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Новини Фото Війна
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Наслідки атаки військ РФ на Київщину. ФОТОрепортаж

Прокурори, слідчі та експертні служби зранку 8 травня 2024 року фіксують наслідки чергової атаки військ РФ на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Що наразі відомо про атаку РФ на Київщину? 

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

В Офісі генпрокурора нагадують, що зранку 8 травня 2024 року збройні сили ворога атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами.

Наразі відомо про двох поранених, їх госпіталізували до медичної установи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Київщині: пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, 2 особи дістали поранення

атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року
атака на Київщину 8 травня 2024 року

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Цензор.НЕТ інформував, що окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

За словами голови МВС Ігоря Клименка, що війська РФ атакували 7 регіонів України, під ударом енергооб’єкти та близько 30 будинків.

Автор: 

Київська область (4022) обстріл (28449) Офіс Генпрокурора (3249)


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І що там союзники,чергову нараду про передачу Петріотів проведуть??
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08.05.2024 09:29 Відповісти
ОзаботяЦЦА
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08.05.2024 09:40 Відповісти
Петріотів не вистачить закрити небо України. Це вже стало ясно. Нам потрібно інше - ТОМАГАВКИ. На крилаті ракети потрібна відповідь не менш крилатими. Всі оці Тауруси, Шторм шедоу коту під хвіст. До Оленья долетить тільки Томагавк !
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08.05.2024 10:11 Відповісти
Та вже хоч би таких дали,я про Томагавки і не мрію навіть
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08.05.2024 12:44 Відповісти
Бітуму підкинуть на дороги
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08.05.2024 09:52 Відповісти
Петріотів не вистачить закрити небо України. Це вже стало ясно. Нам потрібно інше - ТОМАГАВКИ. На крилаті ракети потрібна відповідь не менш крилатими. Всі оці Тауруси, Шторм шедоу коту під хвіст. До Оленья долетить тільки Томагавк ! Всі носії крилатих ракет на кацапії мають бути у прицілі наших ракетчиків. Але Томагавки тільки у США. А нового Рузвельта там ще не родили.
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08.05.2024 10:13 Відповісти
В України вже 2млн дронів закінчилися чи Україна справно береже решту кацапських НПЗ, воєнних заводів, військових об'єктів і т.п.?
Чому Повітряні сили України позбавлені можливостей наносити удари по території оркостану? Це виключне право СБУ атакувати об'єкти агресора лише по списку із зрадницької ZeжОПи?
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08.05.2024 11:32 Відповісти
 
 