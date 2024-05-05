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Нічна атака "шахедів": у Дніпрі влучанням та падінням уламків пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. ФОТО

Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами".  Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що сили ППО по одному ворожому безпілотнику збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

"Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Нікопольщини 5 травня
Не припиняють російські війська тероризувати Нікопольщину. З вечора ворог п'ять разів застосував ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляв район з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.

Нагадаємо, протягом 4 травня ворог обстрілював Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Обстріли Нікопольщини 5 травня
Обстріли Нікопольщини 5 травня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, знеструмлювалася підстанція, - Міненерго

Автор: 

Дніпро (3273) обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


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от вам і ще один індикатор сруського миру і мракобєсія-в ніч на Великодень скидати людям на голови бомби. Або ми їх, або вони нас-інших варіантів нема
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05.05.2024 08:41 Відповісти
Кацапи не люди , а нечиста сила і мразь , які служать кремлівському
виродку і ненажерливому вбивці ,
щоби навіть на такі свята , як Великдень , знищувати людей і іх нажите
житло 🙁
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05.05.2024 09:09 Відповісти
 
 