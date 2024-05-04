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Рашисти вдарили по вантажівці у Бериславі, авто згоріло. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, зранку війська РФ атакували дроном вантажівку в Бериславі Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вантажівка доставляла питну воду місцевим мешканцям.

"російські війська атакували автомобіль дронами. Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по навчальних закладах Берислава та Велетенського. ФОТОрепортаж

Берислав удар по вантажівці
Берислав удар по вантажівці
Берислав удар по вантажівці

Автор: 

авто (6166) Берислав (186) Херсонська область (5750)


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Бл.дь, даже немцы по водоносам не стреляли (это было обоюдное правило). Твари.
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04.05.2024 11:34 Відповісти
Можна уявити як сотні українських дронів залітають на територію ********** і випалюють вантажні автомобілі кацапів прямо на федеральних трасах. Транспортний колапс, водіям страшно виїздити на траси, зрив поставок, банкрутство перевізників, пусті склади і т.п. Нічого собі так ідейка.
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04.05.2024 12:26 Відповісти
 
 