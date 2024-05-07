Затримано двох полковників УДО, які готували вбивство президента Зеленського, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту з метою ліквідації українського високопосадовця. За даними СБУ, планували вбити Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Готували вбивство Володимира Зеленського

Як зазначається, контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ.

Так, за даними СБУ, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити.

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Кого з високопосадовців планували вбити російські агенти?

Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Зокрема, як зазначається, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

"План ворога був такий: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ також акцентують увагу, що озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

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"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

За даними СБУ, ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту. Це:

Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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Підривна діяльність затриманих

За даними Офісу генпрокурора, підозрювані, перебуваючи на службі в УДО, добровільно за грошову винагороду надавали представникам ФСБ РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

"Вони передавали представникам російської спецслужби конфіденційну інформацію, а також підготували та переховували засоби та знаряддя для вчинення терористичного акту", - йдеться у повідомленні.

Що виявили у затриманих під час обшуку?

Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено речі та документи із доказами злочинної діяльності.

Обом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

















