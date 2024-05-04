Рашисти вдарили по вантажівці у Бериславі, авто згоріло. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 травня, зранку війська РФ атакували дроном вантажівку в Бериславі Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вантажівка доставляла питну воду місцевим мешканцям.
"російські війська атакували автомобіль дронами. Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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Alexey Poltorak
показати весь коментар04.05.2024 11:34 Відповісти Мені подобається 0
НБ
показати весь коментар04.05.2024 12:26 Відповісти Мені подобається 1
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