкладають.. у свої офшори.
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01.05.2024 20:59 Відповісти
Зібрати б отих 5-7 мільонів, що голосували за... та разом з їх кокаїновим лідором виставити як щит перед підарафією, разом з мангалами...
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01.05.2024 21:31 Відповісти
Дебілів трохи більше
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01.05.2024 23:55 Відповісти
а міг купити острів і плюнути на всіх нас
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01.05.2024 21:13 Відповісти
Наш Гетьман забезпечує військових, тим самим захищаючи мирняк. Незважаючи на те, що більшість з них повірила брехні кацапів, олігархів та їх кишенькових журнашлюшок, обравши економічний занепад і війну.
Тому ...
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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01.05.2024 21:29 Відповісти
- не молиться ніхто
- і не олігарх взагалі
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01.05.2024 21:30 Відповісти
Знайшлися 73% яки моляться на маріонетку,яка особисто вкрала більше 2+ мільярдиів $, і більш 20+ мільярдів разом зі спільниками.
Спочатку молились на янека. З'ясувалось,що він зі спільниками нанесли шкоду на 40+ мільярдів. Моляться далі.
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01.05.2024 22:39 Відповісти
"Олігарх - представник великого капіталуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-1 [1] . Термін здебільшого використовується як аналог західного терміну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82 «бізнес-магнат» для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 країн пострадянського простору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-4 [4] і часто припускає окрім великих статків ще й значний політичний впливhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-5 [5] . У більш загальному плані, олігарх - це «член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії ; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)#cite_note-6 [6] Бізнес-лідера можна вважати олігархом, якщо виконуються наступні умови:
використовує монополістичну тактику для домінування в галузі;
володіє достатньою політичною владою для просування власних інтересів;
контролює кілька підприємств, які інтенсивно координують свою діяльність"

Про наявність якої влади в державі у Порошенка мова може вестися?
У якій галузі він тримає монопольне становище?
Які "власні інтереси" він просуває?
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02.05.2024 03:26 Відповісти
Выпускнику ускоренных юридических курсов должно быть стыдно искать про олигархов в интернете. Законы нужно знать!
!

Стаття 2. Особа, яка має значну економічну та політичну вагу
в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
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02.05.2024 10:16 Відповісти
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02.05.2024 10:17 Відповісти
Ну от і нахєра він усе це робить - записав би відосік, розповів про якісь ідіотські "безпекові угоди" - і мав би рейтинг...
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01.05.2024 21:35 Відповісти
зато Зелені купили в бомбосховища Барабани, Сковорідки електронні, Гучномовці і Двері що коштують як весь бюджет району....а ви кажете що вони всі Безуглі ...
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01.05.2024 21:57 Відповісти
Як там законопроєкт Марьяни Безмозглої (з подачі дерьмяків і подляків), відносно кримінальної відповідальності волонтерів, які без дозволу жОПи взяли на себе державні функції??? Серед яких в першу чергу, Забезпечення ВСУ всім необхідним.
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01.05.2024 21:58 Відповісти
я думав хоч співаки у нас розумні...нещодавно випадково побачив допис в інстаграмі Дзі -Дзьо....Що у нас самий найкращий президент....цікаво а його дружбан Понамарьов теж такої думки?
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01.05.2024 22:11 Відповісти
Наявність таланту не є гарантією наявності інтелекту.
https://www.youtube.com/watch?v=MKkadx4NVbg
Пісня гарна і виконання, і Хрінпіду зі Скумбрією.
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02.05.2024 10:10 Відповісти
да уж....
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02.05.2024 11:47 Відповісти
Олексійович купіть Олександровичу велосипед будь-ласка дякую
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01.05.2024 22:36 Відповісти
І обов'язково з протиугоним сюрпрайзом!
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01.05.2024 22:42 Відповісти
Так, так! Тільки, будь ласка, без гальм та щоб сідло відпадало...
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01.05.2024 23:04 Відповісти
"Протиугоний сюрпрайз" - це стійка седла з гостряком,і седло с замаскованим отвором.
Після сіданя на такий велік випаровується будь- яке бажаня його вкрасти,і залишається одне бажаня - швидше потрапити до лікарні
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01.05.2024 23:13 Відповісти
А если в качестве "сюрпрайза" приделать гарпун от ружья для подводной охоты (с откидным флажком) - то в больницу придётся идти вместе с велосипедом!
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02.05.2024 00:18 Відповісти
😂😂😂😂😂
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02.05.2024 09:25 Відповісти
Аби не Порошенко. Свінарчуки, вбив брата, ліпецька фабрика. Ну радійте, ви заслужили цього клоуна.
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01.05.2024 22:51 Відповісти
Ну.
А ваш ЧЛЕНограй закупает автозаки и мусорскую технику.
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01.05.2024 23:25 Відповісти
Зеля не ********, з ****** договорняків.І вважаю трішки кращий.Не набагато.(це для парашоботів, щоб пукани не рвали😁).
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02.05.2024 00:31 Відповісти
З усією повагою і вдячністю до Петра Олексійовича, який робить важливу справу, але чому наприклад якщо хтось каже "я донатю але в армію не йду" - то його хейтять як ухилянта, а якщо хтось донатить в більших масштабах то вже можна сину й по закордонах жити? Тобто питання лише в сумах виходить?
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01.05.2024 23:50 Відповісти
а старий логін в тебе який?
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02.05.2024 01:03 Відповісти
Акуратне підведення до думки, шо старий логін мав би звучати десь як "путін666" чи там "кгб-фсб" (ну бо інакше як можна хоч плямку сірого на білосніжний ідеал кинути)? Тунельне мислення - воно таке)
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02.05.2024 02:33 Відповісти
старий логін в тебе мав би бути щось на зразок "богдан_дермак"; а в білосніжному, в хакі чи в сракі - то вже не суть важливо.
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02.05.2024 19:55 Відповісти
Звісно, звісно)
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03.05.2024 00:12 Відповісти
Хочешь умного изобразить? Тогда для начала выясни, что такое "ухилянт".
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02.05.2024 10:20 Відповісти
Єдина претензія до Пороха
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01.05.2024 23:52 Відповісти
Ай маладєц.😂
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02.05.2024 00:28 Відповісти
Не плачте, вата, та не заздріть.
Ваш безробітний "пєрідаст" Подоляк скільки та чого передав у ЗСУ?
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02.05.2024 10:15 Відповісти
Витрачено. Але це не ваша псяча кацапська справа.
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02.05.2024 10:11 Відповісти
Не ваша псяча кацапська справа лізти з вашою кацапською маячнею на Цензор.
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02.05.2024 11:52 Відповісти
Молодець, Петро. Справжній президент!
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02.05.2024 16:44 Відповісти
 
 